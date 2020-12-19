День святого Николая: поздравительные открытки, гифки

В субботу, 19 декабря, в Украине отмечается День святого Николая. Он является одним из самых почитаемых святых на Руси.
Святителя Николая издавна считали защитником оклеветанных, ему молились земледельцы, купцы, моряки, а также дети.
Святой покровительствовал и бракам, а потому ему можно было молиться о счастливой семейной жизни.
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