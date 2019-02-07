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Григорьев день 2019: поздравления в стихах

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Григорьев день 2019: поздравления в стихах
11:48 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

7 февраля 2019 года чествуют святителя Григория Богослова.

В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-Зимоуказатель. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году.

С праздником тебя, Григорий,

Денег, счастья тебе море,

Пусть твой сладостный успех

Удивит в округе всех,

Пусть не будет в сердце места

Для тоски, для грубой лести,

А душа твоя большая

Всех добром лишь одаряет.

Поздравляю с праздником

Я тебя, Григорий,

Я желаю, чтоб ты в жизни

Мог с судьбой поспорить,

Чтобы сам ты диктовал

Ей свои законы,

На колени не вставал

И не бил поклоны.

Пусть решаются проблемы

Пусть все удается,

Пусть судьба твоя сама

Под тебя прогнется.

Григорий, я Вас поздравляю,

Желаю удачи в делах.

Пусть будет всегда неизменно

Улыбка на Ваших устах.

 

Пусть дом будет Вашей опорой,

Пусть Вас уважают в семье,

Любовь будет крепкой и долгой,

Покой будет в вашей душе.

Григорьев день, 7 февраля: что нельзя делать в этот праздник

Желаю в этот день особый, славный,

Тебе прекрасных, долгих лет,

Желаю жизни очень яркой,

О прошлом ты не сожалей.

 

Еще тебе желаю милый Гриша,

Успеха, он порой необходим,

И на пути, чтоб не было помехи,

Чтобы для всех ты был незаменим.

Поздравляю тебя, Григорий,

Пусть в бушующем жизни море

Твой корабль на волнах взлетает,

Паруса ветер пусть наполняет.

Пусть удача держит штурвал,

Не страшит пусть девятый вал.

Я желаю 7 футов под килем,

Криков чаек в небесной сини,

Я желаю родных берегов

Там, где счастье живет и любовь.

Григорьев день: история праздника и народные традиции

Григорий, в именины светлые

Тебя поздравлю я тепло!

Пусть воплотятся сны заветные,

Чтобы во всем тебе везло!

 

Желаю самых ярких праздников,

Пуст будет легким путь к мечтам!

Всего хорошего, прекрасного,

Чего ты только хочешь сам!

Гриша, в именины эти

Будь счастливым в целом свете,

Я тебе желаю счастья,

И любви, и много страсти.

 

Пусть везение придет,

За собою поведет

Легкой жизненной дорогой,

Пусть удачи будет много!

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