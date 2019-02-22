Поздравления с Днем Рождения дочери 22 февраля: стихи и открытки

Если вы желаете порадовать свою доченьку, то поздравления для дочки с днем рождения в стихах отлично для этого подходят.

Десятки самых теплых, самых светлых чувств всегда охватывают каждого нас, когда вспоминаем о близком человеке в жизни - дочери. А это значит, что и поздравить с днем рождения дочки нужно по-особенному. Сохраните это светлое настроение, душевное тепло и не постесняйтесь сказать ему в этот день о том, как же сильно вы ее любите.

Родная, любимая доченька!

С днем рождения поздравляю тебя!

Для меня ты как яркое солнышко.

Пусть с тобой будет ангел всегда!

Для тебя пусть сияют все звездочки,

Будут рядом родные, друзья.

Много счастья желаю и радости,

Ты надежда и гордость моя!

С каждым годом так быстро взрослеешь,

Для меня ты — малышка всегда!

Будь здоровенькой, сильной и смелой.

Вся любовь и вся жизнь — для тебя!

Доченька милая, солнышко ясное,

Самая-самая в мире прекрасная,

Чудный ребенок, принцесса моя,

Я поздравляю, родная, тебя.

Трепетно сердце так бьется в груди.

Девочка, только счастливой расти,

Будь во всём лучшей, во всём идеалом,

Чтобы всех целей своих достигала.

Будь жизнерадостной, непревзойденной,

От неурядиц любых закаленной,

Чтоб все мечты непременно сбылись,

К счастью все тропы по жизни сошлись!

Доченька любимая,

Ангелочек мой.

Счастье ненаглядное,

Я живу тобой.

И сегодня в праздничный

День рождения твой

Я желаю счастья,

Будь всегда собой.

Пусть мечты сбываются,

Ладятся дела.

Будь здорова, девочка,

Милая моя.

Милая наша дочурка,

Спасибо судьбе за тебя.

Милашка, звезда, красотулька,

Мы любим, дочурка, тебя!

Ты добрая, чудная наша,

Забава, цветочек в семье.

Так счастья тебе лишь такого,

Какого желаешь себе!

Мы скажем тебе в день рождения:

Дружи и люби от души.

Здоровья, удачи, везения,

И пусть будут дни хороши!

Доченька, кровиночка моя,

Поздравляю с днем рождения тебя!

Я тебе желаю только счастья,

Стороной обходят пусть ненастья.

Будь всегда здоровой и счастливой,

Самой нежной, доброй и красивой.

Каждый день с улыбкой просыпайся,

Солнышку и птичкам улыбайся.

Ты, моя дочурка дорогая,

Самая любимая, родная.

С днем рождения, котенок мой родной,

В чистом небе лучик золотой!