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Татьянын день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах

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Татьянын день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах
20:45 Сегодня Телеграф

Украина на День студента гуляет дважды – зимой и осенью. То есть сначала отмечается канун сессии, а потом — ее окончание. Причем ближайшая дата уже на носу.

  • 1

    Студента день и День Татьяны —

    Хороший день и праздник твой.

    Диплом пусть будет без изъяна,

    Халява ходит за тобой.

     

    В удачу стоит просто верить,

    Дружить с шутницею судьбой.

    Поверь, тогда любые двери

    Откроет жизнь перед тобой.

  • 2

     

    Быть студентом — это круто.

    И хочу я пожелать,

    Чтобы сложные науки

    На «отлично» все сдавать.

     

    Чтобы жизнь всегда кипела,

    А душа от счастья пела,

    Сессия не омрачала,

    Только радость доставляла.

     

    Творческого вдохновенья

    Пожелать еще хочу,

    Чтобы трудные решенья

    Всегда были по плечу!

  • 3

    С Днем студента поздравляю

    И от всей души желаю,

    Чтоб хвосты стали короче,

    Чтоб длиннее были ночи.

    Преподы чтоб подобрели

    И оценками лишь грели,

    Чтобы знания прилетали —

    Сами в голову влезали.

    Сессию чтоб отменили

    И на отдых заменили.

    Чтоб стипендию подняли,

    Просто так ее давали.

    Будет всё пускай легко,

    А проблемы — далеко!

  • 4

     

    Поздравляю с днём студента

    И спешу я пожелать,

    Чтобы только на отлично

    Все экзамены сдавать,

    Самых интересных лекций,

    Замечательных друзей,

    Ярких, радостных эмоций,

    Жить чтоб было веселей!

  • 5

     

    В день студента я желаю

    Жить без горя и печали.

    Сессию успешно сдать.

    Дров нигде не наломать.

     

    Чтоб красиво отдыхали,

    Чтоб на лекциях не спали.

    В жизни цель свою найти,

    К ней уверенно идти.

  • 6

     

    Праздник молодежи, День студента,

    Он прекрасен, как ты ни крути.

    Завораживают многие моменты,

    Да и все веселье на пути.

    Резвые, активные ребята

    Аж искрятся настроением все.

    В таком возрасте все взрослые когда-то

    Отмечали этот яркий день.

    К сожалению, закончиться он должен,

    Рады мы, что это будет позже —

    Унеслась душа в веселья рощу!

  • 7

     Поздравляю с Днём студента!

    Больше памятных моментов,

    Жизни лёгкой, беззаботной,

    Чтобы спать, сколько угодно,

    Чтоб зачёты — автоматом,

    Курсовых без плагиата,

    Чтоб экзамены сдавались,

    А в зачётке красовались

    Только высшие из баллов,

    Чтобы год прошёл на славу!

  • 8

     В зачётке будет пусть «отлично»

    И все предметы — «автомат»,

    Чтоб с благодарностью лишь лично

    Тебя встречал бы деканат.

     

    Чтоб эта жизнь студента вечно

    Казалась будто сладкий сон...

    И чтоб в конце учёбы этой

    В руках был красный твой диплом!

  • 9

     Быть студентом — дело непростое,

    Быть студентом — дело молодое,

    Все еще, по сути, впереди,

    И неясно, что там на пути.

     

    Я желаю, чтоб там был успех,

    Чтобы не кончался дружный смех.

    Чтобы был достаток у тебя,

    Чтоб сияли радостью глаза.

     

    Чтобы было много перспектив,

    Чтоб в идеях был задор и креатив.

    И чтоб исполнялась бы всегда

    Каждая заветная мечта.

  • 10

    Студентов всех мы поздравляем,

    Себя найти, мы им желаем,

    Учиться только лишь на пять

    И пары честно посещать!

     

    Сдавать: экзамены, зачёты

    Согласно знаниям, не квоты...

    Достичь высот у Пика Знаний

    И всех желаемых призваний!

     

    Работу по душе найти

    И с ней, к мечтам своим идти.

    Пусть будет всё, что сердцу мило

    И, чтоб жилось, отнюдь счастливо!

  • 11

    Жизнь студента нелегка,

    Тяжесть знаний велика

    Только сессия одна,

    До чего трудна, сложна.

     

    С днём студента поздравляю,

    Денег больше пожелаю.

    На отлично всё сдавать,

    Много знаний получать.

     

    Свой диплом заполучить,

    А профессию любить

    И найти скорей работу,

    Денег много заработать.

  • 12

     С днем студента поздравляю,

    И желаю в этот день,

    Чтоб зачеты все сдавались

    И везло чтоб каждый день!

     

    Чтоб учеба была в радость

    И на парах всех бывать.

    И конечно, с группой, дружно,

    День студента отмечать!

  • 13

     В День студента я желаю

    Сессии легко сдавать.

    Быть в хорошем настроении,

    Никогда не унывать.

     

    Эти славные моменты

    Жизни сказочной своей

    Сохрани в душе на память,

    Ведь счастливей нету дней.

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