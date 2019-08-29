Скачать
Четверг, 29.08.2019
Гончарук избран премьер-министром Украины: кто он
Гончарук избран премьер-министром Украины: кто он
Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва: онлайн-трансляция
Украина U-17 — Израиль U-17: видео трансляция матча Кубка Банникова
Украина U-17 — Израиль U-17: видео трансляция матча Кубка Банникова
"Танцы со звездами 2019": новый ведущий шоу (Видео)
"Танцы со звездами 2019": новый ведущий шоу

Ореховый Спас 2019: поздравления на украинском языке в прозе

Смотрите фото (17)
Ореховый Спас 2019: поздравления на украинском языке в прозе
18:03 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Ореховый Спас (Третий Спас) украинцы празднуют каждый год 29 августа, его также называют Хлебный Спас.

  • 1

    У день Горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай Ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним і міцним як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння. 

  • 2

    Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай це свято принесе силу і міцну, як горіх, віру в ваш сім'ю, нехай в будинку вашому панує добробут та мир. Бажаю здоров'я, благодіяння, чистоти душі і радості серця.

  • 3

    Хлібний врятував - світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситної. Бажаю тобі доброго врожаю: снопів удач, корзин успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.

  • 4

     Вітаю з Горіховим Спасом. Нехай Господь завжди рятує від бід і лиха, нехай ангел твій ніколи не покине тебе, нехай твоя сім'я укрита буде від заздрості і злоби міцної оболонкою з душевної доброти, взаємної любові, турботи, вірності і благополуччя, як укритий горіх своєї шкаралупою. Бажаю здоров'я і довгих років життя. 

  • 5

    Прийшов світле свято - Третій Спас. Хочеться привітати всіх православних християн з закінченням Успенського посту. Нехай в кожній родині буде вдосталь свіжого хліба і пирогів з нового врожаю пшениці. Пригощайте медом, здобою і горіхами дорогих вам людей і славте Великого Бога нашого!

  • 6

    Сьогодні велике свято - Хлібний або ж Горіховий врятував. Вже посіяно озимої пшениці, а в лісах достигли горіхи. Раніше в цей день починалися гуляння, так зустрічайте і ви Третій Спас радісно, в хорошому настрої. Бажаю миру вашій родині, вашого будинку. Будьте щасливі!

  • 7

    Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ в житті і Божої благодаті. Нехай твоя душа завжди знаходить порятунок в милосерді, нехай твій шлях по життю буде світлим і радісним, нехай йде тобі по ньому легко і вільно, ніби по горіховою гаю.

  • 8

    Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди рятувати себе і близьких від життєвих неустойок і колотнеч, завжди мати захист від негод і бід, як захищений горіх шкаралупою. Бажаю миру і благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні і жалю.

  • 9

    На порозі останній - Третій Спас і літо добігає кінця. На столі освячений здобний хліб і цільні горіхи. Попереду багата врожаєм золотоволоса осінь. Частування на столі, близькі люди поруч. Залишається побажати любові та бережи тебе, любий друже, Господь.

  • 10

    Вітаємо Вас, з таким великим святом, на честь Нерукотворного Образа Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде цей день наповнений радістю і світлом. Нехай Ваш будинок буде наповнений любов'ю і сміхом. Нехай дари землі і неба будуть Вам втіхою. З врожайним влітку, з Третім Спасом!

  • 11

     Хлібний Спас - святе свято для всіх православних. Бажаю, щоб прагнення ваші були високі, щоб всі починання доводили ви до кінця. Бажаю великої любові до ближніх і до Христа, благополуччя, родинного тепла, спокою і миру. Хочеться побажати, щоб чаша в вашому домі завжди була сповнена стиглих горіхів і свіжого хліба. З Третім Спасом вас!

  • 12

    Нехай хліб нового врожаю буде смачним для тебе і твоїх близьких. Нехай Господь береже тебе і ти будеш завжди здоровий і веселий. Від щирого серця вітаю тебе з цим світлим святом і бажаю світла в душі, добра і миру в домі, щастя і успіху в житті.

  • 13

    Хлібний врятував - свято для всіх православних людей. Нехай у кожному домі постає хліб, адже саме він всьому голова. Хліб - святий, хліб - безцінний, хліб - незамінний. Бажаємо Вам добробуту, радісних звісток, добрих людей на життєвому шляху і здорових дітей. Нехай разом з Хлібним Спасом Ваш будинок поповниться урожаєм з грошової ниви, стогом щоденних сюрпризів і повним хлівом зерен щастя.

  • 14

    Цілий рік праці не пройшов даремно. Прийшла пора пожинати результати. Я щиро вірю в те, що твоя робота принесла певні плоди і допомогла тобі просунутися ближче до мети. Зустрічай це світле свято Хлібного Спаса з посмішкою і твердою вірою в те, що наступний рік буде ще вдаліше, ще більш плідно. А поки є можливість відпочити і порадіти за себе і за інших. Щастя, радості, посмішок і достатку у всьому. Щасливого Спаса!

  • 15

    Зустрічайте осінь Третім Спасом! Нехай літні роботи благополучно завершаться і порадують вас новим рясним врожаєм, а на вашому сімейному столі красується завжди свіжий, смачний, рідну російську коровай. Щедрих запасів на зиму, відмінного хліба на майбутній рік!

  • 16

    Вітаю з Хлібним Спасом! Колос в поле наливається, до тебе здоров'я і багатство приходять. Зрізали колос, випекли хліба - це щастя в дім прийшло. Дай Бог тобі здоров'я, благополуччя і щастя! Будь міцний духом і тілом, тоді все додасться. Щасливого Спаса!

Ореховый Спас 2019: украинские традиции и приметы

Поздравления с Ореховым спасом 2019 на украинском языке в стихах и прозе

Ореховый Спас 2019: что делать в этот день, чтобы год был удачным

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (17)

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Праздник в августе, Спас 2019, Ореховый Спас 2019, Поздравления со Спасом, Поздравления с Ореховым спасом 2019:, Поздравления с Ореховым спасом 2019: в стихах, Поздравления с Ореховым спасом 2019: в открытках.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 августа - Ореховый Спас
02 Поздравления с Ореховым Спасом 2019 в стихах, прозе и открытках
03 Торжественное заседание новой Верховной Рады (Фото, Видео)
04 Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Ореховый спас 2019: поздравление в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Названо имя первого вице-спикера Верховной Рады
Названо имя первого вице-спикера Верховной Рады
Слуги народа: чем запомнился первый день новой Верховной Рады (Фото)
Новая Верховная Рада: самое интересное (Фото)
Верховная Рада избрала вице-спикера
Верховная Рада избрала вице-спикера
Comic Con Ukraine 2019: звезда популярной трилогии &quot;Назад в будущее&quot; навестит Украину
Comic Con Ukraine 2019: звезда популярной трилогии "Назад в будущее" навестит Украину
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь