День святого Николая: поздравительные открытки, гифки

В субботу, 19 декабря, в Украине отмечается День святого Николая. Он является одним из самых почитаемых святых на Руси.

Святителя Николая издавна считали защитником оклеветанных, ему молились земледельцы, купцы, моряки, а также дети.

Святой покровительствовал и бракам, а потому ему можно было молиться о счастливой семейной жизни.

Читайте также: Что приготовить на День святого Николая - рецепт "николайчиков"

В честь этого праздника "Телеграф" собрал для вас подборку самых лучших поздравительных анимированных открыток, которые порадуют ваших близких в этот замечательный день!

Ранее "Телеграф" писал об интересных идеях подарков для детей и взрослых на День святого Николая.