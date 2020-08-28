Поздравительные стихи и открытки с Успением Пресвятой Богородицы

В православной традиции в пятницу, 28 августа, отмечают большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы. В церкви принято почитать память Божией Матери в день ее земной смерти.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы

Пусть Богородица Святая

В твой дом достаток принесет,

Чтоб жизнь была прекрасней рая

Без бед и всяческих забот!

Желаю мира и всех благ,

Любви и сказочных чудес!

Пускай хранит твой каждый шаг

Господь Всевидящий с небес!

Богородицы Успение

Церковь отмечает.

В этот день я вам любви

И добра желаю.

Богородица пускай

От беды закроет.

Вера в светлое, добро

Пусть вас успокоит.

Попросите и Марии

Для семьи здоровья.

Светлый лик ее поставьте

Вы у изголовья.

С Успением Богородицы!

Любви вам, мира, счастья.

Пусть бережет вас от обид,

Печалей, бед, ненастья.

Наполнит души всех теплом

Надеждою и верой,

Чтоб были вы окружены

Приятной атмосферой!

Вас с Успением поздравить

Богородицы спешу,

Покровительства Марии

Пожелать во всем хочу.

Пусть она оберегает

От печали и тревог,

И всегда сопровождает

На сплетении дорог.

Пресвятой Богородицы Успение

Сегодня христианами справляется,

И я желаю, пусть грехопадение

Тебя ни одним боком не касается!

И мысли будут добрыми и чистыми,

Любовь в твой дом войдёт, словно паломница,

Мария сбережёт своими силами,

И благодатью жизнь твоя наполнится!

Богородицы Пресвятой Успение,

Сердечно вас с праздником, люди,

Мира, добра и спасения,

Да пусть мы здоровы все будем.

Праздник большой, он подарит всем чудо,

Жизни в согласии, стороной уйдет худо,

Храни вас Господь в этот праздник великий,

Подарит покой, благословения блики.

С Успением Богородицы

Тебя поздравляю сердечно!

Она о тебе пусть заботится:

Здоровье и счастье шлет вечно!

Пускай всегда мир и достаток

Господствуют в доме твоем!

Пускай во всем будет порядок

И жизнь озарится добром!

В этот великий праздник христианский,

Священной Богородицы Успение,

Желаю тебе жизни, словно в сказке,

Без маленького даже прегрешения.

Пусть матерь Божья силою небесною

От всех невзгод тебя оберегает,

И благодатью, будто занавескою,

Твой каждый день наставший окружает!