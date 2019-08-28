Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, красивые открытки

В этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии. В этот важный день не забудь поздравить с Успением Пресвятой Богородицы своих близких.
В день Богородицы Успения
Желаем Вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.
Чтоб Дева Мария во всем помогала,
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.
В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.
Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.
Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.
В праздник Успения Пресвятой Богородицы желаю целомудрия и благоразумия, милости сердца и доброты души, светлой надежды и крепкой веры. Цени и береги своих близких, свою семью, свое счастье, забывай все плохое и радуйся каждому новому дню.
Пресвятую Богородицу мы почитаем,
Ее успение сегодня вспоминаем,
Чтоб проводить ее апостолы святые
Собрались оказать ей почести земные.
Всем людям мы желаем мира, счастья,
Пусть стороной уйдут ненастья,
В душе покоя и тепла,
Здоровья крепкого всегда!
Сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Пусть этот день станет светлой широкой дорогой к вере. Пусть жизненный путь Богородицы и святые молитвы согревают и наполняют благодатью души. Пусть даруют терпение, понимание и доброту помыслов всем людям на планете.
Пресвятой Богородицы Успение,
Отмечаем мы августовским днем,
Ее сын подарил нам Спасение,
В ее честь мы молитвы поем
Воспарила душа ее к Богу,
С Сыном рядом, осталась навек,
Она страждущим, дарит подмогу,
Всегда помни о том, человек!
В этот день я желаю всем счастья,
Пусть счастливыми будут все дни,
Стороной пусть обходят ненастья,
Всем здоровья, удачи, любви!
Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за всё хорошее и доброе, посланное тебе.
Праздник сегодня церковный,
Двунадесятый, духовный:
Дева Мария почила,
В небо душа воспарила.
Пусть, она сверху взирает,
И от беды охраняет,
Мимо уводит напасти
И посылает нам счастье.
Поздравляю с великим праздником! Пускай в душах ваших всегда царит мир и любовь и благословен всегда будет жизненный путь. Желаю каждому, добиться своего успеха, осуществить свои самые заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пускай Богородица укрывает вас от случайных бед, пусть горе никогда не касается вашего порога. Пускай ее молитва, сбережет вас в любой ситуации.
Успенье Богородицы, пусть душу защитит,
И счастье в сердце родится и даст любовь испить,
Желаю вам "здоровия" и капельку тепла,
Чтоб искренней любовью вы, согрелись навсегда.
Любимые, родимые и лучшие мои,
Хочу, чтоб Православные добро в душе нашли.
Желаю и надеюсь я на лучшие года,
Пускай сейчас настали вдруг плохие времена.
Слышен звон колоколов во всех церквах,
У иконы народ с молитвой на устах,
Славный праздник все христиане отмечают,
Пресвятую Богородицу прославляют.
Пусть в праздник светлого Успенья,
Божья Матерь даст благословенье,
Желаем радости, удачи и везенья,
Веселого и праздничного настроенья.
Поздравляю с Успением пресвятой Богородицы,
Великой небесной и земной Владычицы,
Дева Мария Святая мать Христа,
С тех веков и ныне Богу предана.
Пусть ангелы небесные нам любовь несут,
Молитвою небесную от Сатаны спасут,
Моли Дева Мария о здравии и счастье,
Отгони все беды, отгони ненастья.
Пускай святая Дева Мария пошлет тебе сегодня лучики добра и удачи! Желаю, чтобы в твоем сердце всегда жили любовь, гармония и счастье! Пусть мир и достаток наполняют твой дом! Пусть все твои самые сокровенные благие желания исполнятся с Божьей помощью!
С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только по верному курсу.
Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть будет добрым сердце, счастливой жизнь, искренней улыбка, радостной надежда. Желаю мира и благодати, трепетной любви и крепкой веры, самоотверженности души и чистоты мысли.
Пускай Пресвятая Дева благословит каждый ваш день. Пускай она поможет вам в жизни и наполнит ее тихим, добрым, семейным счастьем. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда хватало хлеба, тепла и любви. Чтобы вы никогда не знали голода, холода и слез. С Успением Пресвятой Богородицы!
Пускай святая Дева Мария пошлет тебе сегодня лучики добра и удачи! Желаю, чтобы в твоем сердце всегда жили любовь, гармония и счастье! Пусть мир и достаток наполняют твой дом! Пусть все твои самые сокровенные благие желания исполнятся с Божьей помощью!
С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только по верному курсу.
Сегодня день Успения Пресвятой Богородицы. Я хочу пожелать тебе долгой и праведной жизни с чистыми помыслами, с добрыми надеждами, с достойными поступками, с делами милосердия, с улыбками близких, с праздниками любви и счастья. Пусть Пресвятая Богородица помогает тебе выбирать верный путь к истине и благополучию.