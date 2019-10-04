Поздравления с Днем учителя 2019 классному руководителю на украинском языке

1 Дорогий наш класний керівник! Прийміть сердечні привітання з днем вчителя! Величезне спасибі за те, що Ви зуміли згуртувати всіх учнів і створити єдиний дружний колектив! Бажаємо щасливих посмішок, веселого сміху, радісних новин та довгих років життя!

2 У нас є класний керівник, Який для нас такий, як мама. До нас, таких як є, він звик, І любить нас усіх так само. Усі роки веде в життя, Вчить поважати і дружити. І проводжає в майбуття, Щоб жити в світі і творити. То ж вдячні за науку ми, І скажемо, йдучи зі школи: Ми будем справжніми людьми Й не підведемо вас ніколи! Спасибі, любі вчителі, Уклін доземний рідній школі. Ви всі — найкращі на землі! За це ми дуже вдячні долі!

3 З Днем учителя Вас так приємно привітати, Всією душею великих успіхів побажати. Педагогам позначки не прийнято ставити, А інакше б все Вам поставили п'ять! За прекрасні знання, мудрість, терпіння! Кожен Вас з захопленням слухати готовий! Сил, здоров'я, гарного Вам настрою І здібних, старанних учнів!

4 Ви вчитель з великої літери, З молодою і прекрасною душею! Скільки довгих літ, скільки зим Віддаєте душу Ви молодим! І тому душа багато років Залишається молодою - ось секрет Вашого життя. Нехай і далі вона Буде щастя і здоров'я сповнена!

5 Наша дорога класна керівниця, щиро вітаємо Вас з Вашим професійним святом – днем вчителя. Ви для нас справжнє джерело світла. Нехай свято подарує Вам відмінний настрій. Нехай неодмінно збудеться Ваша заповітна мрія. Хай Вам щастить у всьому, завжди. Бажаємо добробуту, міцного здоров'я, достатку в домі. Нехай те добро, яке Ви віддаєте учням, обов'язково повернеться сторицею до Вас. Будьте щасливі, всіх Вам благ, нехай щаслива зірка освітлює Ваш шлях.

6 Сьогодні свято відзначають Всі, хто за професією вчитель. Ми вас сьогодні вітаємо, Наш класний керівник! Бажаємо вам здоров’я і успіхів, Учнів хороших, не пустунів. В житті щоб було більше сміху, А в роботі — тільки свята!

7 Хто найголовніший наш вчитель протягом декількох років навчання? Ну, звичайно ж – наш дорогий класний керівник. Це йому ми можемо розповісти всі свої таємниці, запитати доброї, мудрої поради. Ми дуже любимо Вас, наш незамінний класний керівник, і з великою радістю вітаємо Вас з днем вчителя. Нехай професійне свято принесе Вам багато щастя і прекрасного настрою. Всіх благ земних Вам, міцного здоров'я, миру і довголіття. Нехай удача завжди супроводжує Вас по життю.

8 Ми класного керівника Сьогодні щиро хочемо Привітати з цим днем вчителя, І від душі вам кажемо, Спасибі вам за такт, терпіння, Ми цінуємо вашу доброту, Нехай не торкнуться вас сумніви, Нехай життя дарує теплоту.

9 В цей святковий час Прийміть побажання від нас! Хай буде здоров'я міцне, мов граніт, І з ним вам прожити не меньше ста літ. Хай горе обходить вас стороною, А щастя приходить і ллється рікою! Хай кожен день до вас приходить радість, І дового десь блукає старість, Щоб ніколи не старіли, А душею молоділи.

10 Вітаю з Днем вчителя. Бажаю впевненості та бадьорості, здоров’я та натхнення, поваги та любові, вдачі та успіху. Нехай кожен день буде добрим та веселим, цікавим та яскравим, нехай кожен учень радує Вас своїми досягненнями, нехай кожна близька людина дарує Вам гармонію та щастя.

11 Вітаю з Днем вчителя. Бажаю знаходити спільну мову з кожним із учнів, бажаю давати дітям все більше і більше знання з кожним уроком, бажаю становитися більш щасливою людиною з кожним новим днем. Душевного Вам спокою, світлої надії, домашнього затишку та добробуту.

12 Прийміть у День вчителя Квіти і вітання! Ви дуже допомагаєте Навчання з захопленням! Спасибі за чуйність, Величезне терпіння! Здоров’я Вам і радості, Успіхів та везіння!