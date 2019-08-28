Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравление на украинском в стихах и открытки

У день Богородиці Успіння
Бажаємо Вам благословення,
А також радості, везіння
І святкового настрою.
Щоб Діва Марія в усьому допомагала,
Від всіх невдач щоб оберігала.
З небес прихильно завжди б дивилася.
І щоб захворіти ніколи не давала.
З Успінням Богородиці
Сердечно вітаю,
Добра і благополуччя
Вам від душі бажаю.
Нехай віра буде міцною,
Надія допомагає,
Любов в гарячому серці
Горить, не згасає.
Нехай вас Богородиця
Від болю захистить,
Від бід, образ, розпачу
Завжди нехай захистить.
Я вас зі святом великим,
Світлим вітаю.
У День Успіння Пресвятої Богородиці
Миру всім бажаю.
Нехай в серцях живе любов,
Радість і терпіння.
Щоб цінували кожну годину,
Щомиті.
Я бажаю в свято святої
Багато щастя і в душах тепла,
Нехай наповниться світ добротою,
Щоб життя завжди мирної була!
Богородиця хай вам пошле
Лише удачу, достаток, здоров'я,
І серця, неодмінно, заллє
Тільки чистої і світлої любов'ю!
Де сміється Августа золоту,
Але осені гінці вже йдуть.
Успенье Богородиці святою,
Дзвони на дзвіниці співають.
Нехай Матір Божа вас від бід зберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами осінить,
І довгими нехай будуть ваші дні!
Пресвятої Богородиці Успіння,
Відзначаємо ми серпневим днем,
Її син подарував нам Порятунок,
В її честь ми молитви співаємо!
Здійнялася душа її до Бога,
З Сином поруч, залишилася навіки,
Вона стражденним, дарує підмогу,
Завжди пам'ятай про те, людина!
В цей день я бажаю всім щастя,
Нехай щасливими будуть усі дні,
Стороною нехай обходять негоди,
Всім здоров'я, удачі, любові!
Богородиці Успіння
Церква відзначає.
В цей день я вам любові
І добра бажаю.
Богородиця нехай
Від біди закриє.
Віра в світле, добро
Нехай вас заспокоїть.
Попросіть і Марії
Для сім'ї здоров'я.
Світлий лик її поставте
Ви в головах.
Богородиці Успіння
Відзначаємо нині ми.
Приймай же поздравленье,
Пожеланья щастя і любові.
Небеса тебе нехай захищають,
Богородиця береже.
Нехай посмішки оточують
І душа навіки не болить.
Передзвін розливається,
Це свято вже починається,
Богородиці дух спускається,
І душа у людей очищається!
Нехай покинуть душу сумніви,
Розбіжності і хвилювання,
На устах молитва залишиться,
І смиренність всім дістанеться.
Богородиця свята,
Всіх від горя захисти
І, гріхи нам забуваючи,
Всі помилки прости.
Ось чудовий день Успіння
Я хочу вам побажати
Віри, щастя і прощення
І рідних оберігати!
Успіння Пресвятої Богородиці,
Від світла блищать образу.
Хто вірує радісно молитися,
Вгору піднімаючи очі.
Сяють нарядами яскравими,
Архієреї, попи.
Палаючи кадилами жаркими,
Запалюють серце натовпу.
З божественної славою душу віддавши
В Його справедливі руки,
Богородиця Свята взнеслась до небес -
В нагороду за тяжкі муки.
Нелегким і важкий був її шлях,
Чи не зломлена поглядами вартою,
Вшанувати її пам'ять в цей день не забудь -
Чи врятує Бог від заздрості ворожої.