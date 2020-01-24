Татьянын день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах

1 Студента день и День Татьяны — Хороший день и праздник твой. Диплом пусть будет без изъяна, Халява ходит за тобой. В удачу стоит просто верить, Дружить с шутницею судьбой. Поверь, тогда любые двери Откроет жизнь перед тобой.

2 Быть студентом — это круто. И хочу я пожелать, Чтобы сложные науки На «отлично» все сдавать. Чтобы жизнь всегда кипела, А душа от счастья пела, Сессия не омрачала, Только радость доставляла. Творческого вдохновенья Пожелать еще хочу, Чтобы трудные решенья Всегда были по плечу!

3 С Днем студента поздравляю И от всей души желаю, Чтоб хвосты стали короче, Чтоб длиннее были ночи. Преподы чтоб подобрели И оценками лишь грели, Чтобы знания прилетали — Сами в голову влезали. Сессию чтоб отменили И на отдых заменили. Чтоб стипендию подняли, Просто так ее давали. Будет всё пускай легко, А проблемы — далеко!

4 Поздравляю с днём студента И спешу я пожелать, Чтобы только на отлично Все экзамены сдавать, Самых интересных лекций, Замечательных друзей, Ярких, радостных эмоций, Жить чтоб было веселей!

5 В день студента я желаю Жить без горя и печали. Сессию успешно сдать. Дров нигде не наломать. Чтоб красиво отдыхали, Чтоб на лекциях не спали. В жизни цель свою найти, К ней уверенно идти.

6 Праздник молодежи, День студента, Он прекрасен, как ты ни крути. Завораживают многие моменты, Да и все веселье на пути. Резвые, активные ребята Аж искрятся настроением все. В таком возрасте все взрослые когда-то Отмечали этот яркий день. К сожалению, закончиться он должен, Рады мы, что это будет позже — Унеслась душа в веселья рощу!

7 Поздравляю с Днём студента! Больше памятных моментов, Жизни лёгкой, беззаботной, Чтобы спать, сколько угодно, Чтоб зачёты — автоматом, Курсовых без плагиата, Чтоб экзамены сдавались, А в зачётке красовались Только высшие из баллов, Чтобы год прошёл на славу!

8 В зачётке будет пусть «отлично» И все предметы — «автомат», Чтоб с благодарностью лишь лично Тебя встречал бы деканат. Чтоб эта жизнь студента вечно Казалась будто сладкий сон... И чтоб в конце учёбы этой В руках был красный твой диплом!

9 Быть студентом — дело непростое, Быть студентом — дело молодое, Все еще, по сути, впереди, И неясно, что там на пути. Я желаю, чтоб там был успех, Чтобы не кончался дружный смех. Чтобы был достаток у тебя, Чтоб сияли радостью глаза. Чтобы было много перспектив, Чтоб в идеях был задор и креатив. И чтоб исполнялась бы всегда Каждая заветная мечта.

10 Студентов всех мы поздравляем, Себя найти, мы им желаем, Учиться только лишь на пять И пары честно посещать! Сдавать: экзамены, зачёты Согласно знаниям, не квоты... Достичь высот у Пика Знаний И всех желаемых призваний! Работу по душе найти И с ней, к мечтам своим идти. Пусть будет всё, что сердцу мило И, чтоб жилось, отнюдь счастливо!

11 Жизнь студента нелегка, Тяжесть знаний велика Только сессия одна, До чего трудна, сложна. С днём студента поздравляю, Денег больше пожелаю. На отлично всё сдавать, Много знаний получать. Свой диплом заполучить, А профессию любить И найти скорей работу, Денег много заработать.

12 С днем студента поздравляю, И желаю в этот день, Чтоб зачеты все сдавались И везло чтоб каждый день! Чтоб учеба была в радость И на парах всех бывать. И конечно, с группой, дружно, День студента отмечать!