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День святого Николая: поздравительные открытки, гифки

День святого Николая: поздравительные открытки, гифки
Обновлено 09:24 Сегодня Телеграф

В субботу, 19 декабря, в Украине отмечается День святого Николая. Он является одним из самых почитаемых святых на Руси.

Святителя Николая издавна считали защитником оклеветанных, ему молились земледельцы, купцы, моряки, а также дети.

Святой покровительствовал и бракам, а потому ему можно было молиться о счастливой семейной жизни.

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В честь этого праздника "Телеграф" собрал для вас подборку самых лучших поздравительных анимированных открыток, которые порадуют ваших близких в этот замечательный день!

День Святого Николая 2020: поздравления в прозе и стихах

Ранее "Телеграф" писал об интересных идеях подарков для детей и взрослых на День святого Николая.

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Все по теме:

День Святого Николая, Праздники, Картинки, Открытки, Гиф, Александр Эллерт.

Автор:

Телеграф
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