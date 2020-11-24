С Днем ангела, Максим! Веселые поздравления на именины Максима 2020

24 ноября православная церковь отмечает день памяти блаженного Максима Московского, юродивого и чудотворца и отмечается День ангела Максима.

"Телеграф" приготовил отличные варианты поздравлений на именины Максима.

Святой Максим Московский жил в 15 столетии и верно служил Христу. Святой выбрал тяжелый путь к спасению и добровольно принял личину юродивого. Максим не боялся говорить правду и никогда не искал славу.

Имя Максим происходит от латинского Maximus, которое означает «величественный», «большой», «величайший».

Телеграф подобрал красивые открытки и картинки на украинском, которыми можно поздравить Максима с Днем ангела: