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Нежные поздравления с Днем Татьяны 2020: стихи и открытки

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Нежные поздравления с Днем Татьяны 2020: стихи и открытки
19:54 Сегодня Телеграф

25 января православная церковь почитает святую мученицу Татьяну, а в народе поздравляют Татьян с именинами.

  • 1

    Поздравляю с Днём Татьяны!

    Будь успешна и сильна,

    Будь прекрасна и желанна,

    Пусть в душе цветёт весна,

    Станут лестницей вершины

    Все для шага твоего

    И сойдут с ума мужчины

    Из-за взгляда одного!

    Пусть глаза твои сияют

    С вечно юного лица,

    А уж от улыбки тают

    И сугробы, и сердца!

  • 2

  • 3

    Татьяна, Танечка, Танюша!

    С Днем ангела поздравить рад.

    Мне согревают сердце, душу,

    Твоя улыбка, ясный взгляд.

    Твержу я имя неустанно.

    Пишу с волнением в альбом.

    Любимой будь всегда, Татьяна,

    Сегодня, завтра и потом!

  • 4

  • 5

    С именинами, Татьяна!

    Пусть отступят холода.

    Будь красива и румяна,

    И умна, и молода!

    В день студенческий весёлый

    Вспоминай с улыбкой вновь

    И родителей, и школу,

    Первую свою любовь.

    Радости тебе и счастья,

    Миллион чудесных дней,

    Чтобы в сердце не погасло

    Пламя юности твоей!

  • 6

  • 7

    Букет цветов и добрых слов,

    Тебе, прекрасная Татьяна,

    А в пожеланиях - любовь,

    Чтобы от счастья ты сияла,

    И пусть в чудесный День Татьян,

    Зима бушует за окошком,

    Надеюсь что моим стихам,

    Всё ж удалось согреть тебя немножко!

  • 8

  • 9

    Татьяна наша дорогая,

    С прекрасным праздником тебя!

    Добра и радости желаю,

    Всем сердцем искренне любя!

    Живи и жизнью наслаждайся,

    Над серой суетой взлетай,

    Почаще людям улыбайся

    И о годах не размышляй!

    Пускай несут они лишь мудрость

    И множество счастливых дней,

    Чтоб с каждым часом и минутой

    К мечте ты близилась своей!

  • 10

  • 11

    Сегодня всем Татьянам слава,

    Им поздравления и цветы,

    Как же прекрасно имя Таня,

    Да и сама прекрасна ты,

    Так хороша и лучезарна,

    Умна, красива и мила,

    С тобой общаться так приятно,

    Татьяна, с праздником тебя!

  • 12

  • 13

    С двадцать пятым января,

    Подруга дорогая,

    Пусть Ангел бережёт тебя,

    Рядышком пархая,

    Пусть будет всё как хочешь - ты,

    Танечка, Танюша,

    Всех благ и для твоей семьи,

    И будь любима мужем!

  • 14

  • 15

    У тебя сегодня именины,

    Двадцать пятое по счёту января,

    Знаю точно одно, что в целом мире,

    Ты лучшая подруга для меня,

    И в светлый праздник хочу тебя поздравить,

    Пусть Ангелок по жизни бережёт,

    Пусть он сумеет правильно направить,

    А счастье будет, счастье уже ждёт!

  • 16

  • 17

    Месяц январь к концу подходит,

    И двадцать пятое число,

    Твой Ангел глаз с тебя не сводит,

    Сегодня ваше торжество,

    Сегодня ваши именины,

    Танюша, Танечка, всех благ,

    Подруга будь всегда любима,

    И не иначе, только так!

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