Прощеное воскресенье 2020: картинки, проза, открытки

1 В Прощеное воскресенье я хочу попросить у всех прощения! Да, жизнь порой бывает жестокой, заставляя нас совершать глупые ошибки. Поэтому от чистого сердца искренне хочу извиниться перед всеми, кого случайно обидела словом, делом или взглядом. Простите меня, мои хорошие, за всё в этот святой, волшебный день, ведь силен не тот, кто может отомстить, а тот, кто сумеет простить. А я в свою очередь тоже всех своих обидчиков прощаю и зла на них не держу, ведь всё прекрасно понимаю! Будьте здоровы и счастливы! С праздником!

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3 В Прощеное воскресенье хочу от души попросить прощения за все: за грубость и недопонимание, за легкомысленность и глупые поступки, за плохое настроение и резкие слова. Прошу оставить все обиды в прошлом и продолжать свой жизненный путь с открытой душой и искренне любящим сердцем. Желаю, чтобы рядом всегда были любимые и близкие люди, чтобы в отношениях с ними царило доверие и взаимоуважение.

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5 С Прощеным воскресеньем! В этот светлый день хочется попросить прощения за невольные обиды и пожелать добра, счастья, маленьких неожиданных радостей, побольше ярких красок в жизни и, конечно же, крепкого здоровья!

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7 Я прошу прощенья у тебя за все проступки, которые тебя обидели или разочаровали. Тебе же дарю свое прощенье. Пускай Бог оберегает тебя от бед и дарит здоровье и достаток. Пускай ангелы освещают твою жизненную дорогу ярким светом.

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9 Бог, конечно, всех простит, а я прошу прощения у тебя. За всё то, что было причинено по глупости, по недомыслию, в пылу, в горячке, из-за взбалмошности или импульсивности. Пусть в прошлом останутся обиды. А в будущее возьмём опыт и мудрость, основанные на ошибках и выводах. Прости меня, молю с самым чистым сердцем и искренне!

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11 В Прощеное воскресенье я прошу у всех прощения! В этот такой необходимый праздник хочу попросить прощения у всех родных и близких, друзей и знакомых. Может, мои слова или дела вас чем-то обидели случайно, простите меня пожалуйста, мои дорогие. И я вас тоже всех прощаю и всё плохое забываю. Желаю вам всем мира, добра и позитива.

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13 В этот светлый день прошу простить меня! Пусть все обиды, ссоры, слова останутся в прошлом! За все допущенные ошибки, случайную грубость и неприятные разговоры простите, и да простит Вас Бог!

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15 В Прощеное воскресенье я искренне прошу меня за всё простить. Прошу оставить всё плохое в прошлом, прошу не вспоминать о ссорах и обидах, прошу не сожалеть и не грустить. Желаю, чтобы в сердце жило счастье, чтобы душа была полна гармонии и вдохновения, чтобы любимые и дорогие сердцу люди всегда были рядом с тобой.

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17 В это Прощеное воскресение прошу простить меня за все мои грубые слова, некрасивые поступки и за все то, что могло причинить боль! Я знаю, что я не идеал, но я искренне приношу свои извинения! Пускай этот светлый день принесет мир, гармонию и понимание!

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