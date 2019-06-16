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Святая Троица 2019: красивые поздравления с праздником в стихах и отрытках

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Святая Троица 2019: красивые поздравления с праздником в стихах и отрытках
16:56 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

В этом году Святая Троица или, как ее еще называют, Пятидесятница приходится на 16 июня. В этот день стоит поздравить знакомых и близких.

День святой Троицы - важнейший церковный праздник. его именуют Днем сошествия Святого Духа и считают началом появления церквей. Троицу принято отмечать торжественно и пышно. Главный символ праздника - зелень. Храмы украшают свежими травами и зелеными веточками деревьев. В церквях проходят праздничные песнопения и читают особенные молитвы. Троицу празднуют три дня. Каждая хозяйка очень тщательно готовится к ней, украшая дом ветвями клена, березы, ивы, липы, цветами и травами. Этот праздник всегда считался женским, так как большинство традиций связанны с девичьими гуляньями или гаданием.

Поздравления

Святая Троица ступила на порог.

Пусть в каждый дом придет сегодня радость,

Пусть в ваших душах будет мир и благо,

Желаю, чтоб во всем вам Бог помог!

Желаю вам здоровья, много сил,

Пусть хватит их на добрые дела.

Живите с Богом, с Богом мир красив,

И Троица всем счастье принесла!

Священный праздник на пороге.

Пускай уходят прочь тревоги,

Пусть зло и беды нас оставят,

Добро пускай не покидает.

 

Сегодня Троица Святая.

Нас свет небесный озаряет

И дарит Божью благодать.

Нельзя сегодня нам страдать!

 

Пускай сегодня все на свете

Мы будем счастливы как дети

И проживем хотя бы день

Без зла, без горя и проблем!

Святая Троица пускай

Пошлет здоровье и достаток,

Пусть счастье льется через край,

В душе всегда царит порядок!

 

Желаю мира, доброты,

Улыбок, радости и смеха,

А чтобы все сбылись мечты,

Желаю я во всем успеха!

Пусть море света и любви,

Тепла, добра и красоты

Приходят каждый день в ваш дом

И дарят счастье всем, кто в нем!

 

С Днем Троицы! С великим днем!

Пусть ангел вас своим крылом

От бед и слез убережет,

Бог благодать вам ниспошлет.

Поздравляем с Троицей святою

И желаем мира и покоя.

Что бы небо было только ясным,

Жизнь всегда безоблачной, прекрасной.

Слово Божье пусть вас вдохновляет,

От любых невзгод оберегает.

Пусть добром наполнится ваш дом,

Благодать и счастье будет в нем.

Колокольный звон грехи отпустит

И наполнит душу светлым чувством!

Святая Троица на небе: Отец и Сын, и Дух Святой,

Когда ты веришь, уповаешь - они всегда, везде с тобой.

Отца никто еще не видел, Он слишком свят для нас, людей,

С Иисусом-Сыном мы знакомы, Спаситель Он планеты всей.

 

А Дух Святой стучится в сердце, откройся и поверь ему,

И кроме Бога, Сына, Духа не доверяйся никому,

Твори добро и верь без меры, будь с Иисусом каждый час,

Придет когда-то Он во славе и заберет на небо нас!

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