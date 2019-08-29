Ореховый Спас 2019: поздравления на украинском языке в прозе

1 У день Горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай Ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним і міцним як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.

2 Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай це свято принесе силу і міцну, як горіх, віру в ваш сім'ю, нехай в будинку вашому панує добробут та мир. Бажаю здоров'я, благодіяння, чистоти душі і радості серця.

3 Хлібний врятував - світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситної. Бажаю тобі доброго врожаю: снопів удач, корзин успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.

4 Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай Господь завжди рятує від бід і лиха, нехай ангел твій ніколи не покине тебе, нехай твоя сім'я укрита буде від заздрості і злоби міцної оболонкою з душевної доброти, взаємної любові, турботи, вірності і благополуччя, як укритий горіх своєї шкаралупою. Бажаю здоров'я і довгих років життя.

5 Прийшов світле свято - Третій Спас. Хочеться привітати всіх православних християн з закінченням Успенського посту. Нехай в кожній родині буде вдосталь свіжого хліба і пирогів з нового врожаю пшениці. Пригощайте медом, здобою і горіхами дорогих вам людей і славте Великого Бога нашого!

6 Сьогодні велике свято - Хлібний або ж Горіховий врятував. Вже посіяно озимої пшениці, а в лісах достигли горіхи. Раніше в цей день починалися гуляння, так зустрічайте і ви Третій Спас радісно, в хорошому настрої. Бажаю миру вашій родині, вашого будинку. Будьте щасливі!

7 Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ в житті і Божої благодаті. Нехай твоя душа завжди знаходить порятунок в милосерді, нехай твій шлях по життю буде світлим і радісним, нехай йде тобі по ньому легко і вільно, ніби по горіховою гаю.

8 Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди рятувати себе і близьких від життєвих неустойок і колотнеч, завжди мати захист від негод і бід, як захищений горіх шкаралупою. Бажаю миру і благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні і жалю.

9 На порозі останній - Третій Спас і літо добігає кінця. На столі освячений здобний хліб і цільні горіхи. Попереду багата врожаєм золотоволоса осінь. Частування на столі, близькі люди поруч. Залишається побажати любові та бережи тебе, любий друже, Господь.

10 Вітаємо Вас, з таким великим святом, на честь Нерукотворного Образа Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде цей день наповнений радістю і світлом. Нехай Ваш будинок буде наповнений любов'ю і сміхом. Нехай дари землі і неба будуть Вам втіхою. З врожайним влітку, з Третім Спасом!

11 Хлібний Спас - святе свято для всіх православних. Бажаю, щоб прагнення ваші були високі, щоб всі починання доводили ви до кінця. Бажаю великої любові до ближніх і до Христа, благополуччя, родинного тепла, спокою і миру. Хочеться побажати, щоб чаша в вашому домі завжди була сповнена стиглих горіхів і свіжого хліба. З Третім Спасом вас!

12 Нехай хліб нового врожаю буде смачним для тебе і твоїх близьких. Нехай Господь береже тебе і ти будеш завжди здоровий і веселий. Від щирого серця вітаю тебе з цим світлим святом і бажаю світла в душі, добра і миру в домі, щастя і успіху в житті.

13 Хлібний врятував - свято для всіх православних людей. Нехай у кожному домі постає хліб, адже саме він всьому голова. Хліб - святий, хліб - безцінний, хліб - незамінний. Бажаємо Вам добробуту, радісних звісток, добрих людей на життєвому шляху і здорових дітей. Нехай разом з Хлібним Спасом Ваш будинок поповниться урожаєм з грошової ниви, стогом щоденних сюрпризів і повним хлівом зерен щастя.

14 Цілий рік праці не пройшов даремно. Прийшла пора пожинати результати. Я щиро вірю в те, що твоя робота принесла певні плоди і допомогла тобі просунутися ближче до мети. Зустрічай це світле свято Хлібного Спаса з посмішкою і твердою вірою в те, що наступний рік буде ще вдаліше, ще більш плідно. А поки є можливість відпочити і порадіти за себе і за інших. Щастя, радості, посмішок і достатку у всьому. Щасливого Спаса!

15 Зустрічайте осінь Третім Спасом! Нехай літні роботи благополучно завершаться і порадують вас новим рясним врожаєм, а на вашому сімейному столі красується завжди свіжий, смачний, рідну російську коровай. Щедрих запасів на зиму, відмінного хліба на майбутній рік!