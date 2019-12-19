День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки

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2 Застелет вьюга этот день, Прогнав всю нечисть на задворки. Ты — покровитель всех детей. Ты — покровитель мореходов. В церквушку тихую войду. Святого отыщу икону. Свечу высокую зажгу, Молитву небольшую вспомню. Храни нас, Николай Святой, Мы все на свете чьи-то дети. В день этот зимней чистотой Пусть Николай Ваш дом осветит.

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4 В День Святого Николая Поздравляю, замирая От избытка чувств, волнений, Что тебе желать я смею: Ты, пускай, не Николай, Но в делах не оплошай — Всем подарки раздавай, Под подушку их сдувай. И прошу, не выбирай: Кто послушен, кто лентяй. И свою подушку тоже Не забудь поднять над ложем.

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6 Я День Святого Николая, Всегда дождаться не могу, Подарок меня ожидает, И утром я его найду. Ведь был ребёнком я послушным, Уроки делал я всегда, И заслужил подарок лучший, Не заслужил я батога! Потом пойду играть я в снежки, На улице уже зима, День Николая — праздник детский И веселится детвора!

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8 Добрый волшебник Святой Николай, Любимец детей, бабушек, мам, Придет и к тебе, поскорей засыпай, Положит подарок к твоим башмачкам! И если ты хорошо себя вел, Слушался, взрослым всегда помогал, Подарок отличный ты утром найдешь, Такой, о каком давно ты мечтал!

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10 Святой Николай — Чудотворец, Всем страждущим он помогает, Защиту и помощь дает, Кто с просьбою доброй придет... Мы чтим его в день этот славный, Придя к его лику в Храм главный! Не важно, пусть день или ночь, С молитвою просим: помочь...

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12 Все ждут его как в детстве, с нетерпением, Приходит он загадочный и яркий. Надо лишь ждать, ну и конечно верить Подарит радость всем и принесет подарки! И пусть случаются сегодня чудеса, Сегодня день подарков и желаний. Поверит каждый в силу волшебства, Сегодня День Святого Николая!

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14 Весь год вели себя послушно, Родителей любя и всех вокруг. Волшебной ночью все желанья Исполнятся за ваш упорный труд. Желаем счастья и здоровья, Расти, умнеть, побольше есть. И Николаю Чудотворцу Спасибо, похвала и честь.

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16 Чтим мы памятно день сей — Не только радуем детей Подарком под подушкой И новенькой игрушкой. Мы славим Николая за добрые дела, В его честь заиграли сегодня купола! Давайте же делиться любовью и теплом, Пусть счастье просочится сегодня в каждый дом!

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18 Деткам раздавай подарки, Дорогой наш Николай. Пусть их детство будет ярким, Малышей оберегай. Начинается с улыбки Пусть у деток каждый день. И не ведают ребята, Что же означает лень. Пусть со всеми малышами Чудеса произойдут. Под подушкой своей утром Сладенький сюрприз найдут.

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20 С днем Святого Николая Чудотворца Он – защитник, и для нас – подобье Солнца, Пусть же с каждым он по жизни рядышком шагает И в проблемах, неудачах пусть он помогает.

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22 Стар и млад, в снежки играем, — И глядим мы на дорожку, Ожидая Николая, — И чудес его немножко. Пусть ещё хотя бы годик Будем Господом хранимы Пусть Заступник и Угодник Не забудет наше имя! Оградит от ссор и кляуз, Сделав Землю словно Рай Наш российский Санта Клаус — Чудотворец Николай! С днём Святителя Николая Чудотворца!

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24 День святого Николая Наши души наполняет Счастьем радостью добром Сладким сахарным чайком. На камине висят носочки Ждет ребята подарка очень Покровитель детей Николай Сладким сном детей обнимай А на утро они проснуться И вокруг себя оглянуться И увидят что в носочке том Лежит красивый гном.

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26 В день памяти Святого Николая, Желаю, даже лично Вас не зная, Чтобы плохие чувства все ушли, В душе оставив место для любви, Добра, надежды, веры и мечты. И еще я хочу, чтоб увидели Вы Праправнуков свадьбы своих. Желаю я всех, для Вас дорогих, Здоровыми видеть всегда, И дружными. Только когда Беда покажется — не унывай, Поможет Вам Угодник Николай!

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28 Вот пришел к нам Николай, Веселей народ, гуляй, Давай сани доставай, Снег пошел, как будто рай. Веселится весь народ, Кто с гармошкой, кто поет, Здесь частушки, веселушки, Снег им сыпет на макушки. А детишки, шалунишки, Ночью спят как будто мышки, Ждут подарков и в свой край Чтоб принес им Николай

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