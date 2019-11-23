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Душевные поздравления с Днем ангела Ольги в прозе и стихах

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Душевные поздравления с Днем ангела Ольги в прозе и стихах
11:47 Сегодня Телеграф

День ангела Ольги или именины – это день, когда принято поздравлять всех девушек, которые носят это имя.

  • 1

    Ольга – одно из самых популярных имен в Украине, поэтому у каждого точно есть знакомые, друзья или родственники с таким именем. Не забудьте в этот день поздравить! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми – мы собрали искренние поздравления в прозе и стихах.

     

    Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай Святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!

  • 2

  • 3

    Сегодня праздник Ольги, а значит святой.

    Спешим мы именинниц поздравить с тобой.

    Порадовать и много счастья подарить.

    И пожелать всегда сиять, улыбаться, не унывать.

    И море счастья, любви и удачи хотим желать.

    Пусть каждый день солнце ярко будет сиять.

  • 4

  • 5

    Желаю, чтобы Святая Ольга вела тебя своей властной и верной рукой только правильными и верными путями. Пускай она дарует тебе мудрости, терпения и счастья. Желаю, чтобы твоя жизнь стала благополучнее, успешнее и ярче. Чтобы ты мог радоваться каждому новому дню, находить в нем удовольствие и стимул идти в следующий. С днем Ольги!

  • 6

  • 7

    Оленька, пускай жизнь твоя всегда будет легкой и воздушной, как воздушные шарики, такой же яркой и пестрой, полной радости и позитива. Пускай над головой твоей всегда сияет солнце, обнимая тебя своими лучами, играя в твоих волосах, подчеркивая твою красоту. Будь всегда такой же доброй и нежной, радуй своим прекрасным очарованием этот мир и всегда будь счастлива.

  • 8

  • 9

    Имя гордое тебе дано,

    С ним по жизни идти суждено,

    Но, по сути, наоборот —

    Это имя тебе идёт.

    И сегодня, в день именин,

    Я открою секрет один:

    Твоё имя шепчу во сне,

    Без тебя очень грустно мне,

    И, на радость иль на беду,

    Я навстречу тебе иду.

  • 10

  • 11

    Ольга-Оленька, в день твоих именин желаю оставаться прекрасным человеком, женщиной, подругой! Быть лучиком света в пасмурный день и радугой после дождя! Желаю, чтобы все в жизни получалось!

  • 12

  • 13

    Поздравляю с Днём Ольги, с праздником святой девы, создавшей великую культуру и государственность Руси. Желаю таких же крепких сил, мудрых решений, бравого характера, справедливой души и чуткого сердца, как у прекрасной княгини. Пусть в жизни всё удаётся, пусть сердце будет полно любви, а душа — крепкой веры.

  • 14

  • 15

    Светлая нежная, Ольга,

    Ты улыбнись в этот день,

    Пусть не коснется тревога,

    В чудо сегодня поверь!

     

    Радость окутает шалью,

    Сказка пусть тихо войдет,

    Станет, из дива, вуалью

    И за собой уведет.

  • 16

  • 17

    Поздравляю с Днём Ольги и желаю милости Божьей, любви и светлой надежды в жизни, радости в каждый твой новый день. Пусть твои глаза сияют от счастья, а сердце твоё пусть наполняется искренней добротой.

  • 18

  • 19

    Поздравляю с Днём Ольги. Будь полна отваги, уверенности, силы, разума, стремления к успеху, вдохновения и невероятных сил. Желаю, Оленька, добра и счастья на пути, желаю, Оля, мира и любви в твоей жизни.

  • 20

  • 21

    Утро наступило только,

    Ну а я спешу уж, друг,

    С днем святой княгини Ольги

    Поздравлять тебя, а вдруг

    Это кто-то сделал раньше?

    Ну тогда ты не сердись,

    Это, может, лучше даже,

    Ярче с праздниками жизнь!

    В этот день желаю счастья

    И участия, любви,

    Наша радость, не кончайся,

    Пойте звонко соловьи!

  • 22

  • 23

    Сегодня в Ольги именины

    И здесь собрались все друзья,

    Дарили розы и картины,

    Позволь, поздравлю также я.

     

    Желаю счастье, чтоб крутило,

    Как крутит в танце карнавал,

    Поклонников чтоб море было

    И чтоб никто не огорчал.

     

    Чтоб радостной была минута,

    Веселье чтобы через край.

    И в жизни чтоб всё было круто,

    Люби, твори и не скучай!

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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

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