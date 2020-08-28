С Успением Пресвятой Богородицы 2020! Красивые СМС-поздравления в стихах, открытки

Свою историю Успение Пресвятой Богородицы берет еще в первых веках христианства. Уже в IV веке в Византии его отмечали повсеместно. В день празднования Успения заканчивали жатву. В народе окончания сбора части урожая сопровождались некоторыми обрядами. На полосе люди оставляли несжатые колоски. Потом рядом закапывали соль, хлеб. Интересно, что с этого дня переставали квакать лягушки.
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы
В день Богородицы Успения
Желаем Вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.
Чтоб Дева Мария во всём помогала,
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.
Еще смеется август золотой,
Но осени гонцы уже идут.
Успенье Богородицы святой,
Колокола на звоннице поют.
Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,
Живите в мире с Богом и людьми,
Пусть ангел вас крылами осенит,
И долгими пусть будут ваши дни!
Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.
Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.
* * *
Я желаю в праздник святой
Много счастья и в душах тепла,
Пусть наполнится мир добротой,
Чтобы жизнь всегда мирной была!
Богородица пусть вам пошлет
Лишь удачу, достаток, здоровье,
И сердца, непременно, зальет
Только чистой и светлой любовью!
Богородица святая,
Всех от горя защити
И, грехи нам забывая,
Все оплошности прости.
Вот чудный день Успенья
Я хочу вам пожелать
Веры, счастья и прощенья
И родных оберегать!
В Успение Богородицы
Примите поздравления,
Желаю веры крепкой,
Надежды и смирения.
Пускай вас Богоматерь
От горестей хранит,
А путь к добру и свету
Пусть будет вам открыт.
Богородицы Успенье
Отмечаем нынче мы.
Принимай же поздравленье,
Пожеланья счастья и любви.
Небеса тебя пусть защищают,
Богородица хранит.
Пусть улыбки окружают
И душа вовеки не болит.
С Успением примите
Сегодня поздравления,
Желаю веры крепкой,
Надежды и терпения.
Молитесь Богородице,
Она поможет вам,
Спешите в день особенный
Прийти смиренно в храм.