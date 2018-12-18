Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких

День святого Николая в Украине ежегодно отмечают 19 декабря. Время поздравить близких с этим светлым праздником. Предлагаем вам подборку замечательных поздравлений и красивых открыток.
С Днем святого Николая! Пусть в этот праздничный день произойдут волшебные и сказочные события! Добра вам, счастья и любви, теплых семейных посиделок и долгожданных сладостей под подушкой. Пусть в каждом доме будет достаток, пусть радует уютная атмосфера, полная позитива и смеха. Радости, душевного тепла и искренности!
С днем Святого Николая,
Прими поздравления!
От души добра желаю
И благословения!
Счастья, радости, подарков
Сладких под подушкой!
Шепни святому Николаю
Свои мечты на ушко!
Пусть этот замечательный светлый праздник принесет в каждый дом тепло семейного очага, любовь, радость общения с близкими, благополучие и стабильность. Желаем Вам как можно больше радостных событий, пусть в Ваших сердцах всегда живут вера и надежда.
Не дожидаясь новогодней ночи
Несет подарки людям Николай!
Он слышит все мечты на белом свете,
Проси, что хочешь, и смелей мечтай!
Я с праздником святого Николая
Хочу тебя поздравить от души!
Пусть он исполнит все, что пожелаешь,
Все сбудется, ты только не спеши.
В этот день даже взрослые начинают верить в чудеса, наши дети с нетерпением ждут пробуждения, а башмачки наполняются подарками. Пусть этот праздник наполнит Ваш дом счастьем, теплотой и любовью, а Вашу жизнь сделает яркой! С Днем Святого Николая!
В день Святого Николая
Пожелаю волшебства!
Пусть все то, чего желаешь,
Все исполнилось сполна!
А еще тебе подарков
Этот день пусть принесет:
Радости, эмоций ярких,
Жизнь без хлопот и забот.
Волшебный и долгожданный день - День святого Николая. В этот день Николай Чудотворец ближе к нам, как никогда! В этот день он услышит и поймет все наши просьбы и желания... Только молиться и просить нужно искренне, от всей души, с жаром любящего и жаждущего сердца в каждом слове нашем! Не зря ведь в этот день дарят подарки и желают благополучия. Все, что мы желаем близким и любимым, обязательно сбудется! Вот и я хочу пожелать вам благоденствия, светлой и теплой вечности, быть здоровыми и счастливыми, любить и быть любимыми вовек!
Пусть Николай Святой убережет
Тебя от разных жизненных проблем,
Пускай печали, беды отведет,
Пусть жизнь не омрачается ничем.
Для всех детей, что вели себя в этом году хорошо Святой Николай уже приготовил гостинцы. Он знает, кто был послушным и радовал своих родителей и знает, кто какой подарок заслужил. Пусть утром у вас под подушкой будут только приятные сюрпризы!
Пусть день святого Николая
Теплом и счастьем озарит,
Чтоб жили вы, забот не зная,
Пусть Николай благоволит.
Чтоб дни отмечены удачей
И чистой радостью всегда,
Чтобы решались все задачи,
Чтоб не грустили никогда!