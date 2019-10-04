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Поздравления с Днем учителя 2019 на украинском языке, открытки
Поздравления с Днем учителя 2019 на украинском языке, открытки

Поздравления с Днем учителя 2019 на украинском языке, открытки

Смотрите фото (18)
Поздравления с Днем учителя 2019 на украинском языке, открытки
06:00 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Красивые поздравления с Днем учителя в стихах на украинском языке.

  • 1

    День вчителя, день святковий,

    Ошатні йдемо до школи ми.

    Вітання свої від серця щирі,

    Нехай линуть у ваші серця милі.

     

    Ви нам знання кожен день даруєте,

    І душу свою на нас рівно вкладаєте.

    Нехай ваш нелегкий шлях вчителя,

    Буде гарним, устелений квітами.

  • 2

  • 3

    Знання щоб нести гармонічно,

    Для вчителів немає меж,

    Важка це праця титанічна,

    Кориснішої не знайдеш.

     

    Всесвітній день святкують рідні,

    Хай добре буде все в житті,

    Великої всі ви поваги гідні,

    Бажаю, в радості були щоб дні.

  • 4

  • 5

    Вчителю мій! Непростий ти обрав собі шлях,

    Знову спішиш на роботу до школи зрання,

    Мудроість і спокій в твоїх таких рідних очах,

    Ти, як безцінне багатство, даруєш знання.

     

    Ти привітання сьогодні зі святом прийми,

    Щиру подяку за мудрість, тепло і любов,

    Дуже тебе поважаємо й любимо ми,

    В школу на зустріч з тобою спішим знов і знов!

  • 6

  • 7

    Напевно цей день для вчителя яскравий,

    Вітаннями щирими, гарними квітами.

    Та перш за все, для кожного вчителя,

    Важливо найти шлях до кожного мислителя.

     

    Ваша праця неоціненна, важлива,

    Сьогодні примхлива, а завтра щаслива.

    Бажаю вам справжнього щирого щастя,

    В душі палає здоров’я багаття.

  • 8

  • 9

    Вчителя всесвітній день,

    День радощів, віршів, пісень.

    І ми вітаєм вчителів,

    Рідненьких, любих, дорогіх.

     

    Бажаємо ми вам сьогодні,

    Щоб були учні благородні.

    З повагою ставились щоб к вам,

    Частіше усміхайтесь нам!

  • 10

  • 11

    Мої вітання в день святковий,

    Так хочеться прийти до школи.

    Вітаю щиро із днем вчителя,

    І дякую за все, чого навчили ви.

  • 12

  • 13

    Я вітаю вчителів

    З днем таким святковим.

    Щастя буде хай у вас

    Лиш стовідсотковим.

     

    Радують нехай вас діти

    Гарними знаннями.

    Буде сповнене життя

    Ясними лиш днями.

  • 14

  • 15

    Сьогдні від душі вітаємо

    Всіх українських вчителів,

    Натхнення і терплячості бажаємо,

    Не шкодували щоб оцінок, балів,

     

    За вашу працю вам низький уклін,

    Дітей навчати дуже складно,

    Кожного дня підвищений адреналін,

    Себе ви віддаєте так нещедно,

     

    Міцного вам здоров’я, довгих літ,

    Не знати горя, бід, печалі,

    Щоб кожен день ви відчували зліт,

    З усмішкой щоб кожен ранок зустрічали!

  • 16

  • 17

    З днем учителя вітання я сьогодні шлю всім вам,

    Кожен день в дитячих душах ви будуєте їм храм.

    Хай здоров’я не підводить, нерви тільки не здають,

    А прекрасні учні ваші позитив лиш вам несуть.

  • 18

  • 19

    Всіх вчителів ми хочем привітати

    З вашим законним, міжнародним днем,

    «Велике дякуєм» хотіли б вам сказати,

    Палали очі азартним щоб вогнем,

     

    Щоб учні вас не забували,

    З колегами щоб було все спокійно,

    Щоб квіти часто дарували,

    Завжди хода була граційна,

     

    Здоров’я щоб ніколи не підводило,

    Зарплати щоб були великі,

    Життя біду від вас відводило,

    Завжди були щоб ясноликі!

  • 20

  • 21

    Всіх вчителів планети ми вітаємо,

    У вас сьогодні професійне свято,

    Здоров’я, довгих літ життя бажаємо,

    Щоб довго працювать могли завзято,

     

    Низький уклін за працю вашу,

    За те, що дітям даєте знання,

    Для них бажаєте ви долю ліпшу,

    Повагу інших та визнання,

     

    Бажаєм вам багатства і достатку,

    Ніколи щоб не сумували,

    Щоб кожен рік знов починався як спочатку,

    Батьки і учні ніколи щоб не збували!

  • 22

  • 23

    Натхнення й сил бажаємо

    У професії нелегкій.

    З Днем вчителя вітаємо,

    Шлемо побажання людині близькій.

     

    Щоб учні були старанними,

    Радували завжди вас.

    Уроки не були балаганними,

    Цінним був навчальний час.

  • 24

  • 25

    З днем учителя дозвольте

    Привітати, педагог.

    Хай ведуть лише до школи

    Сотні непростих дорог.

     

    Хай робота вам дарує

    Тільки радість у житті,

    Буде хай міцним здоров’я,

    Вірою служіть меті.

  • 26

  • 27

    З днем народження вас вітаємо,

    Процвітання справ бажаємо.

    Щоб прибутки у сфері росли,

    Відпочивати ви всюди могли.

     

    Щоб підлеглі вами пишалися,

    На роботу радо збиралися.

    Щоб супроводжував успіх вас

    І ніколи не чули образ.

  • 28

  • 29

    Вчительська доля хай квітчає,

    Знання діток поповняє.

    Щоб вони успішні були,

    Всі екзамени здати могли.

     

    Щоб зарплата вам відповідала,

    Всі бажання втілити допомагала.

    Щоб лиш щастя від роботи було,

    Вам задоволення воно несло.

  • 30

  • 31

    З днем вчителя вітаємо,

    Та дякуєм за все,

    Що школа наша рідная

    Для вас понад усе.

     

    Нехай прибуде радості,

    Поваги та добра,

    Щоб вам важка робота

    Улюбленой була!

  • 32

  • 33

    З днем учителя вітаю

    Вас, найкращий педагог.

    Вам із учнями бажаю

    Вести мудрий діалог.

     

    Щастя вам, здоров’я, сили,

    Миру і терпіння,

    Вдосконалюйте свої

    Вчительські уміння.

     

    Хай робота вам дарує

    Радість і натхнення,

    Щедрі принесе плоди

    Ваше хай учення.

  • 34

  • 35

    Професія потрібна дуже та щира,

    Несе відповідальність педагог,

    Бажаю, нехай поруч буде віра,

    В житті яскравих безліч перемог.

     

    З Днем вчителя вітаю всіх сьогодні,

    Щастить нехай безмежно кожен час,

    Ніколи не лишайтеся самотні,

    В житті бажаю кожну мить прикрас.

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Праздник, Смс, День учителя, Стихи, Поздравления, Открытки, Проза, Поздравления на День учителя, День учителя 2019, С Днем учителя 2019.
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