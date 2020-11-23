Красивые и добрые поздравления на День святой Ольги 2020

В понедельник, 23 ноября, установлены именины Ольги в честь мученицы Ольги Масленниковой.

Ольга Александровна Масленникова родилась 10 июля 1874 года в городе Калуге. После окончания церковноприходской школы, стала прихожанкой храма великомученика и Победоносца Георгия. 29 октября 1937 года была арестована, а на допросах откидывала всякие возводимые на нее обвинения. 19 ноября НКВД приговорило ее к 8 годам заключения, а в 1941 году умерла в концлагере. Позже была причислена к лику святых новомучеников.

Чтобы поздравить Ольгу с именинами 23 ноября, "Телеграф" подобрал для вас самые красивые поздравления в открытках и картинках на русском и украинском языках, представленные ниже.

Также 23 ноября отмечается народный праздник - День Родиона и Ераста.

О том, какими характерными чертами обладают женщины по имени Ольга - читайте здесь. Поздравьте с именинами Ольги с помощью красивых стихов и поздравительных открыток.