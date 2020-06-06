Душевные поздравления с наступающей Троицей 2020: стихи и красивые открытки

С утра звонят колокола
В День Троицы Святой.
Пускай Господня благодать
Всегда будет с тобой.
Пусть ангел душу бережет,
Пускай работа спорится,
Тебя поздравить я спешу
В великий Праздник Троицы!
С Днем Святой Троицы!
С праздником светлым.
Любви безграничной,
Улыбок приветных.
Пусть милость Господня
На вас почивает,
Надежда и вера в душе
Возрастают.
Дух святой сошел с небес -
Радуется речка, зеленеет лес,
Золотом сверкают купола,
Празднично поют колокола!
Пусть вас Бог оберегает,
Веру и любовь вселяет.
С Праздником вас Троицы Святой.
Здоровья, счастья и любви большой!
Пускай счастье утроится
В день великой Троицы,
Пусть сердце очищается,
Любовью наполняются,
Душа - поет, смеется,
И вам все удается.
Пусть в праздник светлой Троицы
Вам Бог добра пошлет,
И счастье пусть утроится,
Достаток в дом придёт!
Пускай теплом наполнятся
У каждого сердца,
И все мечты исполнятся
С помощью Творца!
За окном цветут деревья,
Расцвели цветы -
Праздник Троицы сегодня.
Мира, доброты!
Ведь с небес на землю нашу
Дух Святой придет.
Дарит он благословенье
Всем, кто его ждет.
Благодати и любви,
Никаких обид
Вам желаем в этот день.
Пусть вас Бог хранит!
Под колокольный перезвон,
Под птах веселых щебетанье
Пусть праздник Троицы в твой дом
Несет любовь и процветанье,
Надежд зеленые ростки
Пробудит ярким светом веры!
Да будет радостей мирских
И счастья сладкого без меры!
Дух Святой раскрыл над миром крылья,
Благодать нам в сердце заронил,
Свежим ветром, чистым летним ливнем
Душу от забот и зла омыл.
Доброта, душевность, милосердие
И любовь пусть наполняет нас,
Искры чистой веры, без сомнения,
Нам откроют новых сил запас.
В Троицу пусть яркими цветами
Украшаются и люди, и сады,
Пусть улыбок свет рождает жизни пламя
Сохрани в душе свет Бога ты!