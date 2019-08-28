Успения Пресвятой Богородицы 2019: поздравления на украинском языке в прозе

1 Сьогодні день Успіння Пресвятої Богородиці. Я хочу побажати тобі довгої і праведного життя з чистими помислами, з добрими надіями, з гідними вчинками, з ділами милосердя, з посмішками близьких, зі святами любові і щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає тобі вибирати вірний шлях до істини і благополуччя.

2 З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай в будинку мир панує і благодать, рідні будуть щасливі і здорові, а ангел-хранитель завжди доглядає і оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести по життю тільки по вірному курсу.

3 Нехай Пресвята Діва благословить кожен ваш день. Нехай вона допоможе вам в житті і наповнить її тихим, добрим, сімейним щастям. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди вистачало хліба, тепла і любові. Щоб ви ніколи не знали голоду, холоду і сліз. З Успінням Пресвятої Богородиці!

4 Пускай Свята Діва Марія пошле тобі сьогодні промінчики добра і удачі! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди жили любов, гармонія і щастя! Нехай мир і достаток наповнюють твій будинок! Нехай всі твої найпотаємніші благі бажання здійсняться з Божою поміччю!

5 Нехай в цей особливий день Свята Діва Марія буде уважна до вас і вашої сім'ї, захистить від бід, збереже від сліз! Бажаємо здоров'я і щастя, добрих думок, всіх благ, і звичайно, щоб в душі панував спокій!

6 Вітаю з великим святом! Нехай в душах ваших завжди панує мир і любов, і благословенна будь завжди буде життєвий шлях. Бажаю кожному, домогтися свого успіху, здійснити свої найзаповітніші мрії і завжди залишатися щирим і шанованою людиною. Нехай Богородиця покриває вас від випадкових бід, хай горе ніколи не стосується вашого порога. Нехай її молитва, збереже вас в будь-якій ситуації.

7 У день Успіння Пресвятої Богородиці від душі хочу побажати завжди цінувати все те, що маєш у своєму житті, не витрачати часу на образи і дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю щастя і радості, давати своєму серцю можливість щиро любити і сподіватися.

8 У свято Успіння Пресвятої Богородиці бажаю цнотливості і розсудливості, милості серця і доброти душі, світлої надії і міцної віри. Цінуй і бережи своїх близьких, свою сім'ю, своє щастя, забувай все погане і радій кожному новому дню.

9 Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці і від душі хочу побажати з гідністю і честю пройти будь-яке випробування життя, не втративши своєї надії і віри. Бажаю жити в мирний час і дякувати Богові за все хороше і добре, надіслане тобі.

10 Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай буде добрим серце, щасливою - життя, щирою - посмішка, радісною - надія. Бажаю миру і благодаті, трепетною любові і міцної віри, самовідданості душі і чистоти думки.

11 Сьогодні день Успіння Пресвятої Богородиці. Я хочу побажати тобі довгої і праведного життя з чистими помислами, з добрими надіями, з гідними вчинками, з ділами милосердя, з посмішками близьких, зі святами любові і щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає тобі вибирати вірний шлях до істини і благополуччя.

12 З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай в будинку мир панує і благодать, рідні будуть щасливі і здорові, а ангел-хранитель завжди доглядає і оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести по життю тільки по вірному курсу.

13 Нехай Пресвята Діва благословить кожен ваш день. Нехай вона допоможе вам в житті і наповнить її тихим, добрим, сімейним щастям. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди вистачало хліба, тепла і любові. Щоб ви ніколи не знали голоду, холоду і сліз. З Успінням Пресвятої Богородиці!

14 Нехай свята Діва Марія пошле тобі сьогодні промінчики добра і удачі! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди жили любов, гармонія і щастя! Нехай мир і достаток наповнюють твій будинок! Нехай всі твої найпотаємніші благі бажання здійсняться з Божою поміччю!

15 Дівою була народжена, дівою жила, дівою породила сина свого Ісуса Христа і дівою піднеслася на небеса. Привітаємо ж з Успінням Богородиці, Пресвятої Діви Марії, що оберігає нас усіх на Небесах перед ликом Бога нашого.

16 У день Успіння Пресвятої Богородиці я щиро бажаю, щоб в твоєму серці було стільки любові, скільки її було в серці доброї, милої Богоматері, щоб життя твоя була щасливою рікою, спрямованою своїм потоком до блаженства і радості.

17 Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай цей день стане світлою широкою дорогою до віри. Нехай життєвий шлях Богородиці і святі молитви зігрівають і наповнюють благодаттю душі. Нехай дарують терпіння, розуміння і доброту помислів всім людям на планеті.