Красивые поздравления с последним звонком 2019: стихи и открытки

Последний звонок – любимый праздник школьников, завершающих учебу. Как правило, его проводят в конце мая перед выпускными экзаменами. К празднованию этого знаменательного дня привлекаются все ученики как младших классов, так и старшеклассники, учителя и родители школьников. Торжественная церемония предполагает выступления директора, приглашенных гостей, классных руководителей, членов родительского комитета, театрализованные представления от первоклассников и творческих коллективов школы. Сами выпускники в этот день одеваются либо в школьную форму, либо в строгие костюмы, поверх которых повязывают ленты с надписью "Выпускник" и прикалывают маленькие колокольчики.
Прозвенели, пролетели
Наши школьные деньки.
Оглянуться не успели —
Мы уже выпускники.
Пробил час, пора настала
Достигать больших побед.
Предстоит дорог немало —
Пусть горит зеленый свет.
Всем удачи и терпения,
Высших баллов всем. Ура!
Счастье ждет — долой сомнения!
Всем ни пуха ни пера!
Звучит звонок в последний раз,
Вы больше не вернетесь в класс.
Промчалась школьная пора,
Во взрослый мир идти пора.
Желаем, чтобы жизнь дала
Побольше света и тепла,
Осуществила все желания,
Чтоб вы нашли свое призвание.
Сегодня попрощаетесь со школой,
Шагнув навстречу жизни новой.
Пусть воплотятся ваши планы —
Мы так хотим гордиться вами.
Желаем вам не ошибиться
И к цели выбранной стремиться.
Хотя и грустно нам чуть-чуть,
Сегодня скажем: "В добрый пусть!"
Последний прощальный звонок...
Он школьной жизни подводит итог.
Звенит, отправляя всех вас в добрый путь,
Детство ведь школьное уже не вернуть.
Родными стали вам школьные стены,
А как было весело на переменах.
В памяти школьные шальные года
Останутся пусть на всю жизнь, навсегда.
Как долго вы ждали такой звездный час!
... но в прошлом останется школа и класс.
Радостью наполнен тот миг, оптимизмом,
Уверенно и достойно идите по жизни.
Вот и стали вы большие,
Просто взрослые совсем!
Пусть дорога будет шире,
Чтобы не было проблем!
И учитесь, и любите,
И стремитесь к доброте,
Школьной дружбой дорожите,
Будьте счастливы везде!
Вам сегодня школа
Скажет: "В добрый путь!"
И невольно грустно
Станет вам чуть-чуть.
Позади так много
Светлых школьных лет,
Пусть они оставят
В сердце добрый след.
Пусть мечты свершатся,
Воплотятся планы.
Только вы, ребята,
Помните о главном:
Чтобы ни случилось
С вами впереди,
Быть вы постарайтесь
Лучшими людьми.
Ну вот, окончились уроки,
И лето ждет нас впереди,
Каникулы уж на пороге,
Готово счастье к нам прийти!
Мы говорим всем "До свидания!",
Хотим спасибо мы сказать
Учителям за все старания,
За знания, что стремились дать!
Пусть все, учителя и дети,
Прекрасно летом отдохнут,
И всех счастливее на свете
В школу осенью придут!