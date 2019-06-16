Троица 2019: лучшие поздравления 16 июня в стихах и открытках

его именуют Днем сошествия Святого Духа и считают началом появления церквей. Христианская Троица пришла на смену иудейской Пятидесятнице, широко отмечаемой в Иерусалиме на 50 день со дня Пасхи.
Согласно библейским преданиям в иудейский праздник на учеников Христа, собравшихся в одной из горниц, сошел Святой Дух и наделил их знанием множества языков. С неземными возможностями апостолы отправились по свету, чтобы прославлять Бога и крестить людей новой верой.
Троицу принято отмечать торжественно и пышно. Главный символ праздника - зелень. Храмы украшают свежими травами и зелеными веточками деревьев. В церквях проходят праздничные песнопения и читают особенные молитвы. На Руси Пятидесятница появилась только через 300 лет после принятия христианства.
Поздравления
От всей души желаем вам
В честь Троицы великой,
Чтобы вас Бог берег, хранил,
Всегда вам был защитой.
Здоровья вам на много лет,
Душевного покоя, мира,
Любви, гармонии в семье.
Пусть будет жизнь счастливой!
С Пресвятою Троицей,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.
Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.
Сегодня праздник праведный и важный,
Святая Троица в гости к нам пришла.
Нам в этот день положено уважить
Святого Духа, Сына и Отца.
Сегодня нужно искренне молится
За всех друзей и даже за врагов.
А при желании дозволено постится
И сохранять в душе своей покой.
Желаю вам в великий день церковный
Духовных благ и радости в сердцах.
Любите всех и близких, и знакомых
И не пускайте в сердце стыд и страх.
Пусть вас Господь от бед оберегает
Своей святой и праведной рукой.
Пусть в вашем доме вечно обитают
Надежда, вера, радость и любовь.
Сегодня День Святого Духа,
А также Сына и Отца,
И наполняет светлым чувством
Он наши души и сердца!
Желаю вам добра и света
Я в Праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!
Пусть сегодня снизойдет с небес,
Отогнав печали, чудо из чудес.
Засверкает, всем тепло даря,
Дух святой. Три имени, три лика.
Радости большой желаю в дом,
А беда пусть не бывает в нем!
Вам тепла и мира на земле!
Огорчений не встречать нигде!
Каждому желаю счастья я глубокого!
Разного успеха, но высокого!
Уберечься от всего жестокого!
Посмотри на мир ты, на иконы посмотри -
Он един для нас, и все же его три.
Знает Он тоску и мысли матерей.
Да молитвы их заблудших сыновей.
Родился средь нас и был всегда,
А с небес зовем его, когда беда.
Всюду Он приходит на наш глас.
От Него тепло однажды снизойдет на нас.
Крепкой вам семьи и чистоты.
Радости побольше, пусть сбываются мечты.
Успеха, счастья, доброты.