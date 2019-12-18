День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

В день Святого Николая
Милосердия желаю,
Будь добрей ко всем на свете,
И добром тебе ответят.
Пусть Святитель Николай
Обращает будни в рай,
От болезней всех избавит,
На путь истинный наставит!
Шлю тебе я поздравления
В День Святого Николая,
Исполнения всех желаний
В этот день тебе желаю.
В праздник этот пожелаю
Я поверить в чудеса,
Пусть счастливая начнется
В твоей жизни полоса.
Я желаю, чтоб подарков
У него на всех хватило,
В День Святого Николая,
Чтобы каждый стал счастливым.
В день святого Николая
Пожелать хочу, любя,
Пусть обходит хворь любая
За десятки верст тебя.
Николай спасет от сглаза,
Счастье в души принесет,
Станет жизнь прекрасней сразу,
И успешным будет год!
В День Святого Николая
Сказка вновь приходит в дом,
Наше сердце наполняя
Светом, радостью, добром.
Пред иконою пылают
Свечи, воск роняя свой,
И подарки оставляет
Под подушкою Святой.
В день Святого Николая
Пусть нас будит детский смех
И подарков добрых хватит
У Святого пусть на всех.
Николай Святой приходит
Счастье радость в дом приводит,
Чтоб повсюду и у всех
Слышен был счастливый смех!
Елки, сани, огоньки,
Серпантин, перегонки,
Веселись и не зевай,
Радость дарит Николай!
Всех сегодня поздравляем
И любви большой желаем.
Николай Угодник Божий
Пусть во всех делах поможет!
К нам приходит Николай
Быстро двери открывай!
Добрых сказок миллион
Навевают сладкий сон...
Под подушку загляни,
Свой подарок забери!
В День Святого Николая
Он напоминает нам
Быть внимательней друг к другу,
Не тужить по пустякам.
Уважать детей и старших,
Помогать друзьям в нужде,
Все свершенное тобою
Возвращается к тебе.
Быть всегда открытым миру,
Путешествовать, дерзать,
Думать только о хорошем
И не прекращать мечтать!
Николай Святой недаром
Почитался с давних лет,
Ведь людей душою светлых,
Он хранит от разных бед!
С Днем Святого Николая
От души вас поздравляю,
Веры крепкой, нерушимой
В этот праздник вам желаю.
Пусть Святой вам помогает,
Силы пусть всегда дает,
От житейских бурь холодных
Пусть всегда вас бережет.
Пусть Николай Святой придет
И жизнь наполнит волшебством,
Улыбки, радость принесет!
Пусть озарит весь мир добром!
Желаю, чтобы в доме жили
Уют, достаток и любовь,
Чтоб мир и лад всегда царили
И счастье длилось вновь и вновь!
Желаю чуда в этот день святой.
Здоровья, мира, счастья и добра.
Пусть полной чашей будет дом родной,
И безмятежной светлая душа.
Пусть будет добрым и успешным путь,
И позабудутся тревоги и печаль.
Желаю всю усталость с плеч стряхнуть,
Забыть о том, что позабыть не жаль.
День святого Николая
Светлый праздник, день чудес,
Радость детскую со снегом
Сыпят ангелы с небес.
Под подушкою подарки
Николай припрятал вам,
Он всю ночь не спал, трудился,
Разносил их по домам.
В день Святого Николаю
Я желаю всем добра,
Чтоб исполнились желания,
Сказка к каждому пришла.
Пусть Святой наш Николаша
Охраняет счастье ваше.
Пусть плохое прогонят
И от лиха избавляет.
С Днем Святого Николая
Поздравляю, вам желая
Лишь добра и вдохновенья,
Жизни славного теченья!
В день Святого Николая
Среди будней непростых
Я добра тебе желаю,
Пусть исполнятся мечты.
Пусть в душе покой и счастье
Не иссякнут никогда,
Стороной пройдут ненастья,
И настанет благодать!
В День Святого Николая
Счастья всем я пожелаю,
Света, нежности, добра,
Счастья было, чтоб сполна!
Светлых Вам всегда моментов,
Чтоб успех был сто процентов.
Мир, здоровье, настроение —
Принесут, пусть наслаждение!
С днем Святого Николая
Вас сердечно поздравляю.
Пожелаю в день такой,
Счастья было чтоб с горой,
А еще здоровья, смеха,
Мира, радости, успеха.
И подарков от Святого
В сапожке чтоб было много.
В День святого Николая
Я желаю от души
Долгих лет и процветанья,
Мира, счастья и любви!
Пусть святой тебе поможет,
Подтолкнет, укажет путь.
Пусть мечту твою исполнит,
В сторону прогонит грусть!
Этот день станет началом
Яркой жизни и судьбы,
И триумфа, и свершений
И чудес, и красоты!