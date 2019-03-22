Поздравления с Днем Рождения любимой женщине в прозе на 22 марта

День Рожденья - самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей и родных.

Поздравить любимую девушку с днем рождения - это иногда становится сложной задачей для мужчин. Ведь хочется и подобрать таки слова, чтобы девушка прониклась ими, и показать всю глубину своих чувств, выразить любовь и нежность по отношению к ней, и порой не хватает слов, чтобы рассказать ей об этом.

В свой день рождения любая девушка ждет от своего мужчины такое поздравление, которое запомнится нежными словами и красивыми формулировками.

С днем рожденья, милая! Сегодня все рассветы для тебя на всех планетах, все цветы на всей земле и все улыбки для тебя. Новый день приветствует тебя, как и я. Хочу с тобою быть я вечно, дарить любовь свою всегда. Обещай сегодня и всегда смотреть так же на меня. Теперь закрой глаза, загадай желание - его исполнить обязуюсь я!

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С днем рождения, дорогая моя и любимая! Оставайся всегда такой же красивой, привлекательной, сексуальной, нежной, доброй. Ты очень хорошая хозяйка, мне повезло. Я счастлив, что со мной. Твоя улыбка наполняет каждый день светом, я хочу пройти с тобой всю жизнь. Безумно люблю и обожаю!

В этот день ты родилась, моя любимая, родилась, чтоб быть желанной и счастливою и счастливым сделать чтоб меня. Поздравляю с этим днем тебя. Ты мое тепло, дыханье, мой рассвет. Радости тебе, здоровья, долгих лет.

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С днем рождения, о муза моя, любимая женщина! В этот прекрасный день желаю быть всегда такой прелестной, восхитительной, лучезарной, ослепительной, притягательной, милой, нежной, доброй, стильной и игривой. Побольше внимания со стороны сильного пола, уважения и успехов на работе.

Поздравляю с днём рождения мою любимую женщину. Дорогая, хочу тебе пожелать жить в плену счастья и любви, всегда получать то, что хочется, стремиться к успеху и покорять новые вершины, оставаться доброй и великолепной, неотразимой и бесподобной.

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Поздравляю с днём рождения самую любимую и неотразимую женщину на свете. Желаю оставаться идеалом, сверкать по жизни, как яркая звезда, стремительно взбираться на ступени пьедестала, не оставлять свои надежды и не огорчаться никогда!

С днём рождения, моя любовь и радость. Желаю, чтобы перемены были только к лучшему, интересные сновидения снились только к хорошему, а любые твои стремления приводили к мечтам. Пусть наш рай на двоих всегда цветёт садами нежности и наполняется сиянием счастья.

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Любимая женщина, моя радость и удача, мой свет и нежный ангел, поздравляю тебя с днём рождения. Родная моя, хочу пожелать тебе только добрых воспоминаний, только приятных ожиданий, только счастливых надежд, только успешных дел, только удачных планов, только оптимистичного настроения, только вдохновлённого творчества и только вечной и неугасимой нашей любви.

Моя любимая и неповторимая женщина, в твой день рождения хочу пожелать тебе светить ярким солнцем на весь мир и озарять жизни близких сияющими лучами своей прекрасной улыбки. Дорогая, желаю никогда не попадать в неловкие ситуации и постоянно придерживаться верного курса счастья в своей жизни.

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Моя любимая и желанная, моя прекрасная и самая лучшая женщина, в твой день рождения желаю не остывать от пыла нашей страсти и любви, держать марку в любом окружении, всегда переманивать удачу и успех на свою сторону, никогда не сбиваться, играя по нотам радости и счастья мелодию жизни.

Поздравляю свою любимую женщину с днем рождения! Ты - моя муза и вдохновение, моя отрада и раздолье. Будь счастлива, живи в любви и благополучии, наслаждайся всеми моментами жизни, улыбайся и получай все самое желанное. Здоровья тебе, состоятельности, радости и нежности!

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Моя любовь, моя душа, моя надежда, поздравляю тебя с днём рожденья. Радость моя, оставайся всегда такой же прекрасной и неповторимой женщиной, будь искренне счастлива и добра, успешна в делах и весела. Желаю тебе отличного настроения и высоких полётов души.