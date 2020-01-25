Красивые поздравление с днем Татьяны (день студента) 2020 в стихах

1 С Днём студента поздравляю! Сил, терпения желаю. Курсовых работ хороших, Ни на чьих других не схожих. Чтоб стипендии хватало, Чтоб усталость вся пропала. Сна спокойного тебе, Легкий путь к своей мечте!

2 С праздником вас, с Днём студента! Мир перед вами открыт. В жизни такие моменты Бережно память хранит. Самое лучшее время, Самые классные дни! Бодростью пусть и весельем Полные будут они! Сессию с легкостью сдайте, Знаньями всех покорив, Смейтесь, мечтайте, дерзайте, Юность в сердцах сохранив. В радость пусть будет учеба, Жизнь будет яркой всегда, Эти чудесные годы Вам не забыть никогда!

3 Студентов всех мы поздравляем, Себя найти, мы им желаем, Учиться только лишь на пять И пары честно посещать! Сдавать: экзамены, зачёты Согласно знаниям, не квоты... Достичь высот у Пика Знаний И всех желаемых призваний! Работу по душе найти И с ней, к мечтам своим идти. Пусть будет всё, что сердцу мило И, чтоб жилось, отнюдь счастливо!

4 Кто не был студентом, тому не понять, Как надоело конспекты писать, Как надоело не спать до утра, На лекции нужно ходить нам всегда! Кто не был студентом, тот не поймет, Как на стипендию студент месяц живет, Как сложно зачеты сдавать иногда, Особенно, если, болит голова! Кто не был студентом, тому не понять, Как можно за ночь диплом написать, Как можно позже его защитить, Если при этом, ничего не учить! Поэтому праздник зачетный у нас, И всех студентов поздравляю сейчас, Желаю нам счастья, удачи друзья, Чтоб получать «автомат» нам всегда!

5 Жизнь студента нелегка, Тяжесть знаний велика Только сессия одна, До чего трудна, сложна. С днём студента поздравляю, Денег больше пожелаю. На отлично всё сдавать, Много знаний получать. Свой диплом заполучить, А профессию любить И найти скорей работу, Денег много заработать.

6 С днем студента поздравляю, И желаю в этот день, Чтоб зачеты все сдавались И везло чтоб каждый день! Чтоб учеба была в радость И на парах всех бывать. И конечно, с группой, дружно, День студента отмечать!

7 С Днем студента поздравляю! Быть отличником желаю, Быть всегда на высоте, Первым быть повсюду и везде. Пусть друзья не оставляют, Педагоги пусть пятерки выставляют. Пусть везде преследует успех, Окружают доброта, здоровье, смех.

8 С днем студента поздравляю, Шара пусть к тебе придет. Сессия пусть без напряга На отлично лишь идет. Пусть запомнятся на долго Эти славные года, Для студенческих тусовок Будет время пусть всегда.

9 С Днем студента поздравляю! Посдавать «хвосты» желаю И шпаргалку написать, И суметь ее достать. Чтоб стипендию платили, В деканате, чтоб любили. Никогда не унывать, Все билеты четко знать. Пары посещать прилежно, Курсовую сдать успешно. А еще не забывать От науки отдыхать.

10 С Днем студента поздравляю! И желаю все успеть: Погудеть, повеселиться, И зачеты одолеть. Пусть все сессии проходят С легкостью, без пересдач. Пусть к вам в голову приходит Разрешение всех задач. Чтоб нашли друзей во время Обучения своего. Ведь друзей найти по жизни В юности важней всего. Чтобы жизнь кипела бурно, Позитив один неся, Ведь студенческие годы Пропустить никак нельзя!

11 С днём студента поздравляю! И скажу я вам, друзья, Вы цените это время — Это чудная пора. Это время шуток, смеха И учебы день за днем. Как пройдешь все это скажешь, Как скучаю я по нем. Пусть экзамены, зачеты Всем вам будут по плечу. Чтобы вскоре вы сказали Я еще их сдать хочу. Пусть все пары ваши будут Интересными всегда, И открытий много разных Вы найдете для себя!