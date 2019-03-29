Поздравления с днем рождения бабушке 29 марта: стихи и открытки

Произнесите поздравления, вручая подарок имениннице, и праздник для любимой бабули сразу станет ярче. Короткие поздравления и пожелания бабушке — хороший способ поздравить ее с днем рождения и всего в нескольких словах показать, какая она для вас дорогая и родная. Берегите близких людей, а особенно пожилых, ведь они посвятили всю свою жизнь тому, чтобы вырастить по-настоящему достойных добрых и справедливых потомков.
Бабушка, тебе желаю
Сил, здоровья, красоты.
Будь душою молодая,
И себя ты береги.
Находи повсюду радость,
Улыбайся и мечтай.
Все тревоги и усталость
От себя ты отпускай.
Пускай этот день рождения
Соберет вокруг родных,
Их любовь и уважение
Сердце счастьем озарит.
Ты, бабуля, просто класс —
Супербабушка у нас!
Поздравляем с днем рожденья,
Пожелать хотим тотчас:
Береги себя, родная!
Сил, здоровья, красоты.
Ведь в душе ты молодая,
Так пусть сбудутся мечты!
Бабушка моя родная,
В мире нет тебя родней.
С днем рожденья поздравляю,
Пожелать хочу скорей
Долголетия и счастья,
И здоровья как гранит.
А от бед всех и напастей
Ангел пусть тебя хранит.
Я желаю много солнца,
Мира, счастья и добра
Лучшей бабушке на свете.
С днем рождения, тебя!
Сил душевных и здоровья,
Смеха, радостей, любви,
Уважения, достатка,
Всех благ мира, красоты!
Каждый миг пускай наполнен
Будет счастьем, волшебством.
Тепло близких и забота
Согревают день за днем!
С днём рождения бабушка,
Будь всегда ты рядышком,
Не печалься, не болей,
Принимай всегда гостей.
Будь всегда мила, бодра,
И душою молода,
Долгих долгих жизни лет,
Никогда не знай ты бед.
Окружают пусть тебя,
Дети, внуки и друзья.
Ты для нас авторитет,
Такой на свете, больше нет.
Моя бабушка родная,
С днем рожденья поздравляю!
Пожелаю долгих лет,
Жить во здравии без бед.
Мне с тобой, скажу я честно,
С детства очень интересно.
Ты пошутишь, успокоишь,
От родителей "прикроешь".
Тебе годы не помеха,
Ты полна добра и смеха.
Ты мне, бабушка, навек
Самый близкий человек.