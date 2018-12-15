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День работников суда 2018: красивые поздравления с праздником, открытки

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День работников суда 2018: красивые поздравления с праздником, открытки
11:29 Сегодня Телеграф

День работника суда был основан на государственном уровне в 2000 году указом президента.

День суда - профессиональный праздник служителей Фемиды. В Украине он отмечается ежегодно 15 декабря. В этот день принято поздравлять работников суда с их профессиональным праздником.

День работника суда был основан на государственном уровне в 2000 году указом президента. С тех пор работники судебной системы отмечают свой профессиональный праздник 15 декабря.

Сегодня в Украине отмечается День работников суда

Поздравления с Днем работников суда в прозе и стихах

День работников суда

Мы сегодня отмечаем,

И с открытою душой

Вас сердечно поздравляем!

И желаем вам добра,

Мира и благополучия,

Чтобы телом и душой

Были вы всегда могучи!

Верным быть всегда Фемиде

Чувства в дело не впускать,

Не считать судьбу планидой,

Выгод низких не искать,

И в быту, и на заседаниях

Справедливым быть всегда -

С Днем работника суда!

Никто не хочет попадать в суды,

Судейские приговоры бывают очень строгие,

Но закон для всех один,

И делать эту работу надо кому-то!

Работников суда сегодня поздравляем,

И счастья и здоровья им желаем.

Чтобы кодекс был для всех един,

И суд всегда был справедлив!

Праздник справедливости и гуманности сегодня отмечают работники судебного дела Украины. От чистого сердца дарю самые искренние слова профессионалам своего дела, справедливым гарантам народной безопасности и гармонии в украинском обществе. Пусть рабочие дела увенчиваются успехом, домашние споры решаются на раз, а всех целей достижение становится все ближе. Желаю терпения и выдержки в вашем ответственном деле.

Примите поздравления с Днем работников суда Украины. Желаю вам неизменных принципов справедливости и беспристрастности, безупречной деятельности и больших успехов, абсолютной удачи в жизни и высокой репутации, крепкого здоровья и бравых сил. Пусть правосудие всегда торжествует, пусть закон и честность правят страной.

В день вашего профессионального праздника - Дня работника суда примите самые искренние поздравления и пожелания всем судьям, работникам аппарата судов и Вашим семьям мира и согласия, счастья, благосостояния и благополучия, энергии и вдохновения для новых свершений.

Веселые пожелания в День работника суда для друзей и близких

О, судья, Ваша честь!

Ваших "плюсов» не счесть -

Справедливых вердиктов гарантия!

Неподкупный судья!

Не сочтите за лесть,

Вам подобает мантия!

Ты Фемиды верный страж,

закон соблюдаешь.

Как преступного персонажа,

наказать знаешь!

Приговор пусть всегда

Справедливым будет!

Твою службу никогда, страна не забудет!

Я готов доверить тебе судьбу.

Ты судья бескомпромиссный!

Честь и славу тебе пою.

Ты душой и сердцем чистый!

Неподкупный, мудрый, честный!

Все эпитеты тебе.

Ты судья, такой известный!

Ты - гарант в моей жизни!

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