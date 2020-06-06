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Душевные поздравления с наступающей Троицей 2020: стихи и красивые открытки

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Душевные поздравления с наступающей Троицей 2020: стихи и красивые открытки
21:53 Сегодня Телеграф

Завтра, 7 июня, украинцы будут поздравлять всех друзей и знакомых со светлым праздником - Святой Троицей.

  • 1

    С утра звонят колокола

    В День Троицы Святой.

    Пускай Господня благодать

    Всегда будет с тобой.

     

    Пусть ангел душу бережет,

    Пускай работа спорится,

    Тебя поздравить я спешу

    В великий Праздник Троицы!

  • 2

  • 3

    С Днем Святой Троицы!

    С праздником светлым.

    Любви безграничной,

    Улыбок приветных.

     

    Пусть милость Господня

    На вас почивает,

    Надежда и вера в душе

    Возрастают.

  • 4

  • 5

    Дух святой сошел с небес -

    Радуется речка, зеленеет лес,

    Золотом сверкают купола,

    Празднично поют колокола!

     

    Пусть вас Бог оберегает,

    Веру и любовь вселяет.

    С Праздником вас Троицы Святой.

    Здоровья, счастья и любви большой!

  • 6

  • 7

    Пускай счастье утроится

    В день великой Троицы,

    Пусть сердце очищается,

    Любовью наполняются,

    Душа - поет, смеется,

    И вам все удается.

  • 8

  • 9

    Пусть в праздник светлой Троицы

    Вам Бог добра пошлет,

    И счастье пусть утроится,

    Достаток в дом придёт!

     

    Пускай теплом наполнятся

    У каждого сердца,

    И все мечты исполнятся

    С помощью Творца!

  • 10

  • 11

    За окном цветут деревья,

    Расцвели цветы -

    Праздник Троицы сегодня.

    Мира, доброты!

     

    Ведь с небес на землю нашу

    Дух Святой придет.

    Дарит он благословенье

    Всем, кто его ждет.

     

    Благодати и любви,

    Никаких обид

    Вам желаем в этот день.

    Пусть вас Бог хранит!

  • 12

  • 13

    Под колокольный перезвон,

    Под птах веселых щебетанье

    Пусть праздник Троицы в твой дом

    Несет любовь и процветанье,

     

    Надежд зеленые ростки

    Пробудит ярким светом веры!

    Да будет радостей мирских

    И счастья сладкого без меры!

  • 14

  • 15

    Дух Святой раскрыл над миром крылья,

    Благодать нам в сердце заронил,

    Свежим ветром, чистым летним ливнем

    Душу от забот и зла омыл.

     

    Доброта, душевность, милосердие

    И любовь пусть наполняет нас,

    Искры чистой веры, без сомнения,

    Нам откроют новых сил запас.

     

    В Троицу пусть яркими цветами

    Украшаются и люди, и сады,

    Пусть улыбок свет рождает жизни пламя

    Сохрани в душе свет Бога ты!

Троица 2020: лучшие СМС-поздравления, открытки, картинки

Святая Троица 2020: главные традиции и народные приметы

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