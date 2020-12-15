День работников суда Украины: красивые поздравления и картинки с праздником

Во вторник, 15 декабря, работники судебной системы отмечают свой профессиональный праздник. Он пополнил календарь 20 лет назад - в 2000 году его учредил второй президент Украины Леонид Кучма, выдав соответствующий указ.

День празднования был выбран в честь создания в честь создания Генерального суда в Украинской Народной Республике в 15 декабря 1917.

"Телеграф" решил собрать для вас самые лучшие поздравления с этим праздником в прозе, стихах и открытках.

Поздравляю с Днём работников суда Украины и хочу пожелать всегда оставаться на стороне правды и справедливости в нашей стране. Пусть каждое дело, каждый вопрос завершается честным приговором, пусть каждый день, каждое мгновение знаменуется успехом, радостью, благополучием безо всяких протестов.

День работников суда,

Большой праздник, господа.

Вас я буду поздравлять,

Счастья, радости желать.

Чтоб в работе был успех,

Дома слышен детский смех,

Чтоб во сне и наяву,

Было всё, будто в раю.

С Днем работников суда Украины! Пусть благодаря вам наше общество становится все более правовым и гуманным! Желаем вам процветания, мудрости, беспристрастности в принятии решений и безупречной репутации!

С днем работников суда,

Украины нашей.

Пусть решаются дела,

Службы важной вашей.

Пусть работники суда,

Славятся успехом.

Каждый чтоб судья страны,

Был великим человеком.

Поздравляю с Днём работников суда Украины и от души желаю стойкой выдержки и большой удачи, уважения на работе и светлого счастья дома, радостного настроения и уверенного стремления к целям, блестящих успехов и отличных идей.

Всех судей Украины поздравляю

Но, прежде всех, конечно же, тебя!

Благополучия, успешности желаю,

Пусть нынче сбудется заветная мечта.

Доход пускай работа умножает

И помогает пусть тебе закон.

Любовь пусть дома нежно согревает

И мир из счастья будет пусть сплетен.

Праздник справедливости и гуманности сегодня отмечают работники судебного дела Украины. От всей души дарю самые искренние пожелания профессионалам своего дела, справедливым гарантам народной безопасности и гармонии в украинском обществе. Пусть рабочие дела увенчиваются успехом, домашние споры решаются на раз, а всех целей достижения становятся всё ближе. Здоровья, терпения и выдержки в вашем ответственном деле.

В суде всегда все не так просто.

Возможно, это лишь слова.

Но вам, в ваш праздник, нужно просто,

Чтоб отдыхала голова.

Мы вам желаем только счастья,

Чтоб было в жизни лишь добро.

Чтоб пронеслись мимо ненастья,

В любви все было хорошо.

Поздравляю с Днём работников суда Украины и желаю, чтобы в любимой стране не было столь сложных проблем, которые приходилось бы долго распутывать, чтобы все дела решались быстро и правильно. А для ответственной и важной работы желаю здоровья, терпения, сил и безупречного профессионализма, а также желаю удачи, любви, достатка и счастья для полноценной жизни.