Поздравления с Днем Рождения дочери 4 апреля в прозе, открытки

День рождения - это важный праздник для каждого человека, поэтому к выбору поздравления нужно подойти с умом, особенно если это праздник вашего ребенка.

Мы собрали самые душевные поздравления с днем рождения ребенку, в стихах и прозе, удивительно экстравагантные и очень милые. Ваша дочь будет в восторге!

Сегодня наша доченька, красавица и умница отмечает свой день рождения. И пусть лет ей совсем немного, она уже сейчас пленяет своей красотой, имеет добрый, ласковый характер и никогда не унывает. Так пусть же в жизни у тебя, наша родная, все получится, болезни обходят стороной, а крылья ангела закрывают от ненастья.

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Прекрасная, милая и неповторимая доченька, с днём рожденья! Желаю тебе никогда не унывать и не впадать в отчаяние, твёрдо верить в свои силы и уверенно идти к свои целям. Будь счастливой, родная, любимой, здоровой, богатой внутренне и финансово. Удачи тебе, доча, и всего доброго.

Милая доченька, солнышко! Поздравляю с днем рождения, пусть судьба тебе подарит удачу, энергию, вдохновение, здоровье и силы. Что бы ты ни задумала, пусть это реализуется успешно, к твоему удовольствию и счастью. Люблю тебя, хорошая моя.

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Моя любимая доченька, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю, чтобы ты была неимоверно счастлива, любима, красива, здорова, богата как в материальном плане, так и душой. Пусть в твоей жизни происходят самые потрясающие события, принося удовольствие, вдохновение и силы!

Доченька! Если бы ты только знала, как я горжусь тем, что ты выросла такой красивой, умной и интересной девочкой! Если бы ты только могла представить, как приятно мне видеть в тебе свои черты и наблюдать за тем, как ты растешь. Поэтому, в этот день я желаю тебе никогда не предавать свое сердце и, в итоге, получить от жизни все самое лучшее, что только можно!

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С днем рождения, моя любимая доченька! Пусть твоя счастливая звездочка сияет ярче всех на небе и принесет здоровье, любовь и небывалую удачу. Живи ярко и никогда не грусти, моя радость!

Любимая моя доченька поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе побольше мечтать, творить и любить все то, что тебя окружает. Пусть в твоей жизни всегда светит солнце и никогда не будет проливных дождей. Будь любима, самодостаточна и независима!

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Дорогая доченька, милая, родная, поздравляю тебя с днём рождения. Пусть в твоей жизни после ухода сказочной зимы приходит добрая весна любви и вдохновения, а после пусть наступает лето незабываемых впечатлений и ярких красок, а затем пусть приходит осень чудесных воспоминаний и волшебного творчества. Будь счастлива, дочка, всегда хороша собой и жизнерадостна.

С днём рождения, доченька. Будь счастлива, родная. Пусть силы земли тебе обеспечат устойчивость под ногами и уверенность в себе, пусть воды мира смывают с твоего пути всю печаль и грусть, пусть огненное пламя пылает ярким светом любви, пусть в твоей жизни витает воздух счастья и благополучия.

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Моя девочка, пусть каждый год становится для тебя поводом открывать себя и свои возможности. Всё, что ты задумала, непременно воплощается в жизнь и дарит тебе лишь положительные эмоции. С днем рождения, дочурка!