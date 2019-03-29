Поздравления с днем рождения бабушке 29 марта: стихи и открытки

Поздравления с днем рождения бабушке помогут без лишних слов выразить все свои чувства.

Произнесите поздравления, вручая подарок имениннице, и праздник для любимой бабули сразу станет ярче. Короткие поздравления и пожелания бабушке — хороший способ поздравить ее с днем рождения и всего в нескольких словах показать, какая она для вас дорогая и родная. Берегите близких людей, а особенно пожилых, ведь они посвятили всю свою жизнь тому, чтобы вырастить по-настоящему достойных добрых и справедливых потомков.

Бабушка, тебе желаю

Сил, здоровья, красоты.

Будь душою молодая,

И себя ты береги.

Находи повсюду радость,

Улыбайся и мечтай.

Все тревоги и усталость

От себя ты отпускай.

Пускай этот день рождения

Соберет вокруг родных,

Их любовь и уважение

Сердце счастьем озарит.

Ты, бабуля, просто класс —

Супербабушка у нас!

Поздравляем с днем рожденья,

Пожелать хотим тотчас:

Береги себя, родная!

Сил, здоровья, красоты.

Ведь в душе ты молодая,

Так пусть сбудутся мечты!

Бабушка моя родная,

В мире нет тебя родней.

С днем рожденья поздравляю,

Пожелать хочу скорей

Долголетия и счастья,

И здоровья как гранит.

А от бед всех и напастей

Ангел пусть тебя хранит.

Я желаю много солнца,

Мира, счастья и добра

Лучшей бабушке на свете.

С днем рождения, тебя!

Сил душевных и здоровья,

Смеха, радостей, любви,

Уважения, достатка,

Всех благ мира, красоты!

Каждый миг пускай наполнен

Будет счастьем, волшебством.

Тепло близких и забота

Согревают день за днем!

С днём рождения бабушка,

Будь всегда ты рядышком,

Не печалься, не болей,

Принимай всегда гостей.

Будь всегда мила, бодра,

И душою молода,

Долгих долгих жизни лет,

Никогда не знай ты бед.

Окружают пусть тебя,

Дети, внуки и друзья.

Ты для нас авторитет,

Такой на свете, больше нет.

Моя бабушка родная,

С днем рожденья поздравляю!

Пожелаю долгих лет,

Жить во здравии без бед.

Мне с тобой, скажу я честно,

С детства очень интересно.

Ты пошутишь, успокоишь,

От родителей "прикроешь".

Тебе годы не помеха,

Ты полна добра и смеха.

Ты мне, бабушка, навек

Самый близкий человек.