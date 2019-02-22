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Поздравления с Днем Рождения дочери 22 февраля: стихи и открытки

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Поздравления с Днем Рождения дочери 22 февраля: стихи и открытки
16:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Если вы желаете порадовать свою доченьку, то поздравления для дочки с днем рождения в стихах отлично для этого подходят.

Десятки самых теплых, самых светлых чувств всегда охватывают каждого нас, когда вспоминаем о близком человеке в жизни - дочери. А это значит, что и поздравить с днем рождения дочки нужно по-особенному. Сохраните это светлое настроение, душевное тепло и не постесняйтесь сказать ему в этот день о том, как же сильно вы ее любите.

 

Родная, любимая доченька!

С днем рождения поздравляю тебя!

Для меня ты как яркое солнышко.

Пусть с тобой будет ангел всегда!

 

Для тебя пусть сияют все звездочки,

Будут рядом родные, друзья.

Много счастья желаю и радости,

Ты надежда и гордость моя!

 

С каждым годом так быстро взрослеешь,

Для меня ты — малышка всегда!

Будь здоровенькой, сильной и смелой.

Вся любовь и вся жизнь — для тебя!

Поздравления с Днем Рождения свахе 

Доченька милая, солнышко ясное,

Самая-самая в мире прекрасная,

Чудный ребенок, принцесса моя,

Я поздравляю, родная, тебя.

 

Трепетно сердце так бьется в груди.

Девочка, только счастливой расти,

Будь во всём лучшей, во всём идеалом,

Чтобы всех целей своих достигала.

 

Будь жизнерадостной, непревзойденной,

От неурядиц любых закаленной,

Чтоб все мечты непременно сбылись,

К счастью все тропы по жизни сошлись!

Доченька любимая,

Ангелочек мой.

Счастье ненаглядное,

Я живу тобой.

 

И сегодня в праздничный

День рождения твой

Я желаю счастья,

Будь всегда собой.

 

Пусть мечты сбываются,

Ладятся дела.

Будь здорова, девочка,

Милая моя.

Поздравления с Днем Рождения другу 

Милая наша дочурка,

Спасибо судьбе за тебя.

Милашка, звезда, красотулька,

Мы любим, дочурка, тебя!

 

Ты добрая, чудная наша,

Забава, цветочек в семье.

Так счастья тебе лишь такого,

Какого желаешь себе!

 

Мы скажем тебе в день рождения:

Дружи и люби от души.

Здоровья, удачи, везения,

И пусть будут дни хороши!

Доченька, кровиночка моя,

Поздравляю с днем рождения тебя!

Я тебе желаю только счастья,

Стороной обходят пусть ненастья.

 

Будь всегда здоровой и счастливой,

Самой нежной, доброй и красивой.

Каждый день с улыбкой просыпайся,

Солнышку и птичкам улыбайся.

 

Ты, моя дочурка дорогая,

Самая любимая, родная.

С днем рождения, котенок мой родной,

В чистом небе лучик золотой!

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