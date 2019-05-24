Красивые поздравления с последним звонком 2019: стихи и открытки

Этот день своего рода окончание учебного марафона с уроками, контрольными работами, переменами, домашними заданиями и мероприятиями.

Последний звонок – любимый праздник школьников, завершающих учебу. Как правило, его проводят в конце мая перед выпускными экзаменами. К празднованию этого знаменательного дня привлекаются все ученики как младших классов, так и старшеклассники, учителя и родители школьников. Торжественная церемония предполагает выступления директора, приглашенных гостей, классных руководителей, членов родительского комитета, театрализованные представления от первоклассников и творческих коллективов школы. Сами выпускники в этот день одеваются либо в школьную форму, либо в строгие костюмы, поверх которых повязывают ленты с надписью "Выпускник" и прикалывают маленькие колокольчики.

Прозвенели, пролетели

Наши школьные деньки.

Оглянуться не успели —

Мы уже выпускники.

Пробил час, пора настала

Достигать больших побед.

Предстоит дорог немало —

Пусть горит зеленый свет.

Всем удачи и терпения,

Высших баллов всем. Ура!

Счастье ждет — долой сомнения!

Всем ни пуха ни пера!

Звучит звонок в последний раз,

Вы больше не вернетесь в класс.

Промчалась школьная пора,

Во взрослый мир идти пора.

Желаем, чтобы жизнь дала

Побольше света и тепла,

Осуществила все желания,

Чтоб вы нашли свое призвание.

Сегодня попрощаетесь со школой,

Шагнув навстречу жизни новой.

Пусть воплотятся ваши планы —

Мы так хотим гордиться вами.

Желаем вам не ошибиться

И к цели выбранной стремиться.

Хотя и грустно нам чуть-чуть,

Сегодня скажем: "В добрый пусть!"

Последний прощальный звонок...

Он школьной жизни подводит итог.

Звенит, отправляя всех вас в добрый путь,

Детство ведь школьное уже не вернуть.

Родными стали вам школьные стены,

А как было весело на переменах.

В памяти школьные шальные года

Останутся пусть на всю жизнь, навсегда.

Как долго вы ждали такой звездный час!

... но в прошлом останется школа и класс.

Радостью наполнен тот миг, оптимизмом,

Уверенно и достойно идите по жизни.

Вот и стали вы большие,

Просто взрослые совсем!

Пусть дорога будет шире,

Чтобы не было проблем!

И учитесь, и любите,

И стремитесь к доброте,

Школьной дружбой дорожите,

Будьте счастливы везде!

Вам сегодня школа

Скажет: "В добрый путь!"

И невольно грустно

Станет вам чуть-чуть.

Позади так много

Светлых школьных лет,

Пусть они оставят

В сердце добрый след.

Пусть мечты свершатся,

Воплотятся планы.

Только вы, ребята,

Помните о главном:

Чтобы ни случилось

С вами впереди,

Быть вы постарайтесь

Лучшими людьми.

Ну вот, окончились уроки,

И лето ждет нас впереди,

Каникулы уж на пороге,

Готово счастье к нам прийти!

Мы говорим всем "До свидания!",

Хотим спасибо мы сказать

Учителям за все старания,

За знания, что стремились дать!

Пусть все, учителя и дети,

Прекрасно летом отдохнут,

И всех счастливее на свете

В школу осенью придут!