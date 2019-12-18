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День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

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День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
22:04 Сегодня Телеграф

День святого Николая открывает череду новогодних торжеств не только для маленьких украинцев, но и для их родителей.

  • 1

    В день Святого Николая

    Милосердия желаю,

    Будь добрей ко всем на свете,

    И добром тебе ответят.

     

    Пусть Святитель Николай

    Обращает будни в рай,

    От болезней всех избавит,

    На путь истинный наставит!

  • 2

    Шлю тебе я поздравления

    В День Святого Николая,

    Исполнения всех желаний

    В этот день тебе желаю.

     

    В праздник этот пожелаю

    Я поверить в чудеса,

    Пусть счастливая начнется

    В твоей жизни полоса.

     

    Я желаю, чтоб подарков

    У него на всех хватило,

    В День Святого Николая,

    Чтобы каждый стал счастливым.

  • 3

    В день святого Николая

    Пожелать хочу, любя,

    Пусть обходит хворь любая

    За десятки верст тебя.

     

    Николай спасет от сглаза,

    Счастье в души принесет,

    Станет жизнь прекрасней сразу,

    И успешным будет год!

  • 4

    В День Святого Николая

    Сказка вновь приходит в дом,

    Наше сердце наполняя

    Светом, радостью, добром.

     

    Пред иконою пылают

    Свечи, воск роняя свой,

    И подарки оставляет

    Под подушкою Святой.

     

    В день Святого Николая

    Пусть нас будит детский смех

    И подарков добрых хватит

    У Святого пусть на всех.

  • 5

    Николай Святой приходит

    Счастье радость в дом приводит,

    Чтоб повсюду и у всех

    Слышен был счастливый смех!

     

    Елки, сани, огоньки,

    Серпантин, перегонки,

    Веселись и не зевай,

    Радость дарит Николай!

     

    Всех сегодня поздравляем

    И любви большой желаем.

    Николай Угодник Божий

    Пусть во всех делах поможет!

  • 6

    К нам приходит Николай

    Быстро двери открывай!

    Добрых сказок миллион

    Навевают сладкий сон...

    Под подушку загляни,

    Свой подарок забери!

  • 7

    В День Святого Николая

    Он напоминает нам

    Быть внимательней друг к другу,

    Не тужить по пустякам.

     

    Уважать детей и старших,

    Помогать друзьям в нужде,

    Все свершенное тобою

    Возвращается к тебе.

     

    Быть всегда открытым миру,

    Путешествовать, дерзать,

    Думать только о хорошем

    И не прекращать мечтать!

     

    Николай Святой недаром

    Почитался с давних лет,

    Ведь людей душою светлых,

    Он хранит от разных бед!

  • 8

    С Днем Святого Николая

    От души вас поздравляю,

    Веры крепкой, нерушимой

    В этот праздник вам желаю.

     

    Пусть Святой вам помогает,

    Силы пусть всегда дает,

    От житейских бурь холодных

    Пусть всегда вас бережет.

  • 9

    Пусть Николай Святой придет

    И жизнь наполнит волшебством,

    Улыбки, радость принесет!

    Пусть озарит весь мир добром!

     

    Желаю, чтобы в доме жили

    Уют, достаток и любовь,

    Чтоб мир и лад всегда царили

    И счастье длилось вновь и вновь!

  • 10

    Желаю чуда в этот день святой.

    Здоровья, мира, счастья и добра.

    Пусть полной чашей будет дом родной,

    И безмятежной светлая душа.

     

    Пусть будет добрым и успешным путь,

    И позабудутся тревоги и печаль.

    Желаю всю усталость с плеч стряхнуть,

    Забыть о том, что позабыть не жаль.

  • 11

    День святого Николая

    Светлый праздник, день чудес,

    Радость детскую со снегом

    Сыпят ангелы с небес.

     

    Под подушкою подарки

    Николай припрятал вам,

    Он всю ночь не спал, трудился,

    Разносил их по домам.

     

    В день Святого Николаю

    Я желаю всем добра,

    Чтоб исполнились желания,

    Сказка к каждому пришла.

  • 12

    Пусть Святой наш Николаша

    Охраняет счастье ваше.

    Пусть плохое прогонят

    И от лиха избавляет.

     

    С Днем Святого Николая

    Поздравляю, вам желая

    Лишь добра и вдохновенья,

    Жизни славного теченья!

  • 13

    В день Святого Николая

    Среди будней непростых

    Я добра тебе желаю,

    Пусть исполнятся мечты.

     

    Пусть в душе покой и счастье

    Не иссякнут никогда,

    Стороной пройдут ненастья,

    И настанет благодать!

  • 14

    В День Святого Николая

    Счастья всем я пожелаю,

    Света, нежности, добра,

    Счастья было, чтоб сполна!

     

    Светлых Вам всегда моментов,

    Чтоб успех был сто процентов.

    Мир, здоровье, настроение —

    Принесут, пусть наслаждение!

  • 15

    С днем Святого Николая

    Вас сердечно поздравляю.

    Пожелаю в день такой,

    Счастья было чтоб с горой,

    А еще здоровья, смеха,

    Мира, радости, успеха.

    И подарков от Святого

    В сапожке чтоб было много.

  • 16

    В День святого Николая

    Я желаю от души

    Долгих лет и процветанья,

    Мира, счастья и любви!

     

    Пусть святой тебе поможет,

    Подтолкнет, укажет путь.

    Пусть мечту твою исполнит,

    В сторону прогонит грусть!

     

    Этот день станет началом

    Яркой жизни и судьбы,

    И триумфа, и свершений

    И чудес, и красоты!

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