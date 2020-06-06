Душевные поздравления с наступающей Троицей 2020: стихи и красивые открытки

1 С утра звонят колокола В День Троицы Святой. Пускай Господня благодать Всегда будет с тобой. Пусть ангел душу бережет, Пускай работа спорится, Тебя поздравить я спешу В великий Праздник Троицы!

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3 С Днем Святой Троицы! С праздником светлым. Любви безграничной, Улыбок приветных. Пусть милость Господня На вас почивает, Надежда и вера в душе Возрастают.

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5 Дух святой сошел с небес - Радуется речка, зеленеет лес, Золотом сверкают купола, Празднично поют колокола! Пусть вас Бог оберегает, Веру и любовь вселяет. С Праздником вас Троицы Святой. Здоровья, счастья и любви большой!

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7 Пускай счастье утроится В день великой Троицы, Пусть сердце очищается, Любовью наполняются, Душа - поет, смеется, И вам все удается.

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9 Пусть в праздник светлой Троицы Вам Бог добра пошлет, И счастье пусть утроится, Достаток в дом придёт! Пускай теплом наполнятся У каждого сердца, И все мечты исполнятся С помощью Творца!

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11 За окном цветут деревья, Расцвели цветы - Праздник Троицы сегодня. Мира, доброты! Ведь с небес на землю нашу Дух Святой придет. Дарит он благословенье Всем, кто его ждет. Благодати и любви, Никаких обид Вам желаем в этот день. Пусть вас Бог хранит!

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13 Под колокольный перезвон, Под птах веселых щебетанье Пусть праздник Троицы в твой дом Несет любовь и процветанье, Надежд зеленые ростки Пробудит ярким светом веры! Да будет радостей мирских И счастья сладкого без меры!

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