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Троица 2019: лучшие поздравления 16 июня в стихах и открытках

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Троица 2019: лучшие поздравления 16 июня в стихах и открытках
19:33 Сегодня Телеграф www.pinterest.com

День святой Троицы - важнейший церковный праздник.

его именуют Днем сошествия Святого Духа и считают началом появления церквей. Христианская Троица пришла на смену иудейской Пятидесятнице, широко отмечаемой в Иерусалиме на 50 день со дня Пасхи.

Согласно библейским преданиям в иудейский праздник на учеников Христа, собравшихся в одной из горниц, сошел Святой Дух и наделил их знанием множества языков. С неземными возможностями апостолы отправились по свету, чтобы прославлять Бога и крестить людей новой верой.

Троицу принято отмечать торжественно и пышно. Главный символ праздника - зелень. Храмы украшают свежими травами и зелеными веточками деревьев. В церквях проходят праздничные песнопения и читают особенные молитвы. На Руси Пятидесятница появилась только через 300 лет после принятия христианства.

Поздравления

От всей души желаем вам

В честь Троицы великой,

Чтобы вас Бог берег, хранил,

Всегда вам был защитой.

 

Здоровья вам на много лет,

Душевного покоя, мира,

Любви, гармонии в семье.

Пусть будет жизнь счастливой!

С Пресвятою Троицей,

С праздником святым!

Сердце пусть наполнится

Светом золотым.

 

Пусть душа не знает

Ни греха, ни зла.

Пусть благословит вас

Бог на все дела.

Троица 2019: какие травы нужно святить в церкви

Сегодня праздник праведный и важный,

Святая Троица в гости к нам пришла.

Нам в этот день положено уважить

Святого Духа, Сына и Отца.

 

Сегодня нужно искренне молится

За всех друзей и даже за врагов.

А при желании дозволено постится

И сохранять в душе своей покой.

 

Желаю вам в великий день церковный

Духовных благ и радости в сердцах.

Любите всех и близких, и знакомых

И не пускайте в сердце стыд и страх.

 

Пусть вас Господь от бед оберегает

Своей святой и праведной рукой.

Пусть в вашем доме вечно обитают

Надежда, вера, радость и любовь.

Сегодня День Святого Духа,

А также Сына и Отца,

И наполняет светлым чувством

Он наши души и сердца!

 

Желаю вам добра и света

Я в Праздник Троицы Святой.

Пусть радует вас жизнь любовью,

Здоровьем, счастьем, красотой!

Пусть сегодня снизойдет с небес,

Отогнав печали, чудо из чудес.

Засверкает, всем тепло даря,

Дух святой. Три имени, три лика.

Радости большой желаю в дом,

А беда пусть не бывает в нем!

Вам тепла и мира на земле!

Огорчений не встречать нигде!

Каждому желаю счастья я глубокого!

 

Разного успеха, но высокого!

Уберечься от всего жестокого!

Троица 2019: дата, история и традиции праздника

Посмотри на мир ты, на иконы посмотри -

Он един для нас, и все же его три.

Знает Он тоску и мысли матерей.

Да молитвы их заблудших сыновей.

Родился средь нас и был всегда,

А с небес зовем его, когда беда.

Всюду Он приходит на наш глас.

От Него тепло однажды снизойдет на нас.

Крепкой вам семьи и чистоты.

 

Радости побольше, пусть сбываются мечты.

Успеха, счастья, доброты.

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