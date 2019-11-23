Душевные поздравления с Днем ангела Ольги в прозе и стихах

1 Ольга – одно из самых популярных имен в Украине, поэтому у каждого точно есть знакомые, друзья или родственники с таким именем. Не забудьте в этот день поздравить! А чтобы ваши слова не были банальными и простыми – мы собрали искренние поздравления в прозе и стихах. Поздравляю с Днем Ольги и искренне желаю добра, мира и безграничного счастья! Пускай Святая Ольга пошлет тебе мудрость, силы и удачу, чтобы защитить тебя от всех проблем и бед! Искренне улыбайся и живи в гармонии с собой!

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3 Сегодня праздник Ольги, а значит святой. Спешим мы именинниц поздравить с тобой. Порадовать и много счастья подарить. И пожелать всегда сиять, улыбаться, не унывать. И море счастья, любви и удачи хотим желать. Пусть каждый день солнце ярко будет сиять.

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5 Желаю, чтобы Святая Ольга вела тебя своей властной и верной рукой только правильными и верными путями. Пускай она дарует тебе мудрости, терпения и счастья. Желаю, чтобы твоя жизнь стала благополучнее, успешнее и ярче. Чтобы ты мог радоваться каждому новому дню, находить в нем удовольствие и стимул идти в следующий. С днем Ольги!

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7 Оленька, пускай жизнь твоя всегда будет легкой и воздушной, как воздушные шарики, такой же яркой и пестрой, полной радости и позитива. Пускай над головой твоей всегда сияет солнце, обнимая тебя своими лучами, играя в твоих волосах, подчеркивая твою красоту. Будь всегда такой же доброй и нежной, радуй своим прекрасным очарованием этот мир и всегда будь счастлива.

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9 Имя гордое тебе дано, С ним по жизни идти суждено, Но, по сути, наоборот — Это имя тебе идёт. И сегодня, в день именин, Я открою секрет один: Твоё имя шепчу во сне, Без тебя очень грустно мне, И, на радость иль на беду, Я навстречу тебе иду.

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11 Ольга-Оленька, в день твоих именин желаю оставаться прекрасным человеком, женщиной, подругой! Быть лучиком света в пасмурный день и радугой после дождя! Желаю, чтобы все в жизни получалось!

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13 Поздравляю с Днём Ольги, с праздником святой девы, создавшей великую культуру и государственность Руси. Желаю таких же крепких сил, мудрых решений, бравого характера, справедливой души и чуткого сердца, как у прекрасной княгини. Пусть в жизни всё удаётся, пусть сердце будет полно любви, а душа — крепкой веры.

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15 Светлая нежная, Ольга, Ты улыбнись в этот день, Пусть не коснется тревога, В чудо сегодня поверь! Радость окутает шалью, Сказка пусть тихо войдет, Станет, из дива, вуалью И за собой уведет.

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17 Поздравляю с Днём Ольги и желаю милости Божьей, любви и светлой надежды в жизни, радости в каждый твой новый день. Пусть твои глаза сияют от счастья, а сердце твоё пусть наполняется искренней добротой.

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19 Поздравляю с Днём Ольги. Будь полна отваги, уверенности, силы, разума, стремления к успеху, вдохновения и невероятных сил. Желаю, Оленька, добра и счастья на пути, желаю, Оля, мира и любви в твоей жизни.

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21 Утро наступило только, Ну а я спешу уж, друг, С днем святой княгини Ольги Поздравлять тебя, а вдруг Это кто-то сделал раньше? Ну тогда ты не сердись, Это, может, лучше даже, Ярче с праздниками жизнь! В этот день желаю счастья И участия, любви, Наша радость, не кончайся, Пойте звонко соловьи!

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