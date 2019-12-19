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Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе

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Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе
07:18 Сегодня Телеграф

День святого Николая Чудотворца – один из лучших праздников в году.

  • 1

    С Днем святого Николая

    От души я поздравляю!

    Пожелать хочу добра,

    Мира, счастья и тепла!

     

    Николай пусть принесет

    Много радостных хлопот!

    Пусть здоровье не подводит,

    А удача рядом ходит!

  • 2

    Поздравляю с Днём Святого Николая. Желаю жить в достатке, мире, благополучии, любви и постоянном окружении приятными людьми, желаю совершенствоваться с каждым днём и делать только добрые дела. Пусть Святой Николай подарит вдохновение, укрепит веру, поселит в сердце надежду и пошлёт в твою жизнь удачу.

  • 3

    С Днём Святого Николая!

    От души добра желаю,

    Ярких радостных событий,

    Восхитительных открытий.

     

    Неожиданных свершений,

    Волшебства и вдохновения,

    Нереального успеха,

    Глаз горящих, бури смеха.

     

    В каждом дне — тепла и света,

    Счастья больше, чем планета,

    Всяких благ и процветания,

    Чтоб исполнились мечтания!

  • 4

    Поздравляю тебя с Днем Святого Николая! Желаю, чтобы он со своими Ангелами-помощниками принес тебе огромное счастье, пусть сбудутся все твои мечты — и большие и маленькие! Пусть солнышко согревает тебя, а родные люди любят и берегут! Пусть крепким будет здоровье, а слезы блестят на глазах только от радости! Пусть будет все прекрасно каждый день и каждый час твое жизни!

  • 5

    С Днем Святого Николая

    Я сердечно поздравляю.

    Бородатый старичок

    Принесет пусть сундучок.

     

    В нем — добра, любви, удачи

    И здоровья вам в придачу,

    А еще — улыбок, смеха,

    И достатка, и успеха.

  • 6

    За окном зима гуляет,

    Под подушкой ждет сюрприз.

    В этот праздник я желаю,

    Чтобы все мечты сбылись.

     

    Счастья, крепкого здоровья,

    И удачи через край.

    Принесет пусть чудо снова

    Добрый Дядя Николай!

  • 7

    Желаю, чтобы Святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай Святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!

  • 8

    Приходит Николай Святой,

    Он принесёт опять с собой

    Загадки, тайны, чудеса

    Да ветер в ваши паруса.

    Рады вас с праздником поздравить,

    А еще на год план составить,

    В котором только счастье, смех,

    Огромнейший во всём успех,

    Карьеры вверх взлет однозначный,

    Рост всех доходов пятизначный.

    У вас пусть год будет удачный!

  • 9

    В День Святого Николая

    Большого счастья я желаю,

    Пусть Николай Святой придет

    И лишь добро всем принесет,

    А также радость и удачу,

    Здоровья крепкого в придачу,

    Побольше денег и достатка,

    Чтоб всем жилось легко и сладко!

  • 10

    С Днем святого Николая! Пусть в этот праздничный день произойдут волшебные и сказочные события! Добра вам, счастья и любви, теплых семейных посиделок и долгожданных сладостей под подушкой. Пусть в каждом доме будет достаток, пусть радует уютная атмосфера, полная позитива и смеха. Радости, душевного тепла и искренности!

  • 11

    С Днём Святого Николая!

    Пусть он чудо совершит:

    Жизнь счастливую подарит

    Без несчастий и обид.

     

    В доме радость пусть настанет,

    Счастье и добро придёт,

    И всё то, что долго ждали,

    Наконец произойдёт!

  • 12

    С Днем святого Николая

    Вас сердечно поздравляю!

    Пусть хранит вас, помогает,

    От беды оберегает,

    Все преграды уберет,

    Счастье в дом ваш принесет.

    Шоколадки и игрушки,

    Всяческие безделушки,

    Чтоб порадовать детей

    Николай несет скорей.

    Верьте в сказку, веселитесь,

    Долго на родных не злитесь.

    Пусть вас Бог всегда хранит

    От болезней и обид.

    С Днём Святого Николая. Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твоё сердце обретёт надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

  • 13

    С днем Святого Николая

    Всех сегодня поздравляю,

    И пусть детство вдаль умчалось,

    Вера в чудеса осталась.

    И Святой их раздает

    Тем, кто верит и кто ждет.

    Просто взрослыми мы стали,

    В чудо верить перестали.

    А оно незримо рядом,

    Его сердцем видеть надо.

    Доброта, любовь и ласка —

    Это чудо, это сказка,

    Они все от Николая,

    Их тебе я пожелаю.

  • 14

    Пусть Николай Святой всегда

    От бед оберегает,

    Здоровья даст на все года,

    Во всем вам помогает.

     

    Детишек ваших бережет

    И им подарки дарит

    На сложном жизненном пути

    В беде вас не оставит.

     

    Пусть будут радость и покой

    Царить под вашей крышей.

    Молитесь Николаю вы

    И он всегда услышит.

День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки

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