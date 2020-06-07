Святая Троица 2020: поздравления в стихах и открытках

Лишь только радость путь твой украшает.

Чтоб ни слезинки тебе ни проронить,

Пусть на щеках твоих отныне будет сухо,

И я желаю в праздник для тебя,

В Бога сына и Святого духа,

Вера в Троицу, в Господа Отца,

Поднимем вверх глаза свои до неба,

Пусть радует вас жизнь любовью,

Я в Праздник Троицы Святой.

Желаю вам добра и света

Он наши души и сердца!

А также Сына и Отца,

Сегодня День Святого Духа,

И Троица всем счастье принесла!

Живите с Богом, с Богом мир красив,

Пусть хватит их на добрые дела.

Желаю вам здоровья, много сил,

Желаю, чтоб во всём вам Бог помог!

Пусть в ваших душах будет мир и благо,

Пусть в каждый дом придет сегодня радость,

8

Святая Троица на небе: Отец и Сын, и Дух Святой,

Когда ты веришь, уповаешь — они всегда, везде с тобой.

Отца никто еще не видел, Он слишком свят для нас, людей,

С Иисусом-Сыном мы знакомы, Спаситель Он планеты всей.

А Дух Святой стучится в сердце, откройся и поверь Ему,

И кроме Бога, Сына, Духа не доверяйся никому,

Твори добро и верь без меры, будь с Иисусом каждый час,

Придет когда-то Он во славе и заберет на небо нас!