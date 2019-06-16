Святая Троица 2019: красивые поздравления с праздником в стихах и отрытках

День святой Троицы - важнейший церковный праздник. его именуют Днем сошествия Святого Духа и считают началом появления церквей. Троицу принято отмечать торжественно и пышно. Главный символ праздника - зелень. Храмы украшают свежими травами и зелеными веточками деревьев. В церквях проходят праздничные песнопения и читают особенные молитвы. Троицу празднуют три дня. Каждая хозяйка очень тщательно готовится к ней, украшая дом ветвями клена, березы, ивы, липы, цветами и травами. Этот праздник всегда считался женским, так как большинство традиций связанны с девичьими гуляньями или гаданием.
Поздравления
Святая Троица ступила на порог.
Пусть в каждый дом придет сегодня радость,
Пусть в ваших душах будет мир и благо,
Желаю, чтоб во всем вам Бог помог!
Желаю вам здоровья, много сил,
Пусть хватит их на добрые дела.
Живите с Богом, с Богом мир красив,
И Троица всем счастье принесла!
Священный праздник на пороге.
Пускай уходят прочь тревоги,
Пусть зло и беды нас оставят,
Добро пускай не покидает.
Сегодня Троица Святая.
Нас свет небесный озаряет
И дарит Божью благодать.
Нельзя сегодня нам страдать!
Пускай сегодня все на свете
Мы будем счастливы как дети
И проживем хотя бы день
Без зла, без горя и проблем!
Святая Троица пускай
Пошлет здоровье и достаток,
Пусть счастье льется через край,
В душе всегда царит порядок!
Желаю мира, доброты,
Улыбок, радости и смеха,
А чтобы все сбылись мечты,
Желаю я во всем успеха!
Пусть море света и любви,
Тепла, добра и красоты
Приходят каждый день в ваш дом
И дарят счастье всем, кто в нем!
С Днем Троицы! С великим днем!
Пусть ангел вас своим крылом
От бед и слез убережет,
Бог благодать вам ниспошлет.
Поздравляем с Троицей святою
И желаем мира и покоя.
Что бы небо было только ясным,
Жизнь всегда безоблачной, прекрасной.
Слово Божье пусть вас вдохновляет,
От любых невзгод оберегает.
Пусть добром наполнится ваш дом,
Благодать и счастье будет в нем.
Колокольный звон грехи отпустит
И наполнит душу светлым чувством!
Святая Троица на небе: Отец и Сын, и Дух Святой,
Когда ты веришь, уповаешь - они всегда, везде с тобой.
Отца никто еще не видел, Он слишком свят для нас, людей,
С Иисусом-Сыном мы знакомы, Спаситель Он планеты всей.
А Дух Святой стучится в сердце, откройся и поверь ему,
И кроме Бога, Сына, Духа не доверяйся никому,
Твори добро и верь без меры, будь с Иисусом каждый час,
Придет когда-то Он во славе и заберет на небо нас!