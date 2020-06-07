Святая Троица 2020: поздравления в стихах и открытках

Возрадуемся Троице Святой,
Поднимем вверх глаза свои до неба,
И счастье разливается рекой,
И укрепляется внутри большая вера,
Вера в Троицу, в Господа Отца,
В Бога сына и Святого духа,
И я желаю в праздник для тебя,
Пусть на щеках твоих отныне будет сухо,
Чтоб ни слезинки тебе ни проронить,
Лишь только радость путь твой украшает.
Желаю делать добро, мечтать, любить,
А Боженька пускай оберегает!
Сегодня День Святого Духа,
А также Сына и Отца,
И наполняет светлым чувством
Он наши души и сердца!
Желаю вам добра и света
Я в Праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!
Святая Троица ступила на порог.
Пусть в каждый дом придет сегодня радость,
Пусть в ваших душах будет мир и благо,
Желаю, чтоб во всём вам Бог помог!
Желаю вам здоровья, много сил,
Пусть хватит их на добрые дела.
Живите с Богом, с Богом мир красив,
И Троица всем счастье принесла!
Святая Троица на небе: Отец и Сын, и Дух Святой,
Когда ты веришь, уповаешь — они всегда, везде с тобой.
Отца никто еще не видел, Он слишком свят для нас, людей,
С Иисусом-Сыном мы знакомы, Спаситель Он планеты всей.
А Дух Святой стучится в сердце, откройся и поверь Ему,
И кроме Бога, Сына, Духа не доверяйся никому,
Твори добро и верь без меры, будь с Иисусом каждый час,
Придет когда-то Он во славе и заберет на небо нас!
Распустились берёзки белоствольные,
Шумят листвой на летнем ветерке,
Звучат повсюду звоны колокольные,
Особый день стоит в календаре.
Это день Великой Святой Троицы,
И поздравления светлые мои:
Пусть твоё сердце сегодня успокоится,
Ни о чём сегодня не грусти,
А лучше радуйся, пусть радость твоя множится,
Потому что Троица пришла,
И если веришь в Бога, всё устроится,
Так было, есть и будет так всегда!
Дух Святой раскрыл над миром крылья,
Благодать нам в сердце заронил,
Свежим ветром, чистым летним ливнем
Душу от забот и зла омыл.
Доброта, душевность, милосердие
И любовь пусть наполняет нас,
Искры чистой веры, без сомнения,
Нам откроют новых сил запас.
В Троицу пусть яркими цветами
Украшаются и люди, и сады,
Пусть улыбок свет рождает жизни пламя
Сохрани в душе свет Бога ты!
В святой праздник спешу к тебе с букетом,
Не из цветов, а из берёзовых ветвей,
Так гласит история об этом,
Что в праздник Троицы — берёза всех нужней.
И поздравления к тому букету,
Желать хочу здоровья и добра,
И пусть подобно солнечному свету,
Сияет огонёк внутри тебя.
А Троица Святая защищает,
Всегда по жизни рядышком идёт,
Ты только верь в неё, ведь вера укрепляет,
Всех благ тебе и пусть во всём везёт!
Святая Троица ступила на порог.
Пусть в каждый дом придет сегодня радость,
Пусть в ваших душах будет мир и благо,
Желаю, чтоб во всём вам Бог помог!
Желаю вам здоровья, много сил,
Пусть хватит их на добрые дела.
Живите с Богом, с Богом мир красив,
И Троица всем счастье принесла!
С Троицей вас поздравляю
Счастья и любви желаю,
А еще во всем успеха,
Пенья птиц, улыбок, смеха
И безмерного здоровья.
С уваженьем и любовью.