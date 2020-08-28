Поздравительные стихи и открытки с Успением Пресвятой Богородицы

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы
Пусть Богородица Святая
В твой дом достаток принесет,
Чтоб жизнь была прекрасней рая
Без бед и всяческих забот!
Желаю мира и всех благ,
Любви и сказочных чудес!
Пускай хранит твой каждый шаг
Господь Всевидящий с небес!
Богородицы Успение
Церковь отмечает.
В этот день я вам любви
И добра желаю.
Богородица пускай
От беды закроет.
Вера в светлое, добро
Пусть вас успокоит.
Попросите и Марии
Для семьи здоровья.
Светлый лик ее поставьте
Вы у изголовья.
С Успением Богородицы!
Любви вам, мира, счастья.
Пусть бережет вас от обид,
Печалей, бед, ненастья.
Наполнит души всех теплом
Надеждою и верой,
Чтоб были вы окружены
Приятной атмосферой!
Вас с Успением поздравить
Богородицы спешу,
Покровительства Марии
Пожелать во всем хочу.
Пусть она оберегает
От печали и тревог,
И всегда сопровождает
На сплетении дорог.
Пресвятой Богородицы Успение
Сегодня христианами справляется,
И я желаю, пусть грехопадение
Тебя ни одним боком не касается!
И мысли будут добрыми и чистыми,
Любовь в твой дом войдёт, словно паломница,
Мария сбережёт своими силами,
И благодатью жизнь твоя наполнится!
Богородицы Пресвятой Успение,
Сердечно вас с праздником, люди,
Мира, добра и спасения,
Да пусть мы здоровы все будем.
Праздник большой, он подарит всем чудо,
Жизни в согласии, стороной уйдет худо,
Храни вас Господь в этот праздник великий,
Подарит покой, благословения блики.
С Успением Богородицы
Тебя поздравляю сердечно!
Она о тебе пусть заботится:
Здоровье и счастье шлет вечно!
Пускай всегда мир и достаток
Господствуют в доме твоем!
Пускай во всем будет порядок
И жизнь озарится добром!
В этот великий праздник христианский,
Священной Богородицы Успение,
Желаю тебе жизни, словно в сказке,
Без маленького даже прегрешения.
Пусть матерь Божья силою небесною
От всех невзгод тебя оберегает,
И благодатью, будто занавескою,
Твой каждый день наставший окружает!