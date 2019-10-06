День учителя 6 октября: поздравления на украинском языке, открытки

1 З днем вчителя приміть вітання Наші найкращі побажання: Навчанню весело радіти, Спостерігати мир, як діти! Любити усіх, хто є навколо, Розширювати друзів коло. Бути учителем взірцевим, Достатку купу Вам за це! Щоб все складалось, як завгодно, Було все так, як Вам угодно. І шана Вам од нас велика, Бо вчитель — сила, знання, втіха!

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3 Хай радість приносить кожний дзвінок, Що кличе в хороший клас на урок. Хай в серці гордість за учнів тремтить, Предмет Ваш з цікавістю кожен хай вчить! Натхнення безмежного Вам у цій справі, Хай будні робочі будуть яскраві. Здоров’я міцного і довголіття, Діяльність хай Ваша триває століття!

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5 Сьогодні приймайте від нас вітання, Щирі й добрі побажання. Хай щастить вам у житті, Не бувайте у біді. Учні хай старанно вчаться, Змін, труднощів не бояться. Ви ж для них приклад хороший, Кожен день хай буде погожий.

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7 Вітаємо Вас з професійним святом, Зичимо щастя й здоров’я багато! Для Вас сьогодні посмішки, вітання, Найкращі, найщиріші побажання, Яскравих квітів ніжна розмаїть Теплого сонця, неба ясного блакить!

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9 Мої вітання в день святковий, Так хочеться прийти до школи. Вітаю щиро із днем вчителя, І дякую за все, чого навчили ви.

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11 Вчителя всесвітній день, День радощів, віршів, пісень. І ми вітаєм вчителів, Рідненьких, любих, дорогіх. Бажаємо ми вам сьогодні, Щоб були учні благородні. З повагою ставились щоб к вам, Частіше усміхайтесь нам!

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13 Напевно цей день для вчителя яскравий, Вітаннями щирими, гарними квітами. Та перш за все, для кожного вчителя, Важливо найти шлях до кожного мислителя. Ваша праця неоціненна, важлива, Сьогодні примхлива, а завтра щаслива. Бажаю вам справжнього щирого щастя, В душі палає здоров’я багаття.

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15 Вчителю мій! Непростий ти обрав собі шлях, Знову спішиш на роботу до школи зрання, Мудроість і спокій в твоїх таких рідних очах, Ти, як безцінне багатство, даруєш знання. Ти привітання сьогодні зі святом прийми, Щиру подяку за мудрість, тепло і любов, Дуже тебе поважаємо й любимо ми, В школу на зустріч з тобою спішим знов і знов!

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17 Знання щоб нести гармонічно, Для вчителів немає меж, Важка це праця титанічна, Кориснішої не знайдеш. Всесвітній день святкують рідні, Хай добре буде все в житті, Великої всі ви поваги гідні, Бажаю, в радості були щоб дні.

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19 День вчителя, день святковий, Ошатні йдемо до школи ми. Вітання свої від серця щирі, Нехай линуть у ваші серця милі. Ви нам знання кожен день даруєте, І душу свою на нас рівно вкладаєте. Нехай ваш нелегкий шлях вчителя, Буде гарним, устелений квітами.

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21 Я вітаю вчителів З днем таким святковим. Щастя буде хай у вас Лиш стовідсотковим. Радують нехай вас діти Гарними знаннями. Буде сповнене життя Ясними лиш днями.

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23 В всесвітній день вчителя вітаємо вас, Щоб вас поважал кожний клас. Щоб вам було легко навчати дітей, Щоб вам вистачало багато нових ідей. Щоб вами пишалась ваша родина, Щоб не марно прожита була кожна година. Щоб вам вистачало сил на власних дітей, Щоб вам дарували більше живих орхідей.

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25 Сьогодні від душі вітаємо Всіх українських вчителів, Натхнення і терплячості бажаємо, Не шкодували щоб оцінок, балів, За вашу працю вам низький уклін, Дітей навчати дуже складно, Кожного дня підвищений адреналін, Себе ви віддаєте так нещедно, Міцного вам здоров’я, довгих літ, Не знати горя, бід, печалі, Щоб кожен день ви відчували зліт, З усмішкой щоб кожен ранок зустрічали!

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27 З днем учителя вітання я сьогодні шлю всім вам, Кожен день в дитячих душах ви будуєте їм храм. Хай здоров’я не підводить, нерви тільки не здають, А прекрасні учні ваші позитив лиш вам несуть.

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29 Всіх вчителів ми хочем привітати З вашим законним, міжнародним днем, «Велике дякуєм» хотіли б вам сказати, Палали очі азартним щоб вогнем, Щоб учні вас не забували, З колегами щоб було все спокійно, Щоб квіти часто дарували, Завжди хода була граційна, Здоров’я щоб ніколи не підводило, Зарплати щоб були великі, Життя біду від вас відводило, Завжди були щоб ясноликі!

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31 Всіх вчителів планети ми вітаємо, У вас сьогодні професійне свято, Здоров’я, довгих літ життя бажаємо, Щоб довго працювать могли завзято, Низький уклін за працю вашу, За те, що дітям даєте знання, Для них бажаєте ви долю ліпшу, Повагу інших та визнання, Бажаєм вам багатства і достатку, Ніколи щоб не сумували, Щоб кожен рік знов починався як спочатку, Батьки і учні ніколи щоб не збували!

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33 Натхнення й сил бажаємо У професії нелегкій. З Днем вчителя вітаємо, Шлемо побажання людині близькій. Щоб учні були старанними, Радували завжди вас. Уроки не були балаганними, Цінним був навчальний час.

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35 З днем учителя дозвольте Привітати, педагог. Хай ведуть лише до школи Сотні непростих дорог. Хай робота вам дарує Тільки радість у житті, Буде хай міцним здоров’я, Вірою служіть меті.

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37 З днем народження вас вітаємо, Процвітання справ бажаємо. Щоб прибутки у сфері росли, Відпочивати ви всюди могли. Щоб підлеглі вами пишалися, На роботу радо збиралися. Щоб супроводжував успіх вас І ніколи не чули образ.

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39 Вчительська доля хай квітчає, Знання діток поповняє. Щоб вони успішні були, Всі екзамени здати могли. Щоб зарплата вам відповідала, Всі бажання втілити допомагала. Щоб лиш щастя від роботи було, Вам задоволення воно несло.