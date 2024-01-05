Вірші з днем народження хлопчикові: красиві вітання

Вірші з днем народження для хлопчика повинні бути лаконічні та життєрадісні

День народження – дуже важливий для кожного з нас. Особливо це стосується дітей, які з нетерпінням чекають на це свято цілий рік. Побажання на день народження хлопчику мають бути особливими. Вони обов’язково мають бути адаптовані під вік іменинника. Також важливо, щоб вони не були довгими, адже дитині буде нудно. Хорошою ідеєю буде віршик із днем народження хлопчику, який зробить побажання веселими. Для старшого хлопчика будуть доречні мудрі і зворушливі вірші.

Якщо ви поняття не маєте, як висловити словами те, що ви хотіли б побажати маленькому імениннику – скористайтеся нашими порадами. "Телеграф" зібрав чудові привітання з днем народження хлопчику у віршах.

З днем народження хлопчику вірші

Красунчику, вітаємо зі святом!

Бажаємо здоров’я ми тобі,

Зичимо ми успіхів багато,

Хай виповняться мрії всі твої!

Рости щасливим, сильним і красивим,

Щоби завжди пишалися батьки,

Рости розумним хлопчиком, кмітливим,

Навчайся з інтересом, залюбки!

***

Вітаю з днем народженням тебе!

Щоб ти зростав в пошані і любові,

Розумним й сильним щоб ставав щодень,

Тож мудрим будь, навчайся в щирім слові!

Сміливим будь, наполягай і вчись,

Щоб покорились у юнацтві гори.

Щоб сонця ріки із небес лились,

Купатися тобі у щасті морі!

***

З днем народження, красунчику!

Успіхів і перемог,

Щастя, радощів, везіння,

Захищає нехай Бог!

Щоб ти був завжди здоровий,

Впевнений щодня в собі —

Хай ці щирі побажання

Щастя принесуть тобі!

***

Вітаю, хлопче! Ти рости здоровим,

А ще розумним, чемним і хоробрим.

Нехай не відступає Божа ласка,

І хай дитинство буде наче казка.

Найкращим будь у тата ти й мами.

Життя хай йде квітучими стежками.

Вітаю, хлопче! Будь завжди щасливим.

Май друзів щирих, вірних, незрадливих.

***

День народження — яскраве свято,

Бажаю тобі подарунків багато.

Живи, посміхайся та радій,

І про майбутнє своє мрій.

Будь бадьорим і веселим,

Щирим, добрим і кмітливим.

На уроках все встигай,

Батькам своїм допомагай.

***

Щастя в день народження тобі,

Радості, здоров`я та добра!

Впевненим будь завжди у собі,

І настане краща хай пора.

Хлопчику, скоріше ти зростай,

Світ сміливо цей ти пізнавай,

Та нехай у всьому таланить,

Радість хай дарує кожна мить!

Вірші з днем народження дитині хлопчику

Щасливого тобі дитинства,

Здійснення всіх сміливих мрій.

Хай Янгол, Божий охоронець,

Веде дорогою надій!

Успіхів в дружбі та навчанні,

Любові близьких та рідні.

І щоб твої всі починання

Незмінно вдалими були!

***

Радісного дитинства бажаю,

Подарунків й сюрпризів без краю,

Нехай мрії твої оживають,

Очі від задоволення сяють,

Хай кожен день буде яскравим,

Чудовим, казковим, цікавим.

***

Дорогий, наш милий хлопчик,

Ми вітаємо тебе!

В день народження охоче

Побажаємо одне:

Щоб ти був здоровий, сильний,

І на радість ріс батькам,

Із тобою все під силу —

Весело завжди всім нам!

***

Хлопчика чудового

Зі святом ми вітаємо!

Захоплюючого дитинства

Тобі ми побажаємо.

Хай мрії твої оживають,

Очі радістю нехай палають.

Хай доля дарує дива,

Приймай найщириші слова.

***

З днем народження тебе,

Хай чудовим буде свято.

Всіх бажань тобі здійснень,

Дружби вірної багато!

Мужнім, сильним ти зростай,

Будь надією родини.

Вперше, себе поважай,

Будь успішним гарним сином!

***

З днем народження, мій хлопчику, вітаю!

Хай здійсняться всі бажання, мрії,

Розвивається твій світ і багатіє

А сім’я любов’ю щедро огортає!

***

З днем народження, дитинко!

Ти — великий молодчинка,

Бо веселий, гуморний,

І кмітливий, не дурний!

Тож тобі я зичу щастя,

Все задумане — хай вдасться!

***

Хлопченяточко рідненьке,

Прийми вітаннячка швиденько,

Бо ж сьогодні в тебе свято

Спішимо радо вітати!

Будь щасливим, щирим, чесним,

Безтурботним і чудесним.

Хлопчик ти, що треба — клас!

Тож прийми вітання враз.

Раніше "Телеграф" публікував добірку поздоровлень у віршах для дівчинки. В ній ви зможете вибрати найкрасивіші побажання для іменинниці.