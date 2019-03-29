Скачать
Пятница, 29.03.2019
Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс
Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс
Украина является одной из "самых женских стран мира"
Украина является одной из "самых женских стран мира"
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
276-й эпизод: ситком "Теория большого взрыва" стал самым долгим на ТВ
276-й эпизод: ситком "Теория большого взрыва" стал самым долгим на ТВ

Поздравления с днем рождения бабушке 29 марта: стихи и открытки

Смотрите фото (6)
Поздравления с днем рождения бабушке 29 марта: стихи и открытки
16:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Поздравления с днем рождения бабушке помогут без лишних слов выразить все свои чувства.

Произнесите поздравления, вручая подарок имениннице, и праздник для любимой бабули сразу станет ярче. Короткие поздравления и пожелания бабушке — хороший способ поздравить ее с днем рождения и всего в нескольких словах показать, какая она для вас дорогая и родная. Берегите близких людей, а особенно пожилых, ведь они посвятили всю свою жизнь тому, чтобы вырастить по-настоящему достойных добрых и справедливых потомков.

 

Бабушка, тебе желаю

Сил, здоровья, красоты.

Будь душою молодая,

И себя ты береги.

 

Находи повсюду радость,

Улыбайся и мечтай.

Все тревоги и усталость

От себя ты отпускай.

 

Пускай этот день рождения

Соберет вокруг родных,

Их любовь и уважение

Сердце счастьем озарит.

Ты, бабуля, просто класс —

Супербабушка у нас!

Поздравляем с днем рожденья,

Пожелать хотим тотчас:

 

Береги себя, родная!

Сил, здоровья, красоты.

Ведь в душе ты молодая,

Так пусть сбудутся мечты!

Поздравления с Днем Рождения дяди 

Бабушка моя родная,

В мире нет тебя родней.

С днем рожденья поздравляю,

Пожелать хочу скорей

Долголетия и счастья,

И здоровья как гранит.

А от бед всех и напастей

Ангел пусть тебя хранит.

Я желаю много солнца,

Мира, счастья и добра

Лучшей бабушке на свете.

С днем рождения, тебя!

 

Сил душевных и здоровья,

Смеха, радостей, любви,

Уважения, достатка,

Всех благ мира, красоты!

 

Каждый миг пускай наполнен

Будет счастьем, волшебством.

Тепло близких и забота

Согревают день за днем!

Поздравления с днем рождения

С днём рождения бабушка,

Будь всегда ты рядышком,

Не печалься, не болей,

Принимай всегда гостей.

 

Будь всегда мила, бодра,

И душою молода,

Долгих долгих жизни лет,

Никогда не знай ты бед.

 

Окружают пусть тебя,

Дети, внуки и друзья.

Ты для нас авторитет,

Такой на свете, больше нет.

Моя бабушка родная,

С днем рожденья поздравляю!

Пожелаю долгих лет,

Жить во здравии без бед.

 

Мне с тобой, скажу я честно,

С детства очень интересно.

Ты пошутишь, успокоишь,

От родителей "прикроешь".

 

Тебе годы не помеха,

Ты полна добра и смеха.

Ты мне, бабушка, навек

Самый близкий человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Поздравления, Поздравления с Днем рождения, 29 марта, В прозе, бабушке, С Днем рождения, С днем рождения картинки, С днем рождения стихи, Поздравления бабушке, Поздравления с днем рождения бабушке в картинках, Поздравления с днем рождения бабушки, Поздравления с днем рождения бабушки в стихах, С днем рождения бабушка, С днем рождения бабушке картинки, Стихи для бабушке.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
03 До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
04 Поздравления с днем рождения 29 марта в стихах
05 В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
В эти выходные Украина переходит на летнее время
В Лондоне провалили третье голосование по Brexit
В Лондоне провалили третье голосование по Brexit
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
Известно, кто станет репетитором музыки для ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Известно, кто станет репетитором музыки для ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь