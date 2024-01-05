Стихи с днем рождения мальчику: красивые поздравления

Стихи с днём рождения для мальчика должны быть лаконичные и жизнерадостные

День рождения – очень важный день для каждого из нас. Особенно это касается детей, которые с нетерпением ждут этого праздника круглый год. Пожелания на день рождения мальчику должны быть особенными. Они обязательно должны быть адаптированы под возраст именинника. Также важно, чтобы они не были длинными, ведь ребенку просто будет скучно. Хорошей идеей будет стишок с днем рождения мальчику, который сделает пожелания веселыми. Для мальчика постарше будут уместны мудрые и трогательные стихи.

Если вы понятия не имеете, как выразить словами то, что вы хотели бы пожелать маленькому имениннику – воспользуйтесь нашими советами. "Телеграф" собрал прекрасные поздравления с днем рождения мальчику в стихах.

С днем рождения мальчику стихи

День рождения — это праздник,

День подарков и конфет.

Ведь когда-то в день чудесный

Появился ты на свет.

Мы тебе желаем счастья,

Много радостей, потех.

Пусть всегда, не только в праздник,

Льется твой веселый смех.

Добивался чтоб ты цели,

Чтоб учился хорошо,

Чтоб любое начинание

Давалось быстро и легко!

***

Я желаю тебе быть счастливым, веселым,

Добрым, радостным, светлым, конечно, здоровым,

На "отлично" учиться, быть товарищем верным

И во всём обязательно стать самым первым.

В день рожденья желаю еще много успехов,

Чтобы день твой был полон улыбок и смеха,

Чтобы в жизни всегда всё легко получалось,

Чтоб огромное счастье твое не кончалось.

***

С днем рождения тебя!

Ты мальчишка ― хоть куда:

Славный, добрый, озорной

Не соскучишься с тобой.

Что тебе бы пожелать?

Никогда не унывать

И с хорошим настроеньем

Каждый новый день встречать.

Будь здоровым, сильным, смелым,

Веселись, но не плошай,

А подарки и сюрпризы

Бесконечно принимай!

***

Расти веселым и задорным,

Во всех делах своих — проворным,

По всем предметам успевай

И маме с папой помогай.

Всегда будь добрым, честным, смелым,

Послушным, сильным и умелым.

Пускай сбываются мечты,

Ведь помечтать так любишь ты.

Пусть в день рожденья твой случится

Всё, что могло только присниться,

Фантазий мир пусть оживет…

И сказка в жизнь твою придет!

***

С днем рождения, наш герой.

Посмотри, какой большой!

Стал ты выше. Стал ты старше.

Принимай подарки наши.

А к подаркам поздравления:

Пожелаем мы терпенья.

И в учебе, и в труде —

Будешь первым ты везде.

Будь здоровым, будь спортивным,

Будь по жизни позитивным.

Чтобы было веселей,

Будь всегда в кругу друзей.

Пусть взрываются хлопушки.

Пусть подергают за ушки,

Пусть исполнятся желанья —

Вот такие пожеланья.

***

Сегодня отмечает день рождения

Веселый, очень добрый, милый мальчик.

Вложив тепло в слова для поздравления,

Тебе сегодня радостно мы скажем:

Будь сильным и здоровым. Улыбайся.

Взрослеть не торопись — цени мгновения.

Всегда таким же будь и не меняйся.

Ты веселись, шути в свой день рождения.

Пусть жизнь твоя, как солнце, будет яркой.

Удач тебе во всём, всегда, повсюду.

Пускай тебе подарят сто подарков,

Пусть так, как ты захочешь, всё и будет.

Стихи с днем рождения ребенку мальчику

В этот день принес ты радость

В дом родителей своих.

И своим рожденьем, мальчик,

Сделал ты счастливей их.

Мы теперь тебе желаем

Свой характер закалять,

Маме с папой быть поддержкой

И мужчиной сильным стать!

***

С днем рождения, мальчишка,

Поздравляю, дорогой.

Светлым, ярким, интересным

Будет путь пусть в жизни твой.

Маме с папой будь опорой

И на радость им расти,

Только светлые моменты

Ждут тебя пусть впереди.

***

С днем рождения, малыш!

Мы тебе желаем счастья

Чтоб сегодня и всегда

Стороной шли все ненастья!

Чтоб здоровый, умный был,

Добрый и красивый!

Чтоб родителям дарил

Много дней счастливых!

Чтобы путь твой лёгок был,

Успехов и везения!

Удачи, радости, тепла

В этот день рождения!

***

Поздравляю с днем рождения!

Ты взрослеешь не по дням,

Так легко, без напряжения

Ты иди к своим мечтам.

Не болей и радуй близких,

Изучай, дружок, твори.

Будут сладки, как ириски,

Пусть и жизнь, и целый мир!

***

У тебя сегодня праздник,

Наш шалун, болтун, проказник.

Поздравляем с днем рожденья

И желаем исполненья

Всех желаний, сказок, снов.

Будь ты счастлив и здоров!

Пусть тебя все обожают

И в подарках искупают!

***

У тебя сегодня праздник,

В этот день родился ты!

Мы желаем тебе счастья,

Пусть сбываются мечты.

Гости в доме собрались,

Так что ты, дружок, держись.

Будем тебя поздравлять,

Счастья, радости желать.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку поздравлений в стихах для девочки. Вы сможете выбрать самые красивые пожелания для именинницы.