Лучшие СМС-поздравления со Святой Троицей 7 июня: стихи и открытки

1 От всей души желаем вам В честь Троицы великой, Чтобы вас Бог берег, хранил, Всегда вам был защитой. Здоровья вам на много лет, Душевного покоя, мира, Любви, гармонии в семье. Пусть будет жизнь счастливой!

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3 С Пресвятою Троицей, С праздником святым! Сердце пусть наполнится Светом золотым. Пусть душа не знает Ни греха, ни зла. Пусть благословит вас Бог на все дела.

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5 Праздник чистый, праздник светлый, Праздник Троицы Святой! Пусть исполнятся надежды, Будет Бог всегда с тобой. Пусть наполнит ликованием Душу звон колоколов. Пусть не будет в твоей жизни Бед, печалей и врагов.

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7 С Троицей вас я поздравляю! Счастья, радости желаю. Чтоб здоровье было крепче, Жизнь пусть станет ваша легче. Пусть Господь благословит, Все грехи, что есть простит. Чтоб в душе настал покой В день поистине святой!

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9 Сегодня День Святого Духа, А также Сына и Отца, И наполняет светлым чувством Он наши души и сердца! Желаю вам добра и света Я в Праздник Троицы Святой. Пусть радует вас жизнь любовью, Здоровьем, счастьем, красотой!

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11 С Днем Троицы Святой Спешу поздравить вас! И будет Божья благодать Пусть с вами каждый час. Пусть будет мир, покой в душе, Пусть Ангел бережет Всех ваших близких и друзей, А беды — отведет!

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