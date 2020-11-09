С Днем ангела, Максим! Красивые поздравления на именины Максима

На этой неделе сразу три раза, 9, 10 и 12 ноября, все Максимы празднуют свои именины. Телеграф собрал самые красивые поздравления с Днем ангела Максима.

В эти дни в церкви почитают святых мучеников Терентия, Максима, Александра и других, чтится блаженный Максим, Христа ради юродивый Московский и мученик Максим.

Имя Максим происходит от латинского слова «максимус» и означает «величайший».

«Осенние» Максимы очень умные и уравновешенные, могут стать отличными банкирами. Также носители этого имени обладают тонкой интуицией и отличной памятью.

Берегитесь, Максимы обладают даром убеждения, и они являются неплохими психологами.

Порадуйте именинника поздравлением в виде красивой картинки с Днем ангела на русском или украинском языке, выбрать которую вы можете в подборке поздравлений от Телеграфа.

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