Григорьев день 2019: поздравления в стихах

В народе говорили, что наступил Григорьев день или пришел Григорий-Зимоуказатель. Именно по погоде 7 февраля предсказывали погоду в следующем году.
С праздником тебя, Григорий,
Денег, счастья тебе море,
Пусть твой сладостный успех
Удивит в округе всех,
Пусть не будет в сердце места
Для тоски, для грубой лести,
А душа твоя большая
Всех добром лишь одаряет.
Поздравляю с праздником
Я тебя, Григорий,
Я желаю, чтоб ты в жизни
Мог с судьбой поспорить,
Чтобы сам ты диктовал
Ей свои законы,
На колени не вставал
И не бил поклоны.
Пусть решаются проблемы
Пусть все удается,
Пусть судьба твоя сама
Под тебя прогнется.
Григорий, я Вас поздравляю,
Желаю удачи в делах.
Пусть будет всегда неизменно
Улыбка на Ваших устах.
Пусть дом будет Вашей опорой,
Пусть Вас уважают в семье,
Любовь будет крепкой и долгой,
Покой будет в вашей душе.
Желаю в этот день особый, славный,
Тебе прекрасных, долгих лет,
Желаю жизни очень яркой,
О прошлом ты не сожалей.
Еще тебе желаю милый Гриша,
Успеха, он порой необходим,
И на пути, чтоб не было помехи,
Чтобы для всех ты был незаменим.
Поздравляю тебя, Григорий,
Пусть в бушующем жизни море
Твой корабль на волнах взлетает,
Паруса ветер пусть наполняет.
Пусть удача держит штурвал,
Не страшит пусть девятый вал.
Я желаю 7 футов под килем,
Криков чаек в небесной сини,
Я желаю родных берегов
Там, где счастье живет и любовь.
Григорий, в именины светлые
Тебя поздравлю я тепло!
Пусть воплотятся сны заветные,
Чтобы во всем тебе везло!
Желаю самых ярких праздников,
Пуст будет легким путь к мечтам!
Всего хорошего, прекрасного,
Чего ты только хочешь сам!
Гриша, в именины эти
Будь счастливым в целом свете,
Я тебе желаю счастья,
И любви, и много страсти.
Пусть везение придет,
За собою поведет
Легкой жизненной дорогой,
Пусть удачи будет много!