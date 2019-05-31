Красивые поздравления с 23 годовщиной свадьбы 31 мая в прозе и открытках

Мало кто знает, что через 23 года со дня бракосочетания принято отмечать Берилловую свадьбу.

Берилл считается камнем душевного равновесия, хранителем домашнего очага, символом любви, достатка и благополучия. В природе встречается берилл различных цветов и оттенков. Срок 23 года - один из переломных в семейной жизни. Дети выросли и от того насколько супруги стали близкими людьми, зависит дальнейшая судьба их пары.

На берилловую свадьбу принято дарить парные подарки: два подсвечника, две статуэтки, две вазы. Необязательно, чтобы в изделиях присутствовал берилл, сгодятся и любые другие презенты: полотенца, комплекты белья, посуда. Жене можно подарить серьги, а если хочется купить кольцо, то в нем обязательно должно быть два камня. Для мужа отличным подарком станут запонки или набор из двух галстуков.

Родителям на берилловую свадьбу можно купить в подарок два банных халата, а если они не любят сидеть дома - два билет на концерт или в театр.

Поздравления

Вам сегодня 23 совместных года, поздравляю с берилловой свадьбой. Пусть жизнь ваша будет такой же экзотической, необычной, красивой, прочной и уникальной, как берилл. Желаю вам светлой радости семейной жизни, вечного блага, искреннего счастья, неугасимой любви и добрых надежд.

Поздравляю с берилловой свадьбой, с успешно и благополучно прожитыми вместе 23-мя годами жизни. Желаю твердого и устойчивого положения в жизни, верности и большой любви, достижения совместных целей, семейной радости и счастья, крепкого здоровья и взаимной поддержки.

Уже минуло 23 года с момента, когда вы обещали друг другу любовь и верность на всю жизнь. Так пусть же и впредь вы будете столь же усердно выполнять данное когда-то обещание. Пускай не помешают этому ни мелкие ссоры, ни болезни, ни разочарования. Пусть ваша жизнь будет наполнена светом. Счастья и благополучия вам.

Поздравляю с 23-летием вашей семейной жизни. Берегите вашу берилловую светлую любовь, дорожите друг другом и ни дня не живите без счастья. Желаю вашей семье здоровья и благополучия, а вам - по-прежнему крепких уз и гармонии сердец.

Поздравляю с 23-ей годовщиной, с берилловой свадьбой. Желаю вам нежности цвета берилла и вечности светлой любви, желаю быть друг для друга жизненной стихией и верной поддержкой во всем и всегда.

С годовщиной! Двадцать три года вместе - это достаточное основание для того, чтобы сказать, что ваши чувства сильны и неимоверно прекрасны. Эту свадьбу называют берилловой. Пусть же она будет такой же чистой и яркой, как этот кристалл.

Поздравляю с берилловой свадьбой. За 23 года вы стали крепкой и дружной семьей. Желаю вам светлых берилловых надежд, неугасимых чувств нежности и вдохновения. Желаю и дальше красиво исполнять добрую песню семейной жизни веселым дуэтом.

23 года вместе - это серьезный повод для торжественного мероприятия, в ходе которого просим принять наши поздравления и пожелания повышения крепости чувств, совместных радостей, теплоты общения и счастья.