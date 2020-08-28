С Успением Пресвятой Богородицы 2020! Красивые СМС-поздравления в стихах, открытки

28 августа все православные церкви отмечают один из больших, главных праздников - Успение Пресвятой Богородицы, Владычицы нашей и Приснодевы Марии.

Свою историю Успение Пресвятой Богородицы берет еще в первых веках христианства. Уже в IV веке в Византии его отмечали повсеместно. В день празднования Успения заканчивали жатву. В народе окончания сбора части урожая сопровождались некоторыми обрядами. На полосе люди оставляли несжатые колоски. Потом рядом закапывали соль, хлеб. Интересно, что с этого дня переставали квакать лягушки.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы

В день Богородицы Успения

Желаем Вам благословения,

А также радости, везения

И праздничного настроения.

Чтоб Дева Мария во всём помогала,

От всех неудач чтобы оберегала.

С небес благосклонно всегда бы взирала.

И чтоб заболеть никогда не давала.

Еще смеется август золотой,

Но осени гонцы уже идут.

Успенье Богородицы святой,

Колокола на звоннице поют.

Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,

Живите в мире с Богом и людьми,

Пусть ангел вас крылами осенит,

И долгими пусть будут ваши дни!

Я вас с праздником великим,

Светлым поздравляю.

В День Успения Пресвятой Богородицы

Мира всем желаю.

Пусть в сердцах живет любовь,

Радость и терпение.

Чтоб ценили каждый час,

Каждое мгновение.

* * *

Я желаю в праздник святой

Много счастья и в душах тепла,

Пусть наполнится мир добротой,

Чтобы жизнь всегда мирной была!

Богородица пусть вам пошлет

Лишь удачу, достаток, здоровье,

И сердца, непременно, зальет

Только чистой и светлой любовью!

Богородица святая,

Всех от горя защити

И, грехи нам забывая,

Все оплошности прости.

Вот чудный день Успенья

Я хочу вам пожелать

Веры, счастья и прощенья

И родных оберегать!

В Успение Богородицы

Примите поздравления,

Желаю веры крепкой,

Надежды и смирения.

Пускай вас Богоматерь

От горестей хранит,

А путь к добру и свету

Пусть будет вам открыт.

Богородицы Успенье

Отмечаем нынче мы.

Принимай же поздравленье,

Пожеланья счастья и любви.

Небеса тебя пусть защищают,

Богородица хранит.

Пусть улыбки окружают

И душа вовеки не болит.

С Успением примите

Сегодня поздравления,

Желаю веры крепкой,

Надежды и терпения.

Молитесь Богородице,

Она поможет вам,

Спешите в день особенный

Прийти смиренно в храм.