Нежные поздравления с Днем Татьяны 2020: стихи и открытки

1 Поздравляю с Днём Татьяны! Будь успешна и сильна, Будь прекрасна и желанна, Пусть в душе цветёт весна, Станут лестницей вершины Все для шага твоего И сойдут с ума мужчины Из-за взгляда одного! Пусть глаза твои сияют С вечно юного лица, А уж от улыбки тают И сугробы, и сердца!

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3 Татьяна, Танечка, Танюша! С Днем ангела поздравить рад. Мне согревают сердце, душу, Твоя улыбка, ясный взгляд. Твержу я имя неустанно. Пишу с волнением в альбом. Любимой будь всегда, Татьяна, Сегодня, завтра и потом!

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5 С именинами, Татьяна! Пусть отступят холода. Будь красива и румяна, И умна, и молода! В день студенческий весёлый Вспоминай с улыбкой вновь И родителей, и школу, Первую свою любовь. Радости тебе и счастья, Миллион чудесных дней, Чтобы в сердце не погасло Пламя юности твоей!

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7 Букет цветов и добрых слов, Тебе, прекрасная Татьяна, А в пожеланиях - любовь, Чтобы от счастья ты сияла, И пусть в чудесный День Татьян, Зима бушует за окошком, Надеюсь что моим стихам, Всё ж удалось согреть тебя немножко!

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9 Татьяна наша дорогая, С прекрасным праздником тебя! Добра и радости желаю, Всем сердцем искренне любя! Живи и жизнью наслаждайся, Над серой суетой взлетай, Почаще людям улыбайся И о годах не размышляй! Пускай несут они лишь мудрость И множество счастливых дней, Чтоб с каждым часом и минутой К мечте ты близилась своей!

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11 Сегодня всем Татьянам слава, Им поздравления и цветы, Как же прекрасно имя Таня, Да и сама прекрасна ты, Так хороша и лучезарна, Умна, красива и мила, С тобой общаться так приятно, Татьяна, с праздником тебя!

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13 С двадцать пятым января, Подруга дорогая, Пусть Ангел бережёт тебя, Рядышком пархая, Пусть будет всё как хочешь - ты, Танечка, Танюша, Всех благ и для твоей семьи, И будь любима мужем!

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15 У тебя сегодня именины, Двадцать пятое по счёту января, Знаю точно одно, что в целом мире, Ты лучшая подруга для меня, И в светлый праздник хочу тебя поздравить, Пусть Ангелок по жизни бережёт, Пусть он сумеет правильно направить, А счастье будет, счастье уже ждёт!

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