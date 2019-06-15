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Троица 2019: интересные поздравления, открытки и смс

Троица 2019: интересные поздравления, открытки и смс
12:26 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Святая Троица в 2019 году приходится на 16 июня – то есть на 50-й день после Пасхи.

Именно в этот день на святых апостолов, последователей Иисуса Христа, сошел Святой Дух, который и символизирует триединство Бога. С этого дня Бог послал апостолам дар говорить на разных языках. И именно Троица считается Днем рождения Церкви. Неделя после нее называется "Зелеными святками".

Все православные храмы в этот день украшены ветвями березы, сирени, клена – они символизируют обновление души.

 

С Троицей тебя я поздравляю,

И желаю радости, тепла, добра,

Пусть Святые охраняют,

Защищают пусть тебя!

Пусть помогут в трудности,

И в беды, станут за твоей спиной,

Святой праздник наступил,

Грусть отбрось свою долой!

В этот день спустился Дух Святой,

Даруя людям счастье и покой.

Пусть тебе дарует он здоровье,

Жизнь, наполненную светом и любовью.

Пусть плохое в твоей жизни сократится,

Прочь уйдет и никогда не возвратится!

А хорошее пускай удвоится,

Желаю тебе в Праздник Святой Троицы!

***

На Троицу желаю легкости души,

Ценить мгновение, жить и не спешить,

Желаю радости в сердцах и доброты,

Сбываются пусть все желания, мечты.

Чтоб на душе была лишь благодать,

Здоровья, счастья я хочу Вам пожелать.

Поздравляем с Троицей святою

И желаем мира и покоя.

Что бы небо было только ясным,

Жизнь всегда безоблачной, прекрасной.

Слово Божье пусть вас вдохновляет,

От любых невзгод оберегает.

Пусть добром наполнится ваш дом,

Благодать и счастье будет в нем.

Колокольный звон грехи отпустит

И наполнит душу светлым чувством!

Лето наступило, Троица пришла.

Я тебе желаю счастья и тепла.

Радуйся и смейся, унывать — грешно.

Солнышко пусть светит

Каждый день в окно.

Позабудь обиды, людям помогай.

Никогда ты в жизни веры не теряй.

***

Желаю вам в Святую Троицу

Добродушия и теплоты.

С Богом счастье пусть удвоится,

Не будет в жизни пустоты.

Пусть восторг вас посещает,

И душу греет милый дом,

Где благо ваше процветает,

Любовь, достаток, вера в нём.

В праздник Троицы благословенный

Пожелаю я только добра.

Во всём мире, в огромной Вселенной

Пусть не будет беды никогда.

И пусть солнышко вас согревает.

Ну а день, всем преградам назло,

Принесет вам удачу и счастье,

Пусть подарит лишь только добро.

Пусть море света и любви,

Тепла, добра и красоты

Приходят каждый день в ваш дом

И дарят счастье всем, кто в нем!

С Днем Троицы! С великим днем!

Пусть ангел вас своим крылом

От бед и слез убережет,

Бог благодать вам ниспошлет.

***

Пусть в праздник светлой Троицы

Вам Бог добра пошлет,

И счастье пусть утроится,

Достаток в дом придёт!

Пускай теплом наполнятся

У каждого сердца,

И все мечты исполнятся

С помощью Творца!

Пусть светлая Троица вам принесет

Улыбок, тепла и огромное счастье,

Пускай только радость сегодня вас ждет,

Уйдут прочь печали, все зло и ненастья!

Желаю здоровья и жизненных сил,

Энергия бьет пусть все время ключом!

Чтоб каждый момент вам успех приносил,

Пусть сердце наполнится только добром!

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