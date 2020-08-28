Успение Пресвятой Богородицы 2020: поздравления своими словами и открытки

Сегодня православные верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

В народе праздник называется Первой Пречистой и означает окончание земной жизни Девы Марии. К этому празднику православные верующие готовятся двухнедельным постом. Строгостью правил Успенский пост не уступает Великому посту.

В этот праздник храмы украшают особенно торжественно: цветами, зеленью украшают Плащаницу Богородицы, лепестками устилают путь символического погребения Плащаницы.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы

В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только по верному курсу.

Пускай Пресвятая Дева благословит каждый ваш день. Пускай она поможет вам в жизни и наполнит ее тихим, добрым, семейным счастьем. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда хватало хлеба, тепла и любви. Чтобы вы никогда не знали голода, холода и слез. С Успением Пресвятой Богородицы!

Поздравляю с великим праздником! Пускай в душах ваших всегда царит мир и любовь и благословен всегда будет жизненный путь. Желаю каждому, добиться своего успеха, осуществить свои самые заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пускай Богородица укрывает вас от случайных бед, пусть горе никогда не касается вашего порога. Пускай ее молитва, сбережет вас в любой ситуации.

Пусть в этот особенный день Святая Дева Мария будет внимательна к вам и вашей семье, защитит от бед, сбережет от слёз! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!

Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть будет добрым сердце, счастливой - жизнь, искренней - улыбка, радостной - надежда. Желаю мира и благодати, трепетной любви и крепкой веры, самоотверженности души и чистоты мысли.

В день Успения Пресвятой Богородицы я искренне желаю, чтобы в твоём сердце было столько любви, сколько её было в сердце доброй, милой Богоматери, чтобы жизнь твоя была счастливой рекой, устремлённой своим потоком к блаженству и радости.