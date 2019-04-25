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Поздравления с 65-летием на 25 апреля в прозе и открытках

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Поздравления с 65-летием на 25 апреля в прозе и открытках
16:23 Сегодня Телеграф

В возрасте 65 лет люди обретают мудрость, которой готовы поделиться с каждым.

Именно к бабушкам и дедушкам внучата бегут за советом, чего бы он ни касался, будь то проблемы в школе, или первая влюбленность. Заботливые старики непременно выслушают и посоветуют как поступить, при этом пообещав, что разговор останется в секрете. На 65-летний юбилей, поздравляя именинника, особым акцентом в пожеланиях выделяется здоровье, поскольку в этом возрасте со здоровьем, иногда, возникают проблемы.

Юбилей - замечательный праздник! И в этот день я хочу пожелать Вам каждый день приумножать уже достигнутое, не забывая при этом покорять все новые вершины. Всегда сохранять бодрость духа и оставаться достойным примером для окружающих.

* * *

Поздравляю с 65-летием и от души желаю держаться на плаву в море благополучия и счастья, не терять энтузиазма и оптимизма, всегда надеяться только на лучшее и получать от жизни всё желаемое. Пусть крепким остаётся фундамент здоровья, характера, семьи и дома!

Красивые поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

От чистого сердца хочу поздравить с юбилеем. Пусть в Ваши 65 лет с бодрости и улыбки начинается каждое утро, браво и весело проходит каждый день, приятные встречи и счастливый отдых приносит каждый вечер. Желаю крепкого здоровья, доброго мира и стабильного блага.

* * *

Позвольте от всей души поздравить Вас с шестидесятипятилетним юбилеем! Это замечательная дата! Вам есть чем гордиться, ведь у Вас есть любимые дети и внуки, коллеги уважают и ценят Вас за опыт и житейскую мудрость! Здоровья Вам, бодрости и долгих лет впереди!

Красивые СМС поздравления с Днем рождения

Поздравляю с 65-летием и от души хочу пожелать рассветов с бодростью, закатов с чувством услады. Пусть былые годы восполняют память только радостными моментами, пусть впереди Вас ждёт ещё много солнечных и приятных дней!

* * *

65 лет - это солидная дата. В этом числе чувствуется груз всех прожитых лет, нажитый опыт и неоспоримая мудрость, бесконечное количество километров пройденных дорог и несчитанные минуты счастья. Спасибо Вам за все то, что Вы делали для нас всю свою жизнь. Теперь пришла наша очередь позаботиться о Вас. Желаем Вам долголетия, крепкого здоровья, бодрости тела и духа.

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

Поздравляю с 65-летием и пусть этот юбилей подарит много счастливых улыбок и приятных подарков. Желаю, чтобы в жизни не было разочарований, чтобы каждый день проходил плодотворно, успешно и удачно. Будьте крепко здоровы и крепко любимы родными.

* * *

Поздравляем Вас с замечательным праздником – шестидесятипятилетием! Вы до сих пор заряжаете всех своей энергией и оптимизмом, никогда не сдаетесь и подаете всем нам достойный пример! Крепкого здоровья Вам и счастливых лет впереди!

СМС поздравления в прозе с Днем рождения

С великолепным юбилеем в 65 лет искренне поздравляю и хочу пожелать не терять уверенности и интересных идей, радовать себя праздниками и тёплыми встречами, искренне верить в удачу и дарить любовь родным, не переставать мечтать и улыбаться.

* * *

С юбилеем. Пусть в 65 лет будет вдохновение, счастливым каждое мгновение и оптимистичным взгляд на жизнь. Желаю Вам здоровья и богатства, радости и удачи, праздников и только приятных сердцу хлопот.

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