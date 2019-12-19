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День Святого Николая Чудотворца 2019: лучшие СМС поздравления с праздником для родных и близких

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День Святого Николая Чудотворца 2019: лучшие СМС поздравления с праздником для родных и близких
10:43 Сегодня Телеграф

Выбирайте самые красивые и поздравляйте близких с праздником в эту красивую дату церковного календаря.

  • 1

  • 2

    С Днем святого Николая

    От души я поздравляю!

    Пожелать хочу добра,

    Мира, счастья и тепла!

     

    Николай пусть принесет

    Много радостных хлопот!

    Пусть здоровье не подводит,

    А удача рядом ходит!

  • 3

    С Днём Святого Николая. Пусть в этот праздник случится доброе чудо, пусть твоё сердце обретёт надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю добра и любви, мира и счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

  • 4

  • 5

    За окном зима гуляет,

    Под подушкой ждет сюрприз.

    В этот праздник я желаю,

    Чтобы все мечты сбылись.

     

    Счастья, крепкого здоровья,

    И удачи через край.

    Принесет пусть чудо снова

    Добрый Дядя Николай!

  • 6

  • 7

    С Днем Чудотворца небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта Вашему дому. Здоровья, процветания Вам и Вашим близким. Пусть сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в Ваших сердцах!

  • 8

    В День Святого Николая

    Большого счастья я желаю,

    Пусть Николай Святой придет

    И лишь добро всем принесет,

    А также радость и удачу,

    Здоровья крепкого в придачу,

    Побольше денег и достатка,

    Чтоб всем жилось легко и сладко!

  • 9

  • 10

    С Днём Святого Николая!

    Пусть он чудо совершит:

    Жизнь счастливую подарит

    Без несчастий и обид.

     

    В доме радость пусть настанет,

    Счастье и добро придёт,

    И всё то, что долго ждали,

    Наконец произойдёт!

  • 11

  • 12

    С Днем святого Николая!

    Пусть в делах он помогает,

    Счастье и здоровье дарит

    И в беде вас не оставит.

    Пусть избавит от невзгод,

    Много радости пошлет.

  • 13

    Под защитою святого

    Не случится пусть плохого.

    Николай во всем поддержит,

    Веру укрепит с надеждой.

    Пусть болезни он прогонит

    И покоем жизнь наполнит.

  • 14

  • 15

    Пусть святитель Николай

    Превращает будни в рай,

    Чтобы горя не случалось,

    Все, что в планах, получалось.

     

    И своей рукой чудесной

    Снял печаль, волненья, стрессы,

    В души счастье поселил

    И от бед тебя хранил!

  • 16

    С днем Святого Николая

    Тебя сегодня поздравляю.

    Будь удачлив, будь богат,

    Будь судьбой своею рад.

    Будь разумен и будь тверд,

    За свою семью будь горд.

    Будь здоров и будь силен,

    Будь мечтою окрылен.

    Счастлив будь, не унывай.

    Бережет пусть Николай.

  • 17

  • 18

    День Святого Николая — священный праздник, день когда стоит забыть о всех неудачах и неприятностях и вспомнить простую мысль о том, что чудеса случаются везде и постоянно. Будьте счастливы, с праздником!

  • 19

    В день Святого Николая

    Пожелаю волшебства!

    Пусть все то, чего желаешь,

    Все исполнилось сполна!

     

    А еще тебе подарков

    Этот день пусть принесет:

    Радости, эмоций ярких,

    Жизнь без хлопот и забот.

  • 20

  • 21

    Пусть День святого Николая

    Тебе удачу принесет,

    Чудес, добра тебе желаю,

    Пусть свет в душе твоей живет!

     

    Желаю, чтобы Николай

    Мечты твои осуществил!

    Пусть счастье льется через край,

    Чтоб в сердце позитив царил!

  • 22

    Пусть в день Святого Николая

    Весь мир украсится добром,

    Пусть все друг друга понимают,

    Улыбки светятся кругом.

     

    Благополучие, удачу

    Пусть Николай вам принесет

    Здоровье, радость, и в придачу,

    Пусть счастье вас сегодня ждет.

  • 23

  • 24

    С днём Святого Николая

    От души вас поздравляю!

    Пожелать хочу уюта,

    Мира и чудес повсюду!

     

    Стол всегда пусть будет полон,

    Доброта царит пусть дома,

    Пусть от бед, пустых хлопот

    Николай вас сбережет!

  • 25

    С Днем Святого Николая

    Вас сегодня поздравляю.

    Пусть хранит от бед святой,

    Мир, неся в дома, покой.

     

    Крепким семьям — процветанья,

    Деткам малым — послушанья,

    Помощи во всех делах,

  • 26

    Николай — такой святой,

    Ходит с торбою большой,

    Всем подарки раздает,

    Ну, по-типу, Новый год.

     

    Так что пусть придет и к вам

    (Я ему ваш адрес дам),

    С чем-то радостным поздравит

    И сюрприз большой оставит!

  • 27

  • 28

    С Днем Святого Николая!

    Пусть святой хранит от бед,

    И еще, конечно же, желаю

    Много долгих и счастливых лет.

     

    Пусть улыбки преумножат

    Счастье, мир и теплоту.

    Пусть соблазны не тревожат,

    И любовь дарует доброту.

  • 29

    В день Святого Николая желаю светлой радости души и доброй надежды сердца, уютных семейных вечеров и тёплых встреч с друзьями, приятных подарков и красочных эмоций, счастливых мгновений и благодати в доме.

  • 30

  • 31

    В День Святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

  • 32

    В день Святого Николая

    Среди будней непростых

    Я добра тебе желаю,

    Пусть исполнятся мечты.

     

    Пусть в душе покой и счастье

    Не иссякнут никогда,

    Стороной пройдут ненастья,

    И настанет благодать!

  • 33

  • 34

    В День Святого Николая

    Вас сердечно поздравляю,

    Пусть хранит Ваш дом от бед

    Еще много-много лет!

     

    Счастье, радость и покой

    Не обходят стороной,

    От печали и невзгод

    Церковь душу сбережет!

  • 35

    С днем Святого Николая

    Вас сердечно поздравляю.

    Пожелаю в день такой,

    Счастья было чтоб с горой,

    А еще здоровья, смеха,

    Мира, радости, успеха.

    И подарков от Святого

    В сапожке чтоб было много.

  • 36

  • 37

    С Днем святого Николая!

    Пусть зима в снежки играет,

    Пусть морозной этой ночью

    Все свершиться, что ты хочешь,

     

    Николай пусть у окошка

    Постоит совсем немножко,

    С праздником тебя поздравит

    И дары свои оставит!

  • 38

  • 39

    Пусть этот замечательный светлый праздник принесёт в каждый дом тепло семейного очага, любовь, радость общения с близкими, благополучие и стабильность. Желаем Вам как можно больше радостных событий, пусть в Ваших сердцах всегда живут вера и надежда.

  • 40

  • 41

    В День Святого Николая

    Вам любви, добра желаю.

    Пусть сопутствует успех,

    Были чтоб счастливей всех.

     

    Никогда не унывайте,

    Смейтесь чаще и мечтайте.

    В сердце пусть любовь живет,

    В дом ваш радость принесет!

Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе

День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки

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