День учителя 2019: лучшие поздравления на украинском языке, открытки

Вітаємо вас, вчителі,
Здоров’я, наснаги бажаєм,
Хай будуть успішними дні,
Щасливими будьте, благаєм,
Нехай не торкаються вас
Тривоги і смутні хвилини,
Хай буде любов у душі
Та радість у вашій родині
В день учителя вітання
Щирі я прошу прийміть,
Світ великих знань і віри
У серця дітей несіть.
Хай робота не наскучить,
Учні хай вас поважають,
Хай на звершення великі,
Безперечно, надихають.
Сил, здоров’я вам, терпіння,
Нервів - лиш міцних, звичайно,
Мислити лиш позитивно,
Вчити діток - тільки файно.
Вчителі, дай Боже вам здоров’я,
В день осінній привітаєм вас,
Щоби настрій був у вас чудовий,
І у серці вогник не погас,
Щоб вам щастя було на століття,
Лад в сім’ї та злагода в душі,
Гарний настрій без журби та смутку,
Ми бажаем вам, учителі!
Хвилина по хвилині плине час,
Ти, вчителю, предмет свій викладаєш,
А ще добру і правді учиш нас,
В життя нам чесну стежку прокладаєш.
З днем вчителя! Спасибі Вам за все,
Вам, наш найкращий вчителю на світі!
Вам, хто знання, як цінний дар несе,
Хто душу віддає з любов’ю дітям!
Щоб урок пройшов немарно,
Діти вели себе гарно.
Хай робота приносила тепло,
Щоб у праці воно помогло.
Хай панує у душі спокій,
Будьте в безпеці, як в башні високій.
І щоб оцінки семестрові,
Грали як пісні оркестові.
Одна з найважчих професій на світі,
Несемо шану й подяку, учитель!
Хай діти люблять вас і поважають,
В знань океан хай глибоко пірнають.
Хай ваші нерви будуть в порядку,
Щоб ви від учнів мали подяку,
Були щасливі в сім’ї і роботі,
І відпочинок був безтурботним!
З професійний святом вітаємо,
Натхнення та терпіння бажаємо.
Щоб учні завжди поважали,
Творчі ідеї вас не покидали.
Щоб результати праці вражали,
Ніколи ви не сумували.
Нехай зарплата піднімається,
Зі святом вітаю,
Натхнення бажаю.
Щоб учнями пишались,
Вони плідно навчались.
Щоб горя не знали,
Біди обминали.
Родина єдналась,
А вчительська кар’єра розвивалась.
Ми хочем щиро привітати
Наших прекрасних вчителів,
Здоров’я вам міцного побажати,
Щоб горя ви не знали взагалі,
Ми дякуємо вам за добре серце,
За те, що виростили стільки поколінь,
Ми знаємо, робота буває з перцем,
Тому ви так достойні поклонінь!
Вам сил, терпіння і наснаги,
Щоб діти поважали і любили,
Ви справжні педагоги, ви трудяги,
Щоб у житті частіше ви раділи!
З Днем вчителя прийміть мої вітання!
Здійсняться заповітні хай бажання,
Нехай удень, і з вечора до рання
Любов до школи гріє і кохання.
Хай вдячні учні за уроки будуть,
Знання в житті хай Ваші не забудуть.
Цінують, поважають працю люди,
У кожнім дні хай буде справжнє чудо!
З днем учителя бажаю
Вас сьогодні від душі.
Успіхів нехай досягнуть
Учні ваші славні всі.
Сил, терпіння вам, любові,
Розуміння і тепла,
Слава вам, як педагогу,
Радості вам і добра.
Я бажаю, щоб пишались
Вихованцями завжди,
Хай життя дарує блага,
Хай не стрінеться біди.
Щасливої долі бажаємо,
З днем вчителя вітаємо!
Хай від роботи щастя буде,
Ваші досягнення ніхто не забуде.
Хай зарплата вас радує,
Про відпустку нагадує.
Хай мрії збуваються,
Веселі моменти трапляються.
Хай всі промені сонця засяють для вас,
Хай всі квіти землі в вашу честь розквітають,
Щоб ваш вогник великий ніколи не згас,
А серця ваши втоми ніколи не знають,
Вас зі святом вітаємо, учителі,
Хай завзятая праця не дасть вам мороки,
Щоби учні слухняні в вас були завжди,
Та легкі й неповторні уроки!
Щоб учні були вдячні,
У навчанні найкращі.
Щоб їхні успіхи вражали,
А ви їм у цьому допомагали.
Щоб натхнення не кінчалось,
Терпіння - не обривалось.
Щоб сили знаходились завжди,
З усмішкою у клас увійти.
З Всесвітнім днем учителя!
Нехай життя щодня дивує,
Хай ваша праця нелегка
Вам задоволення дарує.
Хай зерна знань, що сієте,
Ростуть, немов безкрайнє поле.
Бажаю радості, натхнення,
Добра, щасливої вам долі!
Хто є важливий, ніж наш вчитель,
Що кращі навички дає.
Його таланти, вміння, розум
Для учнів - перше над усе!
Вітаємо Вас з великим святом -
Всемірним днем учителів.
Бажань та здійснень Вам багато,
Досягнень самих дивних мрій!
Живіть здорові та з комфортом,
З приємним затишком в душі.
Нехай Ваш труд такий важливий
Завжди Вам буде до душі!
Одна з найважчих професій - учитель.
Вітаю Вас з професійним святом!
Нехай уроки обожнюють діти,
Нехай достойною буде зарплата.
Відпусток більше і відпочинку,
Панує дружба нехай в колективі,
Будьте здорові кожну хвилинку,
А ще веселі, активні, щасливі!
Зі святом, з Днем вчителя щиро вітаю,
Найкращого всього в житті вам бажаю.
Для дітей не шкодуєте ні часу, ні сил,
Мудрість й добро ви даруєте всім.
Учні й колеги вас поважають.
Хай вас завжди Господь захищає,
Бажаю не знати печалі і втоми,
Хай все буде добре на роботі і вдома!