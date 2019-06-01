Милые поздравления с 24 годовщиной свадьбы 1 июня: стихи и открытки

Атласную свадьбу супружеская пара отмечает ровно через 24 года со дня бракосочетания.

Атлас - легкая и гладкая ткань, именно такими и должны быть отношения в семье после столь длительного периода совместной жизни. Считается, что все трудности уже позади, дети выросли, быт устроен - остается только наслаждаться достигнутым и поддерживать огонь любви для дальнейшей жизни.

Обычно эту годовщину отмечают вдвоем или с детьми. Чтобы доставить родителям удовольствие и дать им возможность провести вечер вместе, дети могут преподнести в качестве подарка билеты в кино или заказать для молодоженов столик в кафе.

По традиции муж может подарить супруге атласную ночную сорочку или вечернюю сумочку, а она - вручить ему красивую рубашку или галстук. В качестве подходящего подарка друзьям подойдут салфетки или скатерть из атласа, а если есть время и желание, можно сделать красивые розы из ярких атласных лент.

Поздравления

Как атласная дорожка,

Расстелились двадцать лет

И еще совсем немножко,

Лишь четыре, не секрет!

Пусть вперед бегут дороги,

Пусть уносят вдаль года,

Пусть знакомых будет много,

А любовь - всегда одна!

Будет пусть в семье здоровье,

Пусть гармония царит,

Всюду ждет пускай раздолье,

И пусть Бог благоволит!

Лента атласная ляжет на годы -

Те, что вы рядышком вместе прошли.

Свяжет все горести, беды, невзгоды

И унесет, чтоб свободно вы шли.

Двадцать четыре - серьезная дата!

Преданность, счастье впитала она.

Стоит дороже всемирного злата

Ваша любовь, что, как раньше, нежна!

С атласной свадьбой поздравляю,

Прожить вам много лет желаю.

Не знать ни бед, ни ссор, ни горя,

Купить поместье вам у моря.

Чтоб внуки радовали глаз,

Не забывали бы про вас.

От всей души желаю счастья,

Чтоб не настигло вас ненастье.

еще чуть-чуть и четверть века

Прожита будет на двоих.

Вы два счастливых человек

На свете не найти таких.

Атласная настала свадьба,

Но знаем мы, что не предел

Для вас. Мы вас спешим поздравить,

Желаем много важных дел

Вам совершить еще совместно,

И юбилеи отмечать.

Желаем внуков вам прелестных

О чем еще можно мечтать?

Желаем, чтоб вечно любил и любила,

Атласная свадьба для вас наступила,

Все это не просто, ведь это все значит,

Что с вами по жизни шагает удача.

Хоть двадцать четыре, без спору, немало,

Желаем, чтоб это лишь стало началом,

И чтоб каждый год собирались мы вместе,

Поздравить вас снова, жених и невеста.

Двадцать четыре - это срок,

Атласный юбилей у вас,

Подводим вместе мы итог

На этом празднике сейчас.

Пусть ждет вас счастье впереди,

Достаток в доме и покой,

Желаем светлого пути,

Любви красивой и большой.

Желаем в жизни преуспеть,

Побед великих одержать,

Всегда, везде суметь успеть

И никогда не унывать.

Пускай годовщина атласная

Радость лишь вам принесет!

Пусть жизнь ваша будет прекрасною,

Не будет в семье пусть невзгод!

Любите друг друга взаимно

Всегда, пусть не гаснет любовь!

Пускай в вашей жизни интимной

Бушует лишь страсть вновь и вновь!

Пусть вас всегда радуют дети,

Пусть любят вас и берегут!

Всех счастливее будьте на свете,

Пусть в семье царят мир и уют!

Словно гладкой ткани блеск,

Ваших нежных чувств сиянье,

Пусть же счастье до небес

Пригласит вас на свиданье!

Вы ведь вместе 20 лет

И еще 4 года.

Вам - счастливых долгих лет

И в семье без гроз погоды!