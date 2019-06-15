Троица 2019: интересные поздравления, открытки и смс

Именно в этот день на святых апостолов, последователей Иисуса Христа, сошел Святой Дух, который и символизирует триединство Бога. С этого дня Бог послал апостолам дар говорить на разных языках. И именно Троица считается Днем рождения Церкви. Неделя после нее называется "Зелеными святками".
Все православные храмы в этот день украшены ветвями березы, сирени, клена – они символизируют обновление души.
С Троицей тебя я поздравляю,
И желаю радости, тепла, добра,
Пусть Святые охраняют,
Защищают пусть тебя!
Пусть помогут в трудности,
И в беды, станут за твоей спиной,
Святой праздник наступил,
Грусть отбрось свою долой!
В этот день спустился Дух Святой,
Даруя людям счастье и покой.
Пусть тебе дарует он здоровье,
Жизнь, наполненную светом и любовью.
Пусть плохое в твоей жизни сократится,
Прочь уйдет и никогда не возвратится!
А хорошее пускай удвоится,
Желаю тебе в Праздник Святой Троицы!
***
На Троицу желаю легкости души,
Ценить мгновение, жить и не спешить,
Желаю радости в сердцах и доброты,
Сбываются пусть все желания, мечты.
Чтоб на душе была лишь благодать,
Здоровья, счастья я хочу Вам пожелать.
Поздравляем с Троицей святою
И желаем мира и покоя.
Что бы небо было только ясным,
Жизнь всегда безоблачной, прекрасной.
Слово Божье пусть вас вдохновляет,
От любых невзгод оберегает.
Пусть добром наполнится ваш дом,
Благодать и счастье будет в нем.
Колокольный звон грехи отпустит
И наполнит душу светлым чувством!
Лето наступило, Троица пришла.
Я тебе желаю счастья и тепла.
Радуйся и смейся, унывать — грешно.
Солнышко пусть светит
Каждый день в окно.
Позабудь обиды, людям помогай.
Никогда ты в жизни веры не теряй.
***
Желаю вам в Святую Троицу
Добродушия и теплоты.
С Богом счастье пусть удвоится,
Не будет в жизни пустоты.
Пусть восторг вас посещает,
И душу греет милый дом,
Где благо ваше процветает,
Любовь, достаток, вера в нём.
В праздник Троицы благословенный
Пожелаю я только добра.
Во всём мире, в огромной Вселенной
Пусть не будет беды никогда.
И пусть солнышко вас согревает.
Ну а день, всем преградам назло,
Принесет вам удачу и счастье,
Пусть подарит лишь только добро.
Пусть море света и любви,
Тепла, добра и красоты
Приходят каждый день в ваш дом
И дарят счастье всем, кто в нем!
С Днем Троицы! С великим днем!
Пусть ангел вас своим крылом
От бед и слез убережет,
Бог благодать вам ниспошлет.
***
Пусть в праздник светлой Троицы
Вам Бог добра пошлет,
И счастье пусть утроится,
Достаток в дом придёт!
Пускай теплом наполнятся
У каждого сердца,
И все мечты исполнятся
С помощью Творца!
Пусть светлая Троица вам принесет
Улыбок, тепла и огромное счастье,
Пускай только радость сегодня вас ждет,
Уйдут прочь печали, все зло и ненастья!
Желаю здоровья и жизненных сил,
Энергия бьет пусть все время ключом!
Чтоб каждый момент вам успех приносил,
Пусть сердце наполнится только добром!