День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках

1 В день Святого Николая Милосердия желаю, Будь добрей ко всем на свете, И добром тебе ответят. Пусть Святитель Николай Обращает будни в рай, От болезней всех избавит, На путь истинный наставит!

2 Шлю тебе я поздравления В День Святого Николая, Исполнения всех желаний В этот день тебе желаю. В праздник этот пожелаю Я поверить в чудеса, Пусть счастливая начнется В твоей жизни полоса. Я желаю, чтоб подарков У него на всех хватило, В День Святого Николая, Чтобы каждый стал счастливым.

3 В день святого Николая Пожелать хочу, любя, Пусть обходит хворь любая За десятки верст тебя. Николай спасет от сглаза, Счастье в души принесет, Станет жизнь прекрасней сразу, И успешным будет год!

4 В День Святого Николая Сказка вновь приходит в дом, Наше сердце наполняя Светом, радостью, добром. Пред иконою пылают Свечи, воск роняя свой, И подарки оставляет Под подушкою Святой. В день Святого Николая Пусть нас будит детский смех И подарков добрых хватит У Святого пусть на всех.

5 Николай Святой приходит Счастье радость в дом приводит, Чтоб повсюду и у всех Слышен был счастливый смех! Елки, сани, огоньки, Серпантин, перегонки, Веселись и не зевай, Радость дарит Николай! Всех сегодня поздравляем И любви большой желаем. Николай Угодник Божий Пусть во всех делах поможет!

6 К нам приходит Николай Быстро двери открывай! Добрых сказок миллион Навевают сладкий сон... Под подушку загляни, Свой подарок забери!

7 В День Святого Николая Он напоминает нам Быть внимательней друг к другу, Не тужить по пустякам. Уважать детей и старших, Помогать друзьям в нужде, Все свершенное тобою Возвращается к тебе. Быть всегда открытым миру, Путешествовать, дерзать, Думать только о хорошем И не прекращать мечтать! Николай Святой недаром Почитался с давних лет, Ведь людей душою светлых, Он хранит от разных бед!

8 С Днем Святого Николая От души вас поздравляю, Веры крепкой, нерушимой В этот праздник вам желаю. Пусть Святой вам помогает, Силы пусть всегда дает, От житейских бурь холодных Пусть всегда вас бережет.

9 Пусть Николай Святой придет И жизнь наполнит волшебством, Улыбки, радость принесет! Пусть озарит весь мир добром! Желаю, чтобы в доме жили Уют, достаток и любовь, Чтоб мир и лад всегда царили И счастье длилось вновь и вновь!

10 Желаю чуда в этот день святой. Здоровья, мира, счастья и добра. Пусть полной чашей будет дом родной, И безмятежной светлая душа. Пусть будет добрым и успешным путь, И позабудутся тревоги и печаль. Желаю всю усталость с плеч стряхнуть, Забыть о том, что позабыть не жаль.

11 День святого Николая Светлый праздник, день чудес, Радость детскую со снегом Сыпят ангелы с небес. Под подушкою подарки Николай припрятал вам, Он всю ночь не спал, трудился, Разносил их по домам. В день Святого Николаю Я желаю всем добра, Чтоб исполнились желания, Сказка к каждому пришла.

12 Пусть Святой наш Николаша Охраняет счастье ваше. Пусть плохое прогонят И от лиха избавляет. С Днем Святого Николая Поздравляю, вам желая Лишь добра и вдохновенья, Жизни славного теченья!

13 В день Святого Николая Среди будней непростых Я добра тебе желаю, Пусть исполнятся мечты. Пусть в душе покой и счастье Не иссякнут никогда, Стороной пройдут ненастья, И настанет благодать!

14 В День Святого Николая Счастья всем я пожелаю, Света, нежности, добра, Счастья было, чтоб сполна! Светлых Вам всегда моментов, Чтоб успех был сто процентов. Мир, здоровье, настроение — Принесут, пусть наслаждение!

15 С днем Святого Николая Вас сердечно поздравляю. Пожелаю в день такой, Счастья было чтоб с горой, А еще здоровья, смеха, Мира, радости, успеха. И подарков от Святого В сапожке чтоб было много.