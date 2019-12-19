Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе

С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!
Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!
Поздравляю с Днём Святого Николая. Желаю жить в достатке, мире, благополучии, любви и постоянном окружении приятными людьми, желаю совершенствоваться с каждым днём и делать только добрые дела. Пусть Святой Николай подарит вдохновение, укрепит веру, поселит в сердце надежду и пошлёт в твою жизнь удачу.
С Днём Святого Николая!
От души добра желаю,
Ярких радостных событий,
Восхитительных открытий.
Неожиданных свершений,
Волшебства и вдохновения,
Нереального успеха,
Глаз горящих, бури смеха.
В каждом дне — тепла и света,
Счастья больше, чем планета,
Всяких благ и процветания,
Чтоб исполнились мечтания!
Поздравляю тебя с Днем Святого Николая! Желаю, чтобы он со своими Ангелами-помощниками принес тебе огромное счастье, пусть сбудутся все твои мечты — и большие и маленькие! Пусть солнышко согревает тебя, а родные люди любят и берегут! Пусть крепким будет здоровье, а слезы блестят на глазах только от радости! Пусть будет все прекрасно каждый день и каждый час твое жизни!
С Днем Святого Николая
Я сердечно поздравляю.
Бородатый старичок
Принесет пусть сундучок.
В нем — добра, любви, удачи
И здоровья вам в придачу,
А еще — улыбок, смеха,
И достатка, и успеха.
За окном зима гуляет,
Под подушкой ждет сюрприз.
В этот праздник я желаю,
Чтобы все мечты сбылись.
Счастья, крепкого здоровья,
И удачи через край.
Принесет пусть чудо снова
Добрый Дядя Николай!
Желаю, чтобы Святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай Святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!
Приходит Николай Святой,
Он принесёт опять с собой
Загадки, тайны, чудеса
Да ветер в ваши паруса.
Рады вас с праздником поздравить,
А еще на год план составить,
В котором только счастье, смех,
Огромнейший во всём успех,
Карьеры вверх взлет однозначный,
Рост всех доходов пятизначный.
У вас пусть год будет удачный!
В День Святого Николая
Большого счастья я желаю,
Пусть Николай Святой придет
И лишь добро всем принесет,
А также радость и удачу,
Здоровья крепкого в придачу,
Побольше денег и достатка,
Чтоб всем жилось легко и сладко!
С Днем святого Николая! Пусть в этот праздничный день произойдут волшебные и сказочные события! Добра вам, счастья и любви, теплых семейных посиделок и долгожданных сладостей под подушкой. Пусть в каждом доме будет достаток, пусть радует уютная атмосфера, полная позитива и смеха. Радости, душевного тепла и искренности!
С Днём Святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.
В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придёт,
И всё то, что долго ждали,
Наконец произойдёт!
С Днем святого Николая
Вас сердечно поздравляю!
Пусть хранит вас, помогает,
От беды оберегает,
Все преграды уберет,
Счастье в дом ваш принесет.
Шоколадки и игрушки,
Всяческие безделушки,
Чтоб порадовать детей
Николай несет скорей.
Верьте в сказку, веселитесь,
Долго на родных не злитесь.
Пусть вас Бог всегда хранит
От болезней и обид.
С Днём Святого Николая. Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твоё сердце обретёт надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.
С днем Святого Николая
Всех сегодня поздравляю,
И пусть детство вдаль умчалось,
Вера в чудеса осталась.
И Святой их раздает
Тем, кто верит и кто ждет.
Просто взрослыми мы стали,
В чудо верить перестали.
А оно незримо рядом,
Его сердцем видеть надо.
Доброта, любовь и ласка —
Это чудо, это сказка,
Они все от Николая,
Их тебе я пожелаю.
Пусть Николай Святой всегда
От бед оберегает,
Здоровья даст на все года,
Во всем вам помогает.
Детишек ваших бережет
И им подарки дарит
На сложном жизненном пути
В беде вас не оставит.
Пусть будут радость и покой
Царить под вашей крышей.
Молитесь Николаю вы
И он всегда услышит.