Красивые поздравления с Днем учителя 2019 на украинском языке: стихи и открытки

Все те, на що живе надія!

І хай здійсняється завжди,

Як вам бажається у мріях.

Щоб все складалося лиш так,

І успіхів в житті вірніших!

То ж зичимо всіляких благ

Бо вклад, що несете в життя

Ваш труд важливий та багатий!

Щоб злітала душа до небес.

Щоб не торкалась ніколи біда.

Хай ваша доля буде світла й легка,

Добра і щастя вам бажають.

Працювати багато ще років

Вас вітаємо щиро з цим днем,

Щоб затишно і добре було в нім!

Хай школа буде, наче другий дім,

Щоб кожна мить яскравою була.

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Учителю наш! На життєвій дорозі

Хай щастя завжди супроводжує Вас,

Хай радість чекає уже на порозі,

Хай всі починання у добрий лиш час.

В день вчителя ми вам вклоняємось низько,

І щире спасибі ми кажемо вам,

Душею ви з нами, ви поряд, ви близько,

Знання ви і серце даруєте нам!