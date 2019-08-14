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Медовый спас 2019: оригинальные поздравления и открытки

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Медовый спас 2019: оригинальные поздравления и открытки
13:59 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

14 августа верующие отмечают Маковея или Медовый Спас.

Семьи в этот день отправляются в церковь на службу, где освящают мед и мак, а когда возвращаются домой – готовят блюда с маком и медом.

Мак, который освящают в церкви надо использовать для охраны дома и как защиту скота от нечистой силы. Головки мака также кладут маленьким детям под подушку, которые плохо спят.

 

Первый Спас — Медовый Спас,

Праздник лета, меда, солнца!

Вкусных сладостей запас,

Всем сегодня раздается!

 

Солнечным подарком ты

Рад сегодня угощаться,

Всем медовой доброты,

Всем беспечности и счастья!

На пороге Первый Спас!

Угощаем медом Вас.

Жизнь пусть Ваша будет сладкой

И здоровье чтоб в порядке,

Чтобы дети не шалили,

На работе — не журили,

Чтоб коллеги уважали,

А супруги — обожали.

Не забудь в Медовый Спас,

Как Христос страдал за нас.

Возлюби вокруг весь люд —

Не боись, что не поймут.

Улыбайся, весел будь,

О тревогах позабудь.


Медовый Спас — великий праздник,

Приходит в середине августа.

Не зря его мы отмечаем

В первый день Успенского поста.

 

Уж медом набрались все соты,

Давно созрели яблони плоды,

Так разрешите Вас поздравить

И пожелать душевной теплоты.

 

Благословенья, просветления,

Удачи, радости, добра.

И в начинаниях — вдохновения,

Всех благ земных на долгие года!

Вот и лето на исходе,

Отдохнули хорошо,

Рады тёплой мы погоде,

И медовый спас пришёл.

 

Пчёлы принесли нам радость,

Сот прекрасный аромат,

Мёда вкусного нам сладость,

Каждый будет очень рад.

 

Угощайтесь всем народом,

Пробуйте не один раз,

Наедайтесь спелым медом,

На дворе медовый спас!

Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки

Пришел Медовый Спас

Готовь коврижки с маком,

И меда ковшик, про запас!

Отметь прощения знаком

Подружек грешных всех своих.

Водой свяченой и крестом

От нечисти, болезеней мирских,

Пусть батюшка освятит дом.

Сладкий липовый медок,

Словно милый поздравок,

Мир сегодня посетил,

Все болезни устрашил!

 

Люди рады каждый раз

Отмечать Медовый Спас!

Праздник — радостный букет

Из надежд прожить сто лет!

 

Мёд зимой украсит пост,

Деткам он подарит рост,

Силу — тем, кто ослабел!

Праздник! Праздник! Мёд созрел!

Праздник этот подошел

Сладкий и приятный.

Спас Медовый. Хорошо.

День пришел занятный.

 

Поздравок скорей прими,

Чтобы не без дела.

И медок мне принеси.

Сладкий, нежный, спелый.

 

Я желаю лишь добра,

Чтоб душа любила.

Спас Медовый. Вам «Ура!».

Всем желаю силы.

Медовый Спас 2019 Маковея: поздравления своими словами

Сегодня очень сладкий праздник,

Медку попробует, конечно, каждый.

Мёд на освящение в церковь все несут,

Ребята с нетерпением ждут, когда его нальют.

Медовый спас пришёл и Маковый уж тоже,

Пусть будет день для всех особенно хороший,

Уж тот, кто в помощи нуждается — поможем,

Любые беды все мы вместе превозможем.

Сегодня начинается Успенский же посток,

Поможет правильно пройти тебе наш поздравок.

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