Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, красивые открытки

1 В этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии. В этот важный день не забудь поздравить с Успением Пресвятой Богородицы своих близких.

2 В день Богородицы Успения Желаем Вам благословения, А также радости, везения И праздничного настроения. Чтоб Дева Мария во всем помогала, От всех неудач чтобы оберегала. С небес благосклонно всегда бы взирала. И чтоб заболеть никогда не давала.

3 В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

4 Я вас с праздником великим, Светлым поздравляю. В День Успения Пресвятой Богородицы Мира всем желаю. Пусть в сердцах живет любовь, Радость и терпение. Чтоб ценили каждый час, Каждое мгновение.

5 В праздник Успения Пресвятой Богородицы желаю целомудрия и благоразумия, милости сердца и доброты души, светлой надежды и крепкой веры. Цени и береги своих близких, свою семью, свое счастье, забывай все плохое и радуйся каждому новому дню.

6 Пресвятую Богородицу мы почитаем, Ее успение сегодня вспоминаем, Чтоб проводить ее апостолы святые Собрались оказать ей почести земные. Всем людям мы желаем мира, счастья, Пусть стороной уйдут ненастья, В душе покоя и тепла, Здоровья крепкого всегда!

7 Сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Пусть этот день станет светлой широкой дорогой к вере. Пусть жизненный путь Богородицы и святые молитвы согревают и наполняют благодатью души. Пусть даруют терпение, понимание и доброту помыслов всем людям на планете.

8 Пресвятой Богородицы Успение, Отмечаем мы августовским днем, Ее сын подарил нам Спасение, В ее честь мы молитвы поем Воспарила душа ее к Богу, С Сыном рядом, осталась навек, Она страждущим, дарит подмогу, Всегда помни о том, человек! В этот день я желаю всем счастья, Пусть счастливыми будут все дни, Стороной пусть обходят ненастья, Всем здоровья, удачи, любви!

9 Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за всё хорошее и доброе, посланное тебе.

10 Праздник сегодня церковный, Двунадесятый, духовный: Дева Мария почила, В небо душа воспарила. Пусть, она сверху взирает, И от беды охраняет, Мимо уводит напасти И посылает нам счастье.

11 Поздравляю с великим праздником! Пускай в душах ваших всегда царит мир и любовь и благословен всегда будет жизненный путь. Желаю каждому, добиться своего успеха, осуществить свои самые заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пускай Богородица укрывает вас от случайных бед, пусть горе никогда не касается вашего порога. Пускай ее молитва, сбережет вас в любой ситуации.

12 Успенье Богородицы, пусть душу защитит, И счастье в сердце родится и даст любовь испить, Желаю вам "здоровия" и капельку тепла, Чтоб искренней любовью вы, согрелись навсегда. Любимые, родимые и лучшие мои, Хочу, чтоб Православные добро в душе нашли. Желаю и надеюсь я на лучшие года, Пускай сейчас настали вдруг плохие времена.

13 Слышен звон колоколов во всех церквах, У иконы народ с молитвой на устах, Славный праздник все христиане отмечают, Пресвятую Богородицу прославляют. Пусть в праздник светлого Успенья, Божья Матерь даст благословенье, Желаем радости, удачи и везенья, Веселого и праздничного настроенья.

14 Поздравляю с Успением пресвятой Богородицы, Великой небесной и земной Владычицы, Дева Мария Святая мать Христа, С тех веков и ныне Богу предана. Пусть ангелы небесные нам любовь несут, Молитвою небесную от Сатаны спасут, Моли Дева Мария о здравии и счастье, Отгони все беды, отгони ненастья.

15 Пускай святая Дева Мария пошлет тебе сегодня лучики добра и удачи! Желаю, чтобы в твоем сердце всегда жили любовь, гармония и счастье! Пусть мир и достаток наполняют твой дом! Пусть все твои самые сокровенные благие желания исполнятся с Божьей помощью!

16 С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только по верному курсу.

17 Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть будет добрым сердце, счастливой жизнь, искренней улыбка, радостной надежда. Желаю мира и благодати, трепетной любви и крепкой веры, самоотверженности души и чистоты мысли.

18 Пускай Пресвятая Дева благословит каждый ваш день. Пускай она поможет вам в жизни и наполнит ее тихим, добрым, семейным счастьем. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда хватало хлеба, тепла и любви. Чтобы вы никогда не знали голода, холода и слез. С Успением Пресвятой Богородицы!

19 Пускай святая Дева Мария пошлет тебе сегодня лучики добра и удачи! Желаю, чтобы в твоем сердце всегда жили любовь, гармония и счастье! Пусть мир и достаток наполняют твой дом! Пусть все твои самые сокровенные благие желания исполнятся с Божьей помощью!

20 С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только по верному курсу.