Скачать
Суббота, 25.01.2020
"Мне 42 года": подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)
"Мне 42 года": подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)
Штаты осудили подавление Кремлем информации о ситуации в Крыму
Штаты осудили подавление Кремлем информации о ситуации в Крыму
Биатлон: 25 января в Поклюке состоится две гонки
Биатлон: 25 января в Поклюке состоится две гонки
25 января - приметы и обряды на Татьянин день
25 января - приметы и обряды на Татьянин день

Красивые поздравление с днем Татьяны (день студента) 2020 в стихах

Смотрите фото (15)
Красивые поздравление с днем Татьяны (день студента) 2020 в стихах
09:56 Сегодня Телеграф

День Татьяны и День студента отмечают 25 января в Украине. Официальный же День студента в Украине празднуют 17 ноября.

  • 1

    С Днём студента поздравляю!

    Сил, терпения желаю.

    Курсовых работ хороших,

    Ни на чьих других не схожих.

     

    Чтоб стипендии хватало,

    Чтоб усталость вся пропала.

    Сна спокойного тебе,

    Легкий путь к своей мечте!

  • 2

    С праздником вас, с Днём студента!

    Мир перед вами открыт.

    В жизни такие моменты

    Бережно память хранит.

     

    Самое лучшее время,

    Самые классные дни!

    Бодростью пусть и весельем

    Полные будут они!

     

    Сессию с легкостью сдайте,

    Знаньями всех покорив,

    Смейтесь, мечтайте, дерзайте,

    Юность в сердцах сохранив.

     

    В радость пусть будет учеба,

    Жизнь будет яркой всегда,

    Эти чудесные годы

    Вам не забыть никогда!

  • 3

    Студентов всех мы поздравляем,

    Себя найти, мы им желаем,

    Учиться только лишь на пять

    И пары честно посещать!

     

    Сдавать: экзамены, зачёты

    Согласно знаниям, не квоты...

    Достичь высот у Пика Знаний

    И всех желаемых призваний!

     

    Работу по душе найти

    И с ней, к мечтам своим идти.

    Пусть будет всё, что сердцу мило

    И, чтоб жилось, отнюдь счастливо!

  • 4

     Кто не был студентом, тому не понять,

    Как надоело конспекты писать,

    Как надоело не спать до утра,

    На лекции нужно ходить нам всегда!

     

    Кто не был студентом, тот не поймет,

    Как на стипендию студент месяц живет,

    Как сложно зачеты сдавать иногда,

    Особенно, если, болит голова!

     

    Кто не был студентом, тому не понять,

    Как можно за ночь диплом написать,

    Как можно позже его защитить,

    Если при этом, ничего не учить!

     

    Поэтому праздник зачетный у нас,

    И всех студентов поздравляю сейчас,

    Желаю нам счастья, удачи друзья,

    Чтоб получать «автомат» нам всегда!

  • 5

    Жизнь студента нелегка,

    Тяжесть знаний велика

    Только сессия одна,

    До чего трудна, сложна.

     

    С днём студента поздравляю,

    Денег больше пожелаю.

    На отлично всё сдавать,

    Много знаний получать.

     

    Свой диплом заполучить,

    А профессию любить

    И найти скорей работу,

    Денег много заработать.

  • 6

    С днем студента поздравляю,

    И желаю в этот день,

    Чтоб зачеты все сдавались

    И везло чтоб каждый день!

     

    Чтоб учеба была в радость

    И на парах всех бывать.

    И конечно, с группой, дружно,

    День студента отмечать!

  • 7

     С Днем студента поздравляю!

    Быть отличником желаю,

    Быть всегда на высоте,

    Первым быть повсюду и везде.

     

    Пусть друзья не оставляют,

    Педагоги пусть пятерки выставляют.

    Пусть везде преследует успех,

    Окружают доброта, здоровье, смех.

  • 8

    С днем студента поздравляю,

    Шара пусть к тебе придет.

    Сессия пусть без напряга

    На отлично лишь идет.

     

    Пусть запомнятся на долго

    Эти славные года,

    Для студенческих тусовок

    Будет время пусть всегда.

  • 9

    С Днем студента поздравляю!

    Посдавать «хвосты» желаю

    И шпаргалку написать,

    И суметь ее достать.

     

    Чтоб стипендию платили,

    В деканате, чтоб любили.

    Никогда не унывать,

    Все билеты четко знать.

     

    Пары посещать прилежно,

    Курсовую сдать успешно.

    А еще не забывать

    От науки отдыхать.

  • 10

     С Днем студента поздравляю!

    И желаю все успеть:

    Погудеть, повеселиться,

    И зачеты одолеть.

     

    Пусть все сессии проходят

    С легкостью, без пересдач.

    Пусть к вам в голову приходит

    Разрешение всех задач.

     

    Чтоб нашли друзей во время

    Обучения своего.

    Ведь друзей найти по жизни

    В юности важней всего.

     

    Чтобы жизнь кипела бурно,

    Позитив один неся,

    Ведь студенческие годы

    Пропустить никак нельзя!

  • 11

    С днём студента поздравляю!

    И скажу я вам, друзья,

    Вы цените это время —

    Это чудная пора.

     

    Это время шуток, смеха

    И учебы день за днем.

    Как пройдешь все это скажешь,

    Как скучаю я по нем.

     

    Пусть экзамены, зачеты

    Всем вам будут по плечу.

    Чтобы вскоре вы сказали

    Я еще их сдать хочу.

     

    Пусть все пары ваши будут

    Интересными всегда,

    И открытий много разных

    Вы найдете для себя!

  • 12

    С Днем студента! Пусть зачетка

    Спляшет вдруг свою чечетку,

    И пятеркой наградит

    За учебный труд-гранит.

     

    Пусть на парах каждый день

    Не накатывает лень,

    Отдыхать не забывай,

    Ярче молнии сверкай!

     

    Счастья море и удачи,

    Сессии успешной сдачи,

    И веселья круглый год,

    Без хвостов, и без забот.

Татьянин день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (15)

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Картинки, Открытки, Татьянин день, Поздравления в стихах, Смс-поздравления, Поздравления с Татьяниным днем, День Татьяны, Короткие поздравления.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
02 Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
03 Татьянин день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах
04 ТОП-10 животных, открытых в 2019 году (Фото)
05 Зеленский: Украине сейчас нужен такой премьер, как Гончарук
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Сутки на Донбассе: ранен боец ВСУ
Сутки на Донбассе: ранен боец ВСУ
&quot;Сменил курс по Украине&quot;: один из помощников Путина покидает Кремль
Один из помощников Путина покидает Кремль
Как начать любить себя: Тейлор Свифт призналась, что страдала от комплекса неполноценности (Фото)
Как начать любить себя: Тейлор Свифт призналась, что страдала от комплекса неполноценности (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь