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СМС-поздравления с Днем учителя 2019 на украинском языке, открытки

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СМС-поздравления с Днем учителя 2019 на украинском языке, открытки
13:44 Сегодня Телеграф

Мы собрали для Вас самые красивые СМС-поздравления для любимых преподавателей.

  • 1

    Вчителя всесвітній день,

    День радощів, віршів, пісень.

    І ми вітаєм вчителів,

    Рідненьких, любих, дорогіх.

     

    Бажаємо ми вам сьогодні,

    Щоб були учні благородні.

    З повагою ставились щоб к вам,

    Частіше усміхайтесь нам!

  • 2

  • 3

    Мої вітання в день святковий,

    Так хочеться прийти до школи.

    Вітаю щиро із днем вчителя,

    І дякую за все, чого навчили ви.

  • 4

  • 5

    Знання щоб нести гармонічно,

    Для вчителів немає меж,

    Важка це праця титанічна,

    Кориснішої не знайдеш.

     

    Всесвітній день святкують рідні,

    Хай добре буде все в житті,

    Великої всі ви поваги гідні,

    Бажаю, в радості були щоб дні.

  • 6

  • 7

    Вчительська доля хай квітчає,

    Знання діток поповняє.

    Щоб вони успішні були,

    Всі екзамени здати могли.

     

    Щоб зарплата вам відповідала,

    Всі бажання втілити допомагала.

    Щоб лиш щастя від роботи було,

    Вам задоволення воно несло.

  • 8

  • 9

    З днем учителя дозвольте

    Привітати, педагог.

    Хай ведуть лише до школи

    Сотні непростих дорог.

     

    Хай робота вам дарує

    Тільки радість у житті,

    Буде хай міцним здоров’я,

    Вірою служіть меті.

  • 10

  • 11

    З днем народження вас вітаємо,

    Процвітання справ бажаємо.

    Щоб прибутки у сфері росли,

    Відпочивати ви всюди могли.

     

    Щоб підлеглі вами пишалися,

    На роботу радо збиралися.

    Щоб супроводжував успіх вас

    І ніколи не чули образ.

  • 12

  • 13

    День вчителя, день святковий,

    Ошатні йдемо до школи ми.

    Вітання свої від серця щирі,

    Нехай линуть у ваші серця милі.

     

    Ви нам знання кожен день даруєте,

    І душу свою на нас рівно вкладаєте.

    Нехай ваш нелегкий шлях вчителя,

    Буде гарним, устелений квітами.

  • 14

  • 15

    Глибоких знань провіднику

    Сьогодні привітання!

    Хай буде радісне й легке

    Подальше викладання.

     

    Хай буде дружним колектив,

    Спокійною — робота.

    І хай на все настачить сил,

    Тепла, снаги й турботи!

  • 16

  • 17

    З днем учителя вітаю

    Вас, найкращий педагог.

    Вам із учнями бажаю

    Вести мудрий діалог.

     

    Щастя вам, здоров’я, сили,

    Миру і терпіння,

    Вдосконалюйте свої

    Вчительські уміння.

     

    Хай робота вам дарує

    Радість і натхнення,

    Щедрі принесе плоди

    Ваше хай учення.

  • 18

  • 19

    Я вітаю вчителів

    З днем таким святковим.

    Щастя буде хай у вас

    Лиш стовідсотковим.

     

    Радують нехай вас діти

    Гарними знаннями.

    Буде сповнене життя

    Ясними лиш днями.

  • 20

  • 21

    З Днем учителя вітаю

    Вас, найкращий педагог.

    Буде хай завжди цікавим

    З дітворою діалог.

     

    Сил, здоров’я вам, терпіння,

    Радості, наснаги,

    Поринайте з учнями

    В пустощі, розваги.

  • 22

  • 23

    З днем вчителя вітаємо,

    Та дякуєм за все,

    Що школа наша рідная

    Для вас понад усе.

     

    Нехай прибуде радості,

    Поваги та добра,

    Щоб вам важка робота

    Улюбленой була!

  • 24

  • 25

    С днем учителя вітаю,

    Радості бажаю вам,

    Весело завжди хай буде

    З вами славним школярам.

     

    Стане в серці хай наснаги

    Щастя і добро нести,

    Вам в роботі я бажаю

    Досягнути висоти.

  • 26

  • 27

    З днем учителя вітання я сьогодні шлю всім вам,

    Кожен день в дитячих душах ви будуєте їм храм.

    Хай здоров’я не підводить, нерви тільки не здають,

    А прекрасні учні ваші позитив лиш вам несуть.

  • 28

  • 29

    Хай робота приносить лиш радість,

    Тішать учнів оцінки і звіти.

    І хоч часом приходить сум малість

    Не забудьте, що діти — то квіти.

     

    Хай невзгоди вас оминають,

    Поруч будуть лиш віра і сила,

    А успіхи хай надихають,

    Адже клас наш — єдина родина!

  • 30

  • 31

    З днем учителя вітаю,

    Миру і добра лиш вам.

    Щоб і далі дарували

    Свою душу малюкам.

     

    Вистачить нехай терпіння,

    Сил вам і наснаги,

    Вам здоров’я я бажаю,

    Щастя, рівноваги.

  • 32

  • 33

    Натхнення й сил бажаємо

    У професії нелегкій.

    З Днем вчителя вітаємо,

    Шлемо побажання людині близькій.

     

    Щоб учні були старанними,

    Радували завжди вас.

    Уроки не були балаганними,

    Цінним був навчальний час.

  • 34

День учителя 2019: интересные идеи подарков для педагогов

Поздравления с Днем учителя 2019 на украинском языке, открытки

Лучшие поздравления с Днем учителя на украинском языке: стихи и открытки

Лучшие поздравления с Днем учителя 2019: проза и открытки

Поздравления с Днем учителя 2019 классному руководителю на украинском языке

Поздравления с Днем учителя 2019: стихи, проза и открытки

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