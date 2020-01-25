Нежные поздравления с Днем Татьяны 2020: стихи и открытки

Поздравляю с Днём Татьяны!
Будь успешна и сильна,
Будь прекрасна и желанна,
Пусть в душе цветёт весна,
Станут лестницей вершины
Все для шага твоего
И сойдут с ума мужчины
Из-за взгляда одного!
Пусть глаза твои сияют
С вечно юного лица,
А уж от улыбки тают
И сугробы, и сердца!
Татьяна, Танечка, Танюша!
С Днем ангела поздравить рад.
Мне согревают сердце, душу,
Твоя улыбка, ясный взгляд.
Твержу я имя неустанно.
Пишу с волнением в альбом.
Любимой будь всегда, Татьяна,
Сегодня, завтра и потом!
С именинами, Татьяна!
Пусть отступят холода.
Будь красива и румяна,
И умна, и молода!
В день студенческий весёлый
Вспоминай с улыбкой вновь
И родителей, и школу,
Первую свою любовь.
Радости тебе и счастья,
Миллион чудесных дней,
Чтобы в сердце не погасло
Пламя юности твоей!
Букет цветов и добрых слов,
Тебе, прекрасная Татьяна,
А в пожеланиях - любовь,
Чтобы от счастья ты сияла,
И пусть в чудесный День Татьян,
Зима бушует за окошком,
Надеюсь что моим стихам,
Всё ж удалось согреть тебя немножко!
Татьяна наша дорогая,
С прекрасным праздником тебя!
Добра и радости желаю,
Всем сердцем искренне любя!
Живи и жизнью наслаждайся,
Над серой суетой взлетай,
Почаще людям улыбайся
И о годах не размышляй!
Пускай несут они лишь мудрость
И множество счастливых дней,
Чтоб с каждым часом и минутой
К мечте ты близилась своей!
Сегодня всем Татьянам слава,
Им поздравления и цветы,
Как же прекрасно имя Таня,
Да и сама прекрасна ты,
Так хороша и лучезарна,
Умна, красива и мила,
С тобой общаться так приятно,
Татьяна, с праздником тебя!
С двадцать пятым января,
Подруга дорогая,
Пусть Ангел бережёт тебя,
Рядышком пархая,
Пусть будет всё как хочешь - ты,
Танечка, Танюша,
Всех благ и для твоей семьи,
И будь любима мужем!
У тебя сегодня именины,
Двадцать пятое по счёту января,
Знаю точно одно, что в целом мире,
Ты лучшая подруга для меня,
И в светлый праздник хочу тебя поздравить,
Пусть Ангелок по жизни бережёт,
Пусть он сумеет правильно направить,
А счастье будет, счастье уже ждёт!
Месяц январь к концу подходит,
И двадцать пятое число,
Твой Ангел глаз с тебя не сводит,
Сегодня ваше торжество,
Сегодня ваши именины,
Танюша, Танечка, всех благ,
Подруга будь всегда любима,
И не иначе, только так!