День учителя 2019: лучшие поздравления на украинском языке, открытки

Та радість у вашій родині

Хай буде любов у душі

Нехай не торкаються вас

В день учителя вітання

Ми бажаем вам, учителі!

Гарний настрій без журби та смутку,

Лад в сім’ї та злагода в душі,

Щоб вам щастя було на століття,

І у серці вогник не погас,

Щоби настрій був у вас чудовий,

В день осінній привітаєм вас,

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Хвилина по хвилині плине час,

Ти, вчителю, предмет свій викладаєш,

А ще добру і правді учиш нас,

В життя нам чесну стежку прокладаєш.

З днем вчителя! Спасибі Вам за все,

Вам, наш найкращий вчителю на світі!

Вам, хто знання, як цінний дар несе,

Хто душу віддає з любов’ю дітям!