С днем бабушек и дедушек: красивые картинки и душевные поздравления

28 октября в Украине отмечают семейный праздник – День бабушек и дедушек. В этот день принято уделять внимание старшему поколению в семье.

День бабушек и дедушек отмечают во многих странах. Этот праздник создан для того, чтобы обратить внимание на огромную роль бабушек и дедушек в воспитании детей.

«Телеграф» собрал для Вас самые теплые и душевные поздравления, которые помогут Вам выразить слова искренней благодарности своим любимым старичкам – бабушкам и дедушкам.

Поздравляю с Днём бабушек и дедушек. Пусть внуки вносят яркие краски и весёлые эмоции в вашу жизнь, пусть сердце расцветает от поцелуев и крепких объятий любимых деток. Желаю вам здоровья и благополучия, вдохновения и сил, чтобы всегда оставаться для внуков настоящим примером красоты, доброты и щедрости.

Поздравляю с Днём бабушек и дедушек. От всей души желаю крепчайшего здоровья, бодрости души и оптимизма сердца, чтобы можно было и за огородами следить, и со внуками весело играть! Пусть внуки будут гордостью для вас, пусть каждый день они вас радуют счастливыми улыбками и тёплыми объятиями!

Расскажет сказку на ночь про принцев и принцесс.

С повидлом пирожки спечет и самый вкусный кекс.

Чтоб шея не замерзла, на зиму свяжет шарф.

Конфет чтоб не объелся, под ключ их спрячет в шкаф.

Безмерно уважает и любит вся семья.

Здорова будь и счастлива, бабушка моя!

Ранее, «Телеграф» писал, что 28 октября в народе отмечают праздник - Ефимий Осенний.