Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравление на украинском в стихах и открытки

1 У день Богородиці Успіння Бажаємо Вам благословення, А також радості, везіння І святкового настрою. Щоб Діва Марія в усьому допомагала, Від всіх невдач щоб оберігала. З небес прихильно завжди б дивилася. І щоб захворіти ніколи не давала.

2 З Успінням Богородиці Сердечно вітаю, Добра і благополуччя Вам від душі бажаю. Нехай віра буде міцною, Надія допомагає, Любов в гарячому серці Горить, не згасає. Нехай вас Богородиця Від болю захистить, Від бід, образ, розпачу Завжди нехай захистить.

3 Я вас зі святом великим, Світлим вітаю. У День Успіння Пресвятої Богородиці Миру всім бажаю. Нехай в серцях живе любов, Радість і терпіння. Щоб цінували кожну годину, Щомиті.

4 Я бажаю в свято святої Багато щастя і в душах тепла, Нехай наповниться світ добротою, Щоб життя завжди мирної була! Богородиця хай вам пошле Лише удачу, достаток, здоров'я, І серця, неодмінно, заллє Тільки чистої і світлої любов'ю!

5 Де сміється Августа золоту, Але осені гінці вже йдуть. Успенье Богородиці святою, Дзвони на дзвіниці співають. Нехай Матір Божа вас від бід зберігає, Живіть у мирі з Богом і людьми, Нехай ангел вас крилами осінить, І довгими нехай будуть ваші дні!

6 Пресвятої Богородиці Успіння, Відзначаємо ми серпневим днем, Її син подарував нам Порятунок, В її честь ми молитви співаємо! Здійнялася душа її до Бога, З Сином поруч, залишилася навіки, Вона стражденним, дарує підмогу, Завжди пам'ятай про те, людина! В цей день я бажаю всім щастя, Нехай щасливими будуть усі дні, Стороною нехай обходять негоди, Всім здоров'я, удачі, любові!

7 Богородиці Успіння Церква відзначає. В цей день я вам любові І добра бажаю. Богородиця нехай Від біди закриє. Віра в світле, добро Нехай вас заспокоїть. Попросіть і Марії Для сім'ї здоров'я. Світлий лик її поставте Ви в головах.

8 Богородиці Успіння Відзначаємо нині ми. Приймай же поздравленье, Пожеланья щастя і любові. Небеса тебе нехай захищають, Богородиця береже. Нехай посмішки оточують І душа навіки не болить.

9 Передзвін розливається, Це свято вже починається, Богородиці дух спускається, І душа у людей очищається! Нехай покинуть душу сумніви, Розбіжності і хвилювання, На устах молитва залишиться, І смиренність всім дістанеться.

10 Богородиця свята, Всіх від горя захисти І, гріхи нам забуваючи, Всі помилки прости. Ось чудовий день Успіння Я хочу вам побажати Віри, щастя і прощення І рідних оберігати!

11 Успіння Пресвятої Богородиці, Від світла блищать образу. Хто вірує радісно молитися, Вгору піднімаючи очі. Сяють нарядами яскравими, Архієреї, попи. Палаючи кадилами жаркими, Запалюють серце натовпу.