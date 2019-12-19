Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе

1 С Днем святого Николая От души я поздравляю! Пожелать хочу добра, Мира, счастья и тепла! Николай пусть принесет Много радостных хлопот! Пусть здоровье не подводит, А удача рядом ходит!

2 Поздравляю с Днём Святого Николая. Желаю жить в достатке, мире, благополучии, любви и постоянном окружении приятными людьми, желаю совершенствоваться с каждым днём и делать только добрые дела. Пусть Святой Николай подарит вдохновение, укрепит веру, поселит в сердце надежду и пошлёт в твою жизнь удачу.

3 С Днём Святого Николая! От души добра желаю, Ярких радостных событий, Восхитительных открытий. Неожиданных свершений, Волшебства и вдохновения, Нереального успеха, Глаз горящих, бури смеха. В каждом дне — тепла и света, Счастья больше, чем планета, Всяких благ и процветания, Чтоб исполнились мечтания!

4 Поздравляю тебя с Днем Святого Николая! Желаю, чтобы он со своими Ангелами-помощниками принес тебе огромное счастье, пусть сбудутся все твои мечты — и большие и маленькие! Пусть солнышко согревает тебя, а родные люди любят и берегут! Пусть крепким будет здоровье, а слезы блестят на глазах только от радости! Пусть будет все прекрасно каждый день и каждый час твое жизни!

5 С Днем Святого Николая Я сердечно поздравляю. Бородатый старичок Принесет пусть сундучок. В нем — добра, любви, удачи И здоровья вам в придачу, А еще — улыбок, смеха, И достатка, и успеха.

6 За окном зима гуляет, Под подушкой ждет сюрприз. В этот праздник я желаю, Чтобы все мечты сбылись. Счастья, крепкого здоровья, И удачи через край. Принесет пусть чудо снова Добрый Дядя Николай!

7 Желаю, чтобы Святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай Святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!

8 Приходит Николай Святой, Он принесёт опять с собой Загадки, тайны, чудеса Да ветер в ваши паруса. Рады вас с праздником поздравить, А еще на год план составить, В котором только счастье, смех, Огромнейший во всём успех, Карьеры вверх взлет однозначный, Рост всех доходов пятизначный. У вас пусть год будет удачный!

9 В День Святого Николая Большого счастья я желаю, Пусть Николай Святой придет И лишь добро всем принесет, А также радость и удачу, Здоровья крепкого в придачу, Побольше денег и достатка, Чтоб всем жилось легко и сладко!

10 С Днем святого Николая! Пусть в этот праздничный день произойдут волшебные и сказочные события! Добра вам, счастья и любви, теплых семейных посиделок и долгожданных сладостей под подушкой. Пусть в каждом доме будет достаток, пусть радует уютная атмосфера, полная позитива и смеха. Радости, душевного тепла и искренности!

11 С Днём Святого Николая! Пусть он чудо совершит: Жизнь счастливую подарит Без несчастий и обид. В доме радость пусть настанет, Счастье и добро придёт, И всё то, что долго ждали, Наконец произойдёт!

12 С Днем святого Николая Вас сердечно поздравляю! Пусть хранит вас, помогает, От беды оберегает, Все преграды уберет, Счастье в дом ваш принесет. Шоколадки и игрушки, Всяческие безделушки, Чтоб порадовать детей Николай несет скорей. Верьте в сказку, веселитесь, Долго на родных не злитесь. Пусть вас Бог всегда хранит От болезней и обид. С Днём Святого Николая. Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твоё сердце обретёт надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

13 С днем Святого Николая Всех сегодня поздравляю, И пусть детство вдаль умчалось, Вера в чудеса осталась. И Святой их раздает Тем, кто верит и кто ждет. Просто взрослыми мы стали, В чудо верить перестали. А оно незримо рядом, Его сердцем видеть надо. Доброта, любовь и ласка — Это чудо, это сказка, Они все от Николая, Их тебе я пожелаю.