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Лучшие СМС-поздравления со Святой Троицей 7 июня: стихи и открытки

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Лучшие СМС-поздравления со Святой Троицей 7 июня: стихи и открытки
02:13 Сегодня Телеграф

В этом году Святая Троица приходится на 7 июня. В этот день стоит поздравить всех своих знакомых и близких.

  • 1

    От всей души желаем вам

    В честь Троицы великой,

    Чтобы вас Бог берег, хранил,

    Всегда вам был защитой.

     

    Здоровья вам на много лет,

    Душевного покоя, мира,

    Любви, гармонии в семье.

    Пусть будет жизнь счастливой!

  • 2

  • 3

    С Пресвятою Троицей,

    С праздником святым!

    Сердце пусть наполнится

    Светом золотым.

     

    Пусть душа не знает

    Ни греха, ни зла.

    Пусть благословит вас

    Бог на все дела.

  • 4

  • 5

    Праздник чистый, праздник светлый,

    Праздник Троицы Святой!

    Пусть исполнятся надежды,

    Будет Бог всегда с тобой.

     

    Пусть наполнит ликованием

    Душу звон колоколов.

    Пусть не будет в твоей жизни

    Бед, печалей и врагов.

  • 6

  • 7

    С Троицей вас я поздравляю!

    Счастья, радости желаю.

    Чтоб здоровье было крепче,

    Жизнь пусть станет ваша легче.

     

    Пусть Господь благословит,

    Все грехи, что есть простит.

    Чтоб в душе настал покой

    В день поистине святой!

  • 8

  • 9

    Сегодня День Святого Духа,

    А также Сына и Отца,

    И наполняет светлым чувством

    Он наши души и сердца!

     

    Желаю вам добра и света

    Я в Праздник Троицы Святой.

    Пусть радует вас жизнь любовью,

    Здоровьем, счастьем, красотой!

  • 10

  • 11

    С Днем Троицы Святой

    Спешу поздравить вас!

    И будет Божья благодать

    Пусть с вами каждый час.

     

    Пусть будет мир, покой в душе,

    Пусть Ангел бережет

    Всех ваших близких и друзей,

    А беды — отведет!

  • 12

  • 13

    Под колокольный перезвон

    Приходит Троица в ваш дом

    И с вереницею цветов

    Вам дарит счастье и любовь!

     

    Пусть дом наполнится уютом,

    Пусть небеса добры к вам будут,

    Святая Троица хранит,

    Пусть мир всегда в семье царит!

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