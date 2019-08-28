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Среда, 28.08.2019
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Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

Успения Пресвятой Богородицы 2019: поздравления на украинском языке в прозе

Успения Пресвятой Богородицы 2019: поздравления на украинском языке в прозе
08:47 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

В Украине 28 августа православные и греко-католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

  • 1

    Сьогодні день Успіння Пресвятої Богородиці. Я хочу побажати тобі довгої і праведного життя з чистими помислами, з добрими надіями, з гідними вчинками, з ділами милосердя, з посмішками близьких, зі святами любові і щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає тобі вибирати вірний шлях до істини і благополуччя.

  • 2

    З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай в будинку мир панує і благодать, рідні будуть щасливі і здорові, а ангел-хранитель завжди доглядає і оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести по життю тільки по вірному курсу.

  • 3

    Нехай Пресвята Діва благословить кожен ваш день. Нехай вона допоможе вам в житті і наповнить її тихим, добрим, сімейним щастям. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди вистачало хліба, тепла і любові. Щоб ви ніколи не знали голоду, холоду і сліз. З Успінням Пресвятої Богородиці!

  • 4

    Пускай Свята Діва Марія пошле тобі сьогодні промінчики добра і удачі! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди жили любов, гармонія і щастя! Нехай мир і достаток наповнюють твій будинок! Нехай всі твої найпотаємніші благі бажання здійсняться з Божою поміччю!

  • 5

    Нехай в цей особливий день Свята Діва Марія буде уважна до вас і вашої сім'ї, захистить від бід, збереже від сліз! Бажаємо здоров'я і щастя, добрих думок, всіх благ, і звичайно, щоб в душі панував спокій!

  • 6

    Вітаю з великим святом! Нехай в душах ваших завжди панує мир і любов, і благословенна будь завжди буде життєвий шлях. Бажаю кожному, домогтися свого успіху, здійснити свої найзаповітніші мрії і завжди залишатися щирим і шанованою людиною. Нехай Богородиця покриває вас від випадкових бід, хай горе ніколи не стосується вашого порога. Нехай її молитва, збереже вас в будь-якій ситуації.

  • 7

    У день Успіння Пресвятої Богородиці від душі хочу побажати завжди цінувати все те, що маєш у своєму житті, не витрачати часу на образи і дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю щастя і радості, давати своєму серцю можливість щиро любити і сподіватися.

  • 8

    У свято Успіння Пресвятої Богородиці бажаю цнотливості і розсудливості, милості серця і доброти душі, світлої надії і міцної віри. Цінуй і бережи своїх близьких, свою сім'ю, своє щастя, забувай все погане і радій кожному новому дню.

  • 9

    Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці і від душі хочу побажати з гідністю і честю пройти будь-яке випробування життя, не втративши своєї надії і віри. Бажаю жити в мирний час і дякувати Богові за все хороше і добре, надіслане тобі.

  • 10

    Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай буде добрим серце, щасливою - життя, щирою - посмішка, радісною - надія. Бажаю миру і благодаті, трепетною любові і міцної віри, самовідданості душі і чистоти думки.

  • 11

    Сьогодні день Успіння Пресвятої Богородиці. Я хочу побажати тобі довгої і праведного життя з чистими помислами, з добрими надіями, з гідними вчинками, з ділами милосердя, з посмішками близьких, зі святами любові і щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає тобі вибирати вірний шлях до істини і благополуччя.

  • 12

    З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай в будинку мир панує і благодать, рідні будуть щасливі і здорові, а ангел-хранитель завжди доглядає і оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести по життю тільки по вірному курсу.

  • 13

    Нехай Пресвята Діва благословить кожен ваш день. Нехай вона допоможе вам в житті і наповнить її тихим, добрим, сімейним щастям. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди вистачало хліба, тепла і любові. Щоб ви ніколи не знали голоду, холоду і сліз. З Успінням Пресвятої Богородиці!

  • 14

    Нехай свята Діва Марія пошле тобі сьогодні промінчики добра і удачі! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди жили любов, гармонія і щастя! Нехай мир і достаток наповнюють твій будинок! Нехай всі твої найпотаємніші благі бажання здійсняться з Божою поміччю!

  • 15

    Дівою була народжена, дівою жила, дівою породила сина свого Ісуса Христа і дівою піднеслася на небеса. Привітаємо ж з Успінням Богородиці, Пресвятої Діви Марії, що оберігає нас усіх на Небесах перед ликом Бога нашого.

  • 16

    У день Успіння Пресвятої Богородиці я щиро бажаю, щоб в твоєму серці було стільки любові, скільки її було в серці доброї, милої Богоматері, щоб життя твоя була щасливою рікою, спрямованою своїм потоком до блаженства і радості.

  • 17

    Сьогодні Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай цей день стане світлою широкою дорогою до віри. Нехай життєвий шлях Богородиці і святі молитви зігрівають і наповнюють благодаттю душі. Нехай дарують терпіння, розуміння і доброту помислів всім людям на планеті.

  • 18

    28 серпня ми святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці. Після смерті своєї Вона вічно править в царстві небесному з Богом нашим Ісусом Христом. Відвідайте церкву або помоліться будинку. Нехай в будинок Ваш прибуде віра, покаяння і любов.

Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

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Традиции, Поздравление, Стихи, Проза, 28 августа, Поздравление в прозе, Успения Пресвятой Богородицы.
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