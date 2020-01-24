Татьянын день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах

Студента день и День Татьяны —
Хороший день и праздник твой.
Диплом пусть будет без изъяна,
Халява ходит за тобой.
В удачу стоит просто верить,
Дружить с шутницею судьбой.
Поверь, тогда любые двери
Откроет жизнь перед тобой.
Быть студентом — это круто.
И хочу я пожелать,
Чтобы сложные науки
На «отлично» все сдавать.
Чтобы жизнь всегда кипела,
А душа от счастья пела,
Сессия не омрачала,
Только радость доставляла.
Творческого вдохновенья
Пожелать еще хочу,
Чтобы трудные решенья
Всегда были по плечу!
С Днем студента поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
Чтоб длиннее были ночи.
Преподы чтоб подобрели
И оценками лишь грели,
Чтобы знания прилетали —
Сами в голову влезали.
Сессию чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.
Будет всё пускай легко,
А проблемы — далеко!
Поздравляю с днём студента
И спешу я пожелать,
Чтобы только на отлично
Все экзамены сдавать,
Самых интересных лекций,
Замечательных друзей,
Ярких, радостных эмоций,
Жить чтоб было веселей!
В день студента я желаю
Жить без горя и печали.
Сессию успешно сдать.
Дров нигде не наломать.
Чтоб красиво отдыхали,
Чтоб на лекциях не спали.
В жизни цель свою найти,
К ней уверенно идти.
Праздник молодежи, День студента,
Он прекрасен, как ты ни крути.
Завораживают многие моменты,
Да и все веселье на пути.
Резвые, активные ребята
Аж искрятся настроением все.
В таком возрасте все взрослые когда-то
Отмечали этот яркий день.
К сожалению, закончиться он должен,
Рады мы, что это будет позже —
Унеслась душа в веселья рощу!
Поздравляю с Днём студента!
Больше памятных моментов,
Жизни лёгкой, беззаботной,
Чтобы спать, сколько угодно,
Чтоб зачёты — автоматом,
Курсовых без плагиата,
Чтоб экзамены сдавались,
А в зачётке красовались
Только высшие из баллов,
Чтобы год прошёл на славу!
В зачётке будет пусть «отлично»
И все предметы — «автомат»,
Чтоб с благодарностью лишь лично
Тебя встречал бы деканат.
Чтоб эта жизнь студента вечно
Казалась будто сладкий сон...
И чтоб в конце учёбы этой
В руках был красный твой диплом!
Быть студентом — дело непростое,
Быть студентом — дело молодое,
Все еще, по сути, впереди,
И неясно, что там на пути.
Я желаю, чтоб там был успех,
Чтобы не кончался дружный смех.
Чтобы был достаток у тебя,
Чтоб сияли радостью глаза.
Чтобы было много перспектив,
Чтоб в идеях был задор и креатив.
И чтоб исполнялась бы всегда
Каждая заветная мечта.
Студентов всех мы поздравляем,
Себя найти, мы им желаем,
Учиться только лишь на пять
И пары честно посещать!
Сдавать: экзамены, зачёты
Согласно знаниям, не квоты...
Достичь высот у Пика Знаний
И всех желаемых призваний!
Работу по душе найти
И с ней, к мечтам своим идти.
Пусть будет всё, что сердцу мило
И, чтоб жилось, отнюдь счастливо!
Жизнь студента нелегка,
Тяжесть знаний велика
Только сессия одна,
До чего трудна, сложна.
С днём студента поздравляю,
Денег больше пожелаю.
На отлично всё сдавать,
Много знаний получать.
Свой диплом заполучить,
А профессию любить
И найти скорей работу,
Денег много заработать.
С днем студента поздравляю,
И желаю в этот день,
Чтоб зачеты все сдавались
И везло чтоб каждый день!
Чтоб учеба была в радость
И на парах всех бывать.
И конечно, с группой, дружно,
День студента отмечать!
В День студента я желаю
Сессии легко сдавать.
Быть в хорошем настроении,
Никогда не унывать.
Эти славные моменты
Жизни сказочной своей
Сохрани в душе на память,
Ведь счастливей нету дней.