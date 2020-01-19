С Богоявлением 2020! Душевные поздравления в прозе и открытках

1 Поздравляю с Крещением Господним! Пусть в этот светлый день каждый почувствует благодать божьего Богоявления, а вместе с ней в дом придет лучезарный свет милости и благословения, радости и очищения души. Чтоб счастья и любви был полон каждый дом, а зажженные свечи стали символом надежды и веры в лучшее будущее!

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3 Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много добрых друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!

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5 Поздравляю с Крещением Господним. Желаю вам не болеть, чувствовать себя бодро и энергично. Пускай в этот святой день все плохое оставит Вас в покое и придет к Вам — все позитивное и доброжелательное.

6 Поздравляю с Крещением Господнем. В этот день хочется пожелать оставить за спиной обиды и глупые слова, ссоры и грубые поступки. Пускай в жизнь придёт счастье, теплота родных сердец, понимание и любовь, лёгкость, надежда и благополучие.

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8 Поздравляю с этим священным праздником! Желаю чтобы этот день унес все печали и тревоги, чтобы Господнее благословение сопровождало вас на жизненном пути! Пусть святая вода в этот праздник смоет все грехи и горести, очистить и душу и тело и наполнит вас силой и стремлением!

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10 Поздравляю с Крещением Господним. Желаю, чтобы с четырёх сторон в жизни дул ветер добрых и счастливых перемен, чтобы путь твой был ознаменован Божьей благодатью и удачей, чтобы здоровье крепчало с каждым днём, словно крещенские морозы, чтобы радость и светлая улыбка присутствовали в каждом твоём мгновении.

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12 Поздравляю с прекрасным православным праздником, крещением Господнем. Пусть очистится всякий, почувствует Божью благодать, исполнится светлыми помыслами. Пусть особенные свойства воды спасут вас от грехов, тяжелых жизненных ситуаций, болезней, неблагоприятных обстоятельств. Живите с улыбкой на лице, добром в сердце, радостью в глазах, верой в душе.

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14 Поздравляю с Крещением Господним, с добрым праздником и невероятным чудом. Ведь в этот день всякая вода может избавить от любой болезни и печали. Поэтому желаю смыть все горечи, обиды и недуги со своего жизненного пути, оставить в сердце верную любовь и светлую надежду, молить о счастье и в благодати жить.

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16 С Крещением! Желаю быть здравым, молодым, активным, чаще закаляться и не опасаться простуды. Пусть крещенские холода уберегут тебя от всякой болезни, даруют радость и тепло.

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18 В этот день хочется пожелать только светлого, настоящего, чистого. Пусть все плохое проходит мимо, а все хорошее — ждет возле дверей. Добра, лучистого солнца, удачной дороги, преданных и настоящих друзей рядом. Регулярного везения, творческих идей, веселых выходных.

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20 В этот особенный, наполненный святостью день мне бы хотелось пожелать тебе гармонии, душевной умиротворенности, спокойствия и идиллии. Пусть небеса оберегают твою душу, а ангелы хранят твой дом от зла и бед. С Крещением Господним тебя, не теряй веры в хорошее, и она непременно поможет в трудную минуту.

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