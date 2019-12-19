День Святого Николая Чудотворца 2019: лучшие СМС поздравления с праздником для родных и близких

С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!
Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!
С Днём Святого Николая. Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твоё сердце обретёт надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.
За окном зима гуляет,
Под подушкой ждет сюрприз.
В этот праздник я желаю,
Чтобы все мечты сбылись.
Счастья, крепкого здоровья,
И удачи через край.
Принесет пусть чудо снова
Добрый Дядя Николай!
С Днем Чудотворца небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта Вашему дому. Здоровья, процветания Вам и Вашим близким. Пусть сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в Ваших сердцах!
В День Святого Николая
Большого счастья я желаю,
Пусть Николай Святой придет
И лишь добро всем принесет,
А также радость и удачу,
Здоровья крепкого в придачу,
Побольше денег и достатка,
Чтоб всем жилось легко и сладко!
С Днём Святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.
В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придёт,
И всё то, что долго ждали,
Наконец произойдёт!
С Днем святого Николая!
Пусть в делах он помогает,
Счастье и здоровье дарит
И в беде вас не оставит.
Пусть избавит от невзгод,
Много радости пошлет.
Под защитою святого
Не случится пусть плохого.
Николай во всем поддержит,
Веру укрепит с надеждой.
Пусть болезни он прогонит
И покоем жизнь наполнит.
Пусть святитель Николай
Превращает будни в рай,
Чтобы горя не случалось,
Все, что в планах, получалось.
И своей рукой чудесной
Снял печаль, волненья, стрессы,
В души счастье поселил
И от бед тебя хранил!
С днем Святого Николая
Тебя сегодня поздравляю.
Будь удачлив, будь богат,
Будь судьбой своею рад.
Будь разумен и будь тверд,
За свою семью будь горд.
Будь здоров и будь силен,
Будь мечтою окрылен.
Счастлив будь, не унывай.
Бережет пусть Николай.
День Святого Николая — священный праздник, день когда стоит забыть о всех неудачах и неприятностях и вспомнить простую мысль о том, что чудеса случаются везде и постоянно. Будьте счастливы, с праздником!
В день Святого Николая
Пожелаю волшебства!
Пусть все то, чего желаешь,
Все исполнилось сполна!
А еще тебе подарков
Этот день пусть принесет:
Радости, эмоций ярких,
Жизнь без хлопот и забот.
Пусть День святого Николая
Тебе удачу принесет,
Чудес, добра тебе желаю,
Пусть свет в душе твоей живет!
Желаю, чтобы Николай
Мечты твои осуществил!
Пусть счастье льется через край,
Чтоб в сердце позитив царил!
Пусть в день Святого Николая
Весь мир украсится добром,
Пусть все друг друга понимают,
Улыбки светятся кругом.
Благополучие, удачу
Пусть Николай вам принесет
Здоровье, радость, и в придачу,
Пусть счастье вас сегодня ждет.
С днём Святого Николая
От души вас поздравляю!
Пожелать хочу уюта,
Мира и чудес повсюду!
Стол всегда пусть будет полон,
Доброта царит пусть дома,
Пусть от бед, пустых хлопот
Николай вас сбережет!
С Днем Святого Николая
Вас сегодня поздравляю.
Пусть хранит от бед святой,
Мир, неся в дома, покой.
Крепким семьям — процветанья,
Деткам малым — послушанья,
Помощи во всех делах,
Николай — такой святой,
Ходит с торбою большой,
Всем подарки раздает,
Ну, по-типу, Новый год.
Так что пусть придет и к вам
(Я ему ваш адрес дам),
С чем-то радостным поздравит
И сюрприз большой оставит!
С Днем Святого Николая!
Пусть святой хранит от бед,
И еще, конечно же, желаю
Много долгих и счастливых лет.
Пусть улыбки преумножат
Счастье, мир и теплоту.
Пусть соблазны не тревожат,
И любовь дарует доброту.
В день Святого Николая желаю светлой радости души и доброй надежды сердца, уютных семейных вечеров и тёплых встреч с друзьями, приятных подарков и красочных эмоций, счастливых мгновений и благодати в доме.
В День Святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.
В день Святого Николая
Среди будней непростых
Я добра тебе желаю,
Пусть исполнятся мечты.
Пусть в душе покой и счастье
Не иссякнут никогда,
Стороной пройдут ненастья,
И настанет благодать!
В День Святого Николая
Вас сердечно поздравляю,
Пусть хранит Ваш дом от бед
Еще много-много лет!
Счастье, радость и покой
Не обходят стороной,
От печали и невзгод
Церковь душу сбережет!
С днем Святого Николая
Вас сердечно поздравляю.
Пожелаю в день такой,
Счастья было чтоб с горой,
А еще здоровья, смеха,
Мира, радости, успеха.
И подарков от Святого
В сапожке чтоб было много.
С Днем святого Николая!
Пусть зима в снежки играет,
Пусть морозной этой ночью
Все свершиться, что ты хочешь,
Николай пусть у окошка
Постоит совсем немножко,
С праздником тебя поздравит
И дары свои оставит!
Пусть этот замечательный светлый праздник принесёт в каждый дом тепло семейного очага, любовь, радость общения с близкими, благополучие и стабильность. Желаем Вам как можно больше радостных событий, пусть в Ваших сердцах всегда живут вера и надежда.
В День Святого Николая
Вам любви, добра желаю.
Пусть сопутствует успех,
Были чтоб счастливей всех.
Никогда не унывайте,
Смейтесь чаще и мечтайте.
В сердце пусть любовь живет,
В дом ваш радость принесет!