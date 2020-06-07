День Святой Троицы 2020: красивые поздравления с праздником в стихах

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2 Хочу вас с Троицей поздравить, Здоровья, мира пожелать. Пусть в день святой на все семейство Сойдет большая благодать. Пускай хранит Господь от смуты, Пусть отведет от вас беду. Желаю верить вам всем сердцем, Благодарить за все судьбу. Пускай красивый праздник этот Вам стартом станет славных дел. Я вам желаю, чтобы ангел Над вами нынче пролетел.

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4 Пускай везет тебе, мой друг, В прекрасный праздник Троицы! Веселым будет твой досуг, И планы в жизни строятся! Любви тебе и доброты – Ведь это в жизни главное! Тепла в душе и красоты, Дела чтоб были славные!

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6 Святая Троица ступила на порог. Пусть в каждый дом придет сегодня радость, Пусть в ваших душах будет мир и благо, Желаю, чтоб во всем вам Бог помог! Желаю вам здоровья, много сил, Пусть хватит их на добрые дела. Живите с Богом, с Богом мир красив, И Троица всем счастье принесла!

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8 Священный праздник на пороге. Пускай уходят прочь тревоги, Пусть зло и беды нас оставят, Добро пускай не покидает. Сегодня Троица Святая. Нас свет небесный озаряет И дарит Божью благодать. Нельзя сегодня нам страдать! Пускай сегодня все на свете Мы будем счастливы как дети И проживем хотя бы день Без зла, без горя и проблем!

9 Святая Троица пускай Пошлет здоровье и достаток, Пусть счастье льется через край, В душе всегда царит порядок! Желаю мира, доброты, Улыбок, радости и смеха, А чтобы все сбылись мечты, Желаю я во всем успеха!

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11 Пусть море света и любви, Тепла, добра и красоты Приходят каждый день в ваш дом И дарят счастье всем, кто в нем! С Днем Троицы! С великим днем! Пусть ангел вас своим крылом От бед и слез убережет, Бог благодать вам ниспошлет.

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13 Поздравляем с Троицей святою И желаем мира и покоя. Что бы небо было только ясным, Жизнь всегда безоблачной, прекрасной. Слово Божье пусть вас вдохновляет, От любых невзгод оберегает. Пусть добром наполнится ваш дом, Благодать и счастье будет в нем. Колокольный звон грехи отпустит И наполнит душу светлым чувством!

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15 Давайте в день Троицы вспомним, Что всех нас Господь сотворил! Мы сердце любовью наполним, Чтоб каждый из нас счастлив был! А вам пожелать остается Надежды и веры – всегда! Пусть солнышко вам улыбнется, Чтоб впредь не грустить никогда!

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