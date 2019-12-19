День Святого Николая Чудотворца 2019: лучшие СМС поздравления с праздником для родных и близких

1

2 С Днем святого Николая От души я поздравляю! Пожелать хочу добра, Мира, счастья и тепла! Николай пусть принесет Много радостных хлопот! Пусть здоровье не подводит, А удача рядом ходит!

3 С Днём Святого Николая. Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твоё сердце обретёт надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

4

5 За окном зима гуляет, Под подушкой ждет сюрприз. В этот праздник я желаю, Чтобы все мечты сбылись. Счастья, крепкого здоровья, И удачи через край. Принесет пусть чудо снова Добрый Дядя Николай!

6

7 С Днем Чудотворца небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта Вашему дому. Здоровья, процветания Вам и Вашим близким. Пусть сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в Ваших сердцах!

8 В День Святого Николая Большого счастья я желаю, Пусть Николай Святой придет И лишь добро всем принесет, А также радость и удачу, Здоровья крепкого в придачу, Побольше денег и достатка, Чтоб всем жилось легко и сладко!

9

10 С Днём Святого Николая! Пусть он чудо совершит: Жизнь счастливую подарит Без несчастий и обид. В доме радость пусть настанет, Счастье и добро придёт, И всё то, что долго ждали, Наконец произойдёт!

11

12 С Днем святого Николая! Пусть в делах он помогает, Счастье и здоровье дарит И в беде вас не оставит. Пусть избавит от невзгод, Много радости пошлет.

13 Под защитою святого Не случится пусть плохого. Николай во всем поддержит, Веру укрепит с надеждой. Пусть болезни он прогонит И покоем жизнь наполнит.

14

15 Пусть святитель Николай Превращает будни в рай, Чтобы горя не случалось, Все, что в планах, получалось. И своей рукой чудесной Снял печаль, волненья, стрессы, В души счастье поселил И от бед тебя хранил!

16 С днем Святого Николая Тебя сегодня поздравляю. Будь удачлив, будь богат, Будь судьбой своею рад. Будь разумен и будь тверд, За свою семью будь горд. Будь здоров и будь силен, Будь мечтою окрылен. Счастлив будь, не унывай. Бережет пусть Николай.

17

18 День Святого Николая — священный праздник, день когда стоит забыть о всех неудачах и неприятностях и вспомнить простую мысль о том, что чудеса случаются везде и постоянно. Будьте счастливы, с праздником!

19 В день Святого Николая Пожелаю волшебства! Пусть все то, чего желаешь, Все исполнилось сполна! А еще тебе подарков Этот день пусть принесет: Радости, эмоций ярких, Жизнь без хлопот и забот.

20

21 Пусть День святого Николая Тебе удачу принесет, Чудес, добра тебе желаю, Пусть свет в душе твоей живет! Желаю, чтобы Николай Мечты твои осуществил! Пусть счастье льется через край, Чтоб в сердце позитив царил!

22 Пусть в день Святого Николая Весь мир украсится добром, Пусть все друг друга понимают, Улыбки светятся кругом. Благополучие, удачу Пусть Николай вам принесет Здоровье, радость, и в придачу, Пусть счастье вас сегодня ждет.

23

24 С днём Святого Николая От души вас поздравляю! Пожелать хочу уюта, Мира и чудес повсюду! Стол всегда пусть будет полон, Доброта царит пусть дома, Пусть от бед, пустых хлопот Николай вас сбережет!

25 С Днем Святого Николая Вас сегодня поздравляю. Пусть хранит от бед святой, Мир, неся в дома, покой. Крепким семьям — процветанья, Деткам малым — послушанья, Помощи во всех делах,

26 Николай — такой святой, Ходит с торбою большой, Всем подарки раздает, Ну, по-типу, Новый год. Так что пусть придет и к вам (Я ему ваш адрес дам), С чем-то радостным поздравит И сюрприз большой оставит!

27

28 С Днем Святого Николая! Пусть святой хранит от бед, И еще, конечно же, желаю Много долгих и счастливых лет. Пусть улыбки преумножат Счастье, мир и теплоту. Пусть соблазны не тревожат, И любовь дарует доброту.

29 В день Святого Николая желаю светлой радости души и доброй надежды сердца, уютных семейных вечеров и тёплых встреч с друзьями, приятных подарков и красочных эмоций, счастливых мгновений и благодати в доме.

30

31 В День Святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

32 В день Святого Николая Среди будней непростых Я добра тебе желаю, Пусть исполнятся мечты. Пусть в душе покой и счастье Не иссякнут никогда, Стороной пройдут ненастья, И настанет благодать!

33

34 В День Святого Николая Вас сердечно поздравляю, Пусть хранит Ваш дом от бед Еще много-много лет! Счастье, радость и покой Не обходят стороной, От печали и невзгод Церковь душу сбережет!

35 С днем Святого Николая Вас сердечно поздравляю. Пожелаю в день такой, Счастья было чтоб с горой, А еще здоровья, смеха, Мира, радости, успеха. И подарков от Святого В сапожке чтоб было много.

36

37 С Днем святого Николая! Пусть зима в снежки играет, Пусть морозной этой ночью Все свершиться, что ты хочешь, Николай пусть у окошка Постоит совсем немножко, С праздником тебя поздравит И дары свои оставит!

38

39 Пусть этот замечательный светлый праздник принесёт в каждый дом тепло семейного очага, любовь, радость общения с близкими, благополучие и стабильность. Желаем Вам как можно больше радостных событий, пусть в Ваших сердцах всегда живут вера и надежда.

40