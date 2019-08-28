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Среда, 28.08.2019
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Успение Пресвятой Богородицы 2019: история и смысл праздника 28 августа

Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравление на украинском в стихах и открытки

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Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравление на украинском в стихах и открытки
13:17 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

28 августа 2019 года православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы или Первую Пречистую.

  • 1

    У день Богородиці Успіння

    Бажаємо Вам благословення,

    А також радості, везіння

    І святкового настрою. 

    Щоб Діва Марія в усьому допомагала,

    Від всіх невдач щоб оберігала.

    З небес прихильно завжди б дивилася.

    І щоб захворіти ніколи не давала.

  • 2

    З Успінням Богородиці

    Сердечно вітаю,

    Добра і благополуччя

    Вам від душі бажаю. 

    Нехай віра буде міцною,

    Надія допомагає,

    Любов в гарячому серці

    Горить, не згасає. 

    Нехай вас Богородиця

    Від болю захистить,

    Від бід, образ, розпачу

    Завжди нехай захистить.

  • 3

    Я вас зі святом великим,

    Світлим вітаю.

    У День Успіння Пресвятої Богородиці

    Миру всім бажаю. 

    Нехай в серцях живе любов,

    Радість і терпіння.

    Щоб цінували кожну годину,

    Щомиті.

  • 4

    Я бажаю в свято святої

    Багато щастя і в душах тепла,

    Нехай наповниться світ добротою,

    Щоб життя завжди мирної була! 

    Богородиця хай вам пошле

    Лише удачу, достаток, здоров'я,

    І серця, неодмінно, заллє

    Тільки чистої і світлої любов'ю!

  • 5

    Де сміється Августа золоту,

    Але осені гінці вже йдуть.

    Успенье Богородиці святою,

    Дзвони на дзвіниці співають. 

    Нехай Матір Божа вас від бід зберігає,

    Живіть у мирі з Богом і людьми,

    Нехай ангел вас крилами осінить,

    І довгими нехай будуть ваші дні!

  • 6

    Пресвятої Богородиці Успіння,

    Відзначаємо ми серпневим днем,

    Її син подарував нам Порятунок,

    В її честь ми молитви співаємо! 

    Здійнялася душа її до Бога,

    З Сином поруч, залишилася навіки,

    Вона стражденним, дарує підмогу,

    Завжди пам'ятай про те, людина! 

    В цей день я бажаю всім щастя,

    Нехай щасливими будуть усі дні,

    Стороною нехай обходять негоди,

    Всім здоров'я, удачі, любові!

  • 7

    Богородиці Успіння

    Церква відзначає.

    В цей день я вам любові

    І добра бажаю. 

    Богородиця нехай

    Від біди закриє.

    Віра в світле, добро

    Нехай вас заспокоїть. 

    Попросіть і Марії

    Для сім'ї здоров'я.

    Світлий лик її поставте

    Ви в головах.

  • 8

    Богородиці Успіння

    Відзначаємо нині ми.

    Приймай же поздравленье,

    Пожеланья щастя і любові. 

    Небеса тебе нехай захищають,

    Богородиця береже.

    Нехай посмішки оточують

    І душа навіки не болить.

  • 9

    Передзвін розливається,

    Це свято вже починається,

    Богородиці дух спускається,

    І душа у людей очищається! 

    Нехай покинуть душу сумніви,

    Розбіжності і хвилювання,

    На устах молитва залишиться,

    І смиренність всім дістанеться.

  • 10

    Богородиця свята,

    Всіх від горя захисти

    І, гріхи нам забуваючи,

    Всі помилки прости. 

    Ось чудовий день Успіння

    Я хочу вам побажати

    Віри, щастя і прощення

    І рідних оберігати!

  • 11

    Успіння Пресвятої Богородиці,

    Від світла блищать образу.

    Хто вірує радісно молитися,

    Вгору піднімаючи очі. 

    Сяють нарядами яскравими,

    Архієреї, попи.

    Палаючи кадилами жаркими,

    Запалюють серце натовпу.

  • 12

    З божественної славою душу віддавши

    В Його справедливі руки,

    Богородиця Свята взнеслась до небес -

    В нагороду за тяжкі муки. 

    Нелегким і важкий був її шлях,

    Чи не зломлена поглядами вартою,

    Вшанувати її пам'ять в цей день не забудь -

    Чи врятує Бог від заздрості ворожої.

Успение Пресвятой Богородицы 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и прозе, красивые открытки

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Успения Пресвятой Богородицы 2019: поздравления на украинском языке в прозе

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