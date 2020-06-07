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Святая Троица 2020: поздравления в стихах и открытках

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Святая Троица 2020: поздравления в стихах и открытках
07:23 Сегодня Телеграф

На пятидесятый день после Пасхи празднуется День Святой Троицы или Пятидесятницы, как его еще называют в народе.

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    Возрадуемся Троице Святой,

    Поднимем вверх глаза свои до неба,

    И счастье разливается рекой,

    И укрепляется внутри большая вера,

    Вера в Троицу, в Господа Отца,

    В Бога сына и Святого духа,

    И я желаю в праздник для тебя,

    Пусть на щеках твоих отныне будет сухо,

    Чтоб ни слезинки тебе ни проронить,

    Лишь только радость путь твой украшает.

    Желаю делать добро, мечтать, любить,

    А Боженька пускай оберегает!

  • 3

  • 4

    Сегодня День Святого Духа,

    А также Сына и Отца,

    И наполняет светлым чувством

    Он наши души и сердца!

    Желаю вам добра и света

    Я в Праздник Троицы Святой.

    Пусть радует вас жизнь любовью,

    Здоровьем, счастьем, красотой!

  • 5

  • 6

    Святая Троица ступила на порог.

    Пусть в каждый дом придет сегодня радость,

    Пусть в ваших душах будет мир и благо,

    Желаю, чтоб во всём вам Бог помог!

    Желаю вам здоровья, много сил,

    Пусть хватит их на добрые дела.

    Живите с Богом, с Богом мир красив,

    И Троица всем счастье принесла!

  • 7

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    Святая Троица на небе: Отец и Сын, и Дух Святой,

    Когда ты веришь, уповаешь — они всегда, везде с тобой.

    Отца никто еще не видел, Он слишком свят для нас, людей,

    С Иисусом-Сыном мы знакомы, Спаситель Он планеты всей.

    А Дух Святой стучится в сердце, откройся и поверь Ему,

    И кроме Бога, Сына, Духа не доверяйся никому,

    Твори добро и верь без меры, будь с Иисусом каждый час,

    Придет когда-то Он во славе и заберет на небо нас!

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    Распустились берёзки белоствольные,

    Шумят листвой на летнем ветерке,

    Звучат повсюду звоны колокольные,

    Особый день стоит в календаре.

    Это день Великой Святой Троицы,

    И поздравления светлые мои:

    Пусть твоё сердце сегодня успокоится,

    Ни о чём сегодня не грусти,

    А лучше радуйся, пусть радость твоя множится,

    Потому что Троица пришла,

    И если веришь в Бога, всё устроится,

    Так было, есть и будет так всегда!

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  • 12

    Дух Святой раскрыл над миром крылья,

    Благодать нам в сердце заронил,

    Свежим ветром, чистым летним ливнем

    Душу от забот и зла омыл.

    Доброта, душевность, милосердие

    И любовь пусть наполняет нас,

    Искры чистой веры, без сомнения,

    Нам откроют новых сил запас.

    В Троицу пусть яркими цветами

    Украшаются и люди, и сады,

    Пусть улыбок свет рождает жизни пламя

    Сохрани в душе свет Бога ты!

  • 13

  • 14

    В святой праздник спешу к тебе с букетом,

    Не из цветов, а из берёзовых ветвей,

    Так гласит история об этом,

    Что в праздник Троицы — берёза всех нужней.

    И поздравления к тому букету,

    Желать хочу здоровья и добра,

    И пусть подобно солнечному свету,

    Сияет огонёк внутри тебя.

    А Троица Святая защищает,

    Всегда по жизни рядышком идёт,

    Ты только верь в неё, ведь вера укрепляет,

    Всех благ тебе и пусть во всём везёт!

  • 15

  • 16

    Святая Троица ступила на порог.

    Пусть в каждый дом придет сегодня радость,

    Пусть в ваших душах будет мир и благо,

    Желаю, чтоб во всём вам Бог помог!

    Желаю вам здоровья, много сил,

    Пусть хватит их на добрые дела.

    Живите с Богом, с Богом мир красив,

    И Троица всем счастье принесла!

  • 17

  • 18

    С Троицей вас поздравляю

    Счастья и любви желаю,

    А еще во всем успеха,

    Пенья птиц, улыбок, смеха

    И безмерного здоровья.

    С уваженьем и любовью.

Троица 2020: приметы, традиции и обряды

Знаменательные события в истории: 7 июня 2020 года

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