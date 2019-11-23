Душевные поздравления с Днем ангела Ольги в прозе и стихах

Ольга – одно из самых популярных имен в Украине, поэтому у каждого точно есть знакомые, друзья или родственники с таким именем. Не забудьте в этот день поздравить! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми – мы собрали искренние поздравления в прозе и стихах.
Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай Святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!
Сегодня праздник Ольги, а значит святой.
Спешим мы именинниц поздравить с тобой.
Порадовать и много счастья подарить.
И пожелать всегда сиять, улыбаться, не унывать.
И море счастья, любви и удачи хотим желать.
Пусть каждый день солнце ярко будет сиять.
Желаю, чтобы Святая Ольга вела тебя своей властной и верной рукой только правильными и верными путями. Пускай она дарует тебе мудрости, терпения и счастья. Желаю, чтобы твоя жизнь стала благополучнее, успешнее и ярче. Чтобы ты мог радоваться каждому новому дню, находить в нем удовольствие и стимул идти в следующий. С днем Ольги!
Оленька, пускай жизнь твоя всегда будет легкой и воздушной, как воздушные шарики, такой же яркой и пестрой, полной радости и позитива. Пускай над головой твоей всегда сияет солнце, обнимая тебя своими лучами, играя в твоих волосах, подчеркивая твою красоту. Будь всегда такой же доброй и нежной, радуй своим прекрасным очарованием этот мир и всегда будь счастлива.
Имя гордое тебе дано,
С ним по жизни идти суждено,
Но, по сути, наоборот —
Это имя тебе идёт.
И сегодня, в день именин,
Я открою секрет один:
Твоё имя шепчу во сне,
Без тебя очень грустно мне,
И, на радость иль на беду,
Я навстречу тебе иду.
Ольга-Оленька, в день твоих именин желаю оставаться прекрасным человеком, женщиной, подругой! Быть лучиком света в пасмурный день и радугой после дождя! Желаю, чтобы все в жизни получалось!
Поздравляю с Днём Ольги, с праздником святой девы, создавшей великую культуру и государственность Руси. Желаю таких же крепких сил, мудрых решений, бравого характера, справедливой души и чуткого сердца, как у прекрасной княгини. Пусть в жизни всё удаётся, пусть сердце будет полно любви, а душа — крепкой веры.
Светлая нежная, Ольга,
Ты улыбнись в этот день,
Пусть не коснется тревога,
В чудо сегодня поверь!
Радость окутает шалью,
Сказка пусть тихо войдет,
Станет, из дива, вуалью
И за собой уведет.
Поздравляю с Днём Ольги и желаю милости Божьей, любви и светлой надежды в жизни, радости в каждый твой новый день. Пусть твои глаза сияют от счастья, а сердце твоё пусть наполняется искренней добротой.
Поздравляю с Днём Ольги. Будь полна отваги, уверенности, силы, разума, стремления к успеху, вдохновения и невероятных сил. Желаю, Оленька, добра и счастья на пути, желаю, Оля, мира и любви в твоей жизни.
Утро наступило только,
Ну а я спешу уж, друг,
С днем святой княгини Ольги
Поздравлять тебя, а вдруг
Это кто-то сделал раньше?
Ну тогда ты не сердись,
Это, может, лучше даже,
Ярче с праздниками жизнь!
В этот день желаю счастья
И участия, любви,
Наша радость, не кончайся,
Пойте звонко соловьи!
Сегодня в Ольги именины
И здесь собрались все друзья,
Дарили розы и картины,
Позволь, поздравлю также я.
Желаю счастье, чтоб крутило,
Как крутит в танце карнавал,
Поклонников чтоб море было
И чтоб никто не огорчал.
Чтоб радостной была минута,
Веселье чтобы через край.
И в жизни чтоб всё было круто,
Люби, твори и не скучай!