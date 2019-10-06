Красивые поздравления с Днем учителя 2019 на украинском языке: стихи и открытки

Вітаємо учителів
З прекрасним професійним святом.
Нехай щастить на ниві цій,
Ваш труд важливий та багатий!
Бо вклад, що несете в життя
Насправді самий головніший.
То ж зичимо всіляких благ
І успіхів в житті вірніших!
Щоб все складалося лиш так,
Як вам бажається у мріях.
І хай здійсняється завжди,
Все те, на що живе надія!
Хай учні завжди поважають,
Добра і щастя вам бажають.
Гарно вчаться й приклад подають,
Гарні надії на майбутнє дають.
Хай ваша доля буде світла й легка,
Щоб не торкалась ніколи біда.
Усмішок, радості й чудес,
Щоб злітала душа до небес.
Благородна професія - вчитель!
Вас вітаємо щиро з цим днем,
І щасливо бажаємо жити,
Професійним горіти вогнем.
Вдячних учнів, веселих уроків,
Хай бажають вчитися діти,
Працювати багато ще років
І професію щиро любити!
Прийміть вітання щирі, від душі
Із професійним святом, вчителі.
Уроки хай проходять на "ура",
Хай любить, поважає дітвора.
Душевних сил, наснаги і тепла,
Щоб кожна мить яскравою була.
Хай школа буде, наче другий дім,
Щоб затишно і добре було в нім!
Учителю наш! На життєвій дорозі
Хай щастя завжди супроводжує Вас,
Хай радість чекає уже на порозі,
Хай всі починання у добрий лиш час.
В день вчителя ми вам вклоняємось низько,
І щире спасибі ми кажемо вам,
Душею ви з нами, ви поряд, ви близько,
Знання ви і серце даруєте нам!
З професійним гарним святом
Ми вітаємо вчителів.
Хай життя буде багате
Та здійснення світлих мрій!
Низький вам уклін за працю,
За важливий важкий труд.
Гідних вам визнань, зарплати,
Щоб у сім’ї чекав комфорт!
Довгих років професійних
Та приємних в праці днів.
Щоб вас кожен учень в школі
Поважав, цінив, любив!
Хай у житті вам щастить,
Радість приносить кожна мить,
Щоб велику зарплату ви мали,
На машину відкладали.
Щоби учні вас любили,
Всі уроки гарно вчили.
Щоб найкращий був у вас
Дисциплінований, успішний клас.
Учитель, педагог - призвання,
Ви вибрали в житті його,
Не змінювати побажаю
Вам рішення цього свого.
У свято ваше професійне
Терпіння зичу вам і сил,
Здоров’я, відданості справі,
Натхнення, гарних перспектив.
З днем вчителя прийміть вітання!
Бути вчителем - призвання,
Хай справи будуть всі успішні,
А на душі спокійно й втішно.
Учнів вам розумних й вдячних,
В житті незмінної удачі,
Щоб труд ваш радість приносив
І на все хватало сил!
Шановні наші вчителі,
Сьогодні щиро вас вітаємо.
З днем професійним вчителів
Від всього серця поздоровляємо!
Здорові будьте на літа,
Від праці лише багатійте.
Та гарний настрій назавжди
Ви по життю нести зумійте!
Кохання, радощів, тепла,
Усіх життєвих благ багато.
Ми всі бажаємо добра
В ваше чудове світле свято!
З Днем учителя вітаю,
Щиро Вам всього бажаю:
Щастя, радості й достатку,
Щоб усе було в порядку.
Учні Вас щоб шанували,
Успіхів щоб досягали!
У цей день яскравий,
Осінній, золотавий.
Прийміть щирі вітання,
Хай збудуться таємні бажання.
Учням гарний приклад подавайте,
Їх на вірний путь наставляйте.
Жагу до знань у них вселіть,
Свою дорогу в житті знайдіть.
Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,
Легкої праці вам бажаєм.
Щоб гарний настрій був у вас
Навіть у дуже скрутний час.
Щоб все в житті було гладенько,
І йшло щоб все завжди рівненько.
Щоб всі вас учні поважали,
Приємні спогади лишали.
Про вчителів є думка особлива:
Завжди такі розумні і красиві,
Такі начитані, і все на світі знають,
І терпеливо, мудро нас навчають!
У День всесвітній вчителям пошана,
Хай сила ваша буде нездоланна,
Хай люблять, поважають дуже діти,
Дарують вам і усмішки, і квіти!
Нехай колеги люблять і цінують,
Художники портрети намалюють,
А композитори пісні про вас складають,
І співаки вам пісню заспівають!
З днем учителя вітаю!
Будьте радісні завжди.
Хай уроки пролітають,
Швидко й гарно, як ві сні.
Хай щасливо і успішно
В школі день проходить Ваш.
І радіють усі діти,
Як заходите Ви в клас!
Вчителю за доброту й терпіння,
За всі знання і за уміння
Ми дякуєм! В осінній теплий день
Бажаєм радощів, натхнень!
За вашу працю непросту
За вчительську любов святу
Ми вам бажаєм сил, здоров’я,
Учнівської пошани і любові!
Хай Бог дає портфелі грошей,
Хай будуть учні всі хороші,
Нехай освіта стане перспективною,
А не лише важливою й потрібною!
Зі святом дозвольте нам Вас привітати.
Щастя, здоров’я, добра побажати,
Пошани, тепла та й довгого віку,
Кохання і віри, багатства без ліку.
Працюється легко Вам хай і живеться,
А все, що в думках, хай одразу вдається,
З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,
Всього Вам найкращого в світі бажаємо.
Любі наші вчителі,
З святом вчителя вітаємо.
Успіхів та доброти
Від усіх нас побажаємо!
Хай достаток та любов
До роботи надихає.
Та навчальний кожен рік
Вас приємно зустрічає!
Будьте впевнені в собі,
Завжди всміхнені, здорові.
Та життя в достатку вам,
В злагоді, добрі, любові!